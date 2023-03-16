Судья Жабченко отстранен от РПЛ за ошибку на игре «Спартака» в Кубке. Он не позвал Карасева к ВАР после падения Мартинса
Судья Анатолий Жабченко отстранен от РПЛ за ошибку на игре «Спартака» в Фонбет Кубке России.
На 23‑й минуте Кристофер Мартинс Перейра упал в штрафной в борьбе с защитником Силвие Бегичем. Игрок «Спартака» держался за лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал, что надо продолжать матч.
«Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет [арбитром] ВАР в матче «Пари НН» – «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Поэтому дюковщина против этого.
Где тут несправедливость?
Вот то, что Уралу 2 раза подряд помогли судьи, отменили чистый гол Соболева, не назначили чистый пенальти на Мартинсе - это честно по-твоему?
Мешкову поставили задачу уничтожить интригу, что он и сделал своими свистками