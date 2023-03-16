Судья Жабченко отстранен от РПЛ за ошибку на игре «Спартака» в Кубке. Он не позвал Карасева к ВАР после падения Мартинса

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Торпедо Урал Сергей Карасев Анатолий Жабченко видеоповторы Пари НН Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Павел Каманцев Футбол

Судья Анатолий Жабченко отстранен от РПЛ за ошибку на игре «Спартака» в Фонбет Кубке России.

На 23‑й минуте Кристофер Мартинс Перейра упал в штрафной в борьбе с защитником Силвие Бегичем. Игрок «Спартака» держался за лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал, что надо продолжать матч.

«Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет [арбитром] ВАР в матче «Пари НН» – «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Судьи ошиблись против «Спартака» в матче Кубка с «Уралом» – за падение Мартинса в штрафной должны были дать пенальти

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68 комментариев

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Wiley Fox
Ответ Alestern
зенит любой судейка будет тащить.. к сожалению.
Иностранные не будут

Поэтому дюковщина против этого.
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Ильдар Фарукшин
Фантазии кончились отмазки придумавать
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Alestern
Ответ Wiley Fox
А карась глаза дома оставил и теперь будет тащить зенит за уши в матче с цска
зенит любой судейка будет тащить.. к сожалению.
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Юрий Пелехов
Ответ Spartakus1984
Я не понимаю,этих судей обучают,проводят семинары,ну ведь одни и те же виды нарушений в каждом матче происходят,был же контакт руки и лица Мартинса,ВАР,это видел,что мешало Жабченко перестраховаться и позвать Карасёва к монитору,не понимаю,что сложного???или они в ступор впадают перед принятием решений?Тогда главная характеристика по набору судей должна быть, стрессоустойчивость.
Теперь будут судить честно, Иждевенцы покинули турнир хвала Динамо и судьи за честность в судейство.
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shlvv
Опять это нытье
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Спартак Уокер
По заслугам
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Alestern
Такие наказания и не наказания вовсе…
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Fomin525
Спрятали на время... а потом снова достанут душить Спартак)))
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nikolakovalenko@mail.ru
Ну хорошо раз ошиблись , два но это происходит в каждом матче Спартака. Третьего уже отстранили. Может уже надо что то в консерватории поправить.
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Гриша
Неужто
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древний
Виноваты все , а значит никто. Вчера тоже было и в Питере. Совпадение однако
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GLASGOW
Ответ Spartakus1984
Не надо нам,не честных побед.
А в чём же она нечестная? У нас украли - нам вернули.
Где тут несправедливость?

Вот то, что Уралу 2 раза подряд помогли судьи, отменили чистый гол Соболева, не назначили чистый пенальти на Мартинсе - это честно по-твоему?
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Юрий Пелехов
Ответ Eleman SPb
если судья отстранён то он зп все равно получает?
Получает с того в чью пользу отсудил.
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Wiley Fox
Ответ Тимофей Кушнир
3 матча подряд официально признаны ошибки. Два раза – совпадение, но третий – это уже закономерность.
Никакого совпадения не было и в первый раз

Мешкову поставили задачу уничтожить интригу, что он и сделал своими свистками
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Вячеслав Марочкин
А карасева депортамен судейский отправил к окусисту.
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СССР цэ европа! - скакал?
Наказали мелкую "жабу", - чтобы отмазать крупную "Жабу"
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Alexander Nikitin
Временное отстранение - не мера. Мера - отстранение руководства судейским корпусом за систематическое опохабливание футбольных матчей. Тогда они будут назначать ТЕХ судей, а не ЭТИХ. Иначе ничего не изменится.
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Wiley Fox
А карась глаза дома оставил и теперь будет тащить зенит за уши в матче с цска
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Вадим Слуцкий
Его заменил Лягушко.
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Юрий Пелехов
Ответ Вадим flanec
Крайний найден. Быстренько Карасева отмазали.
Пора их наказывать рублём и отстранение на 5 матчей. Тогда могут произойти хоть какие-то перемены к лучшему судейство.
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Spartakus1984
Ответ Тиджани Бабангида
Справедливо. Судьи должны знать что за ошибки будут серьезно наказаны
Хорошая была идея,сразу после матча судьям давать интервью перед зрителями на стадионе и на миллионную телеаудитории,что бы прямо им задали ведущие вопросы,Товарищи Жабченко, почему вы проигнорировали нарушение правил видя это в монитор,точно так же как и телезрители видели?Что бы он дал внятный ответ и ему стало стыдно,после того,как по ТВ он сам увидел бы свою нелепость.А так спрятались как кроты,сидят тихо,их отстраняют и как с гуся вода.Тот же Казарцев годами в наглую дичь творил,пока его в соц сетях не пропесочили и он не заскулил от этого,а теперь с ним нет скандалов.
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ДжангоБум
Ответ Bartez1986
не в восторге от судейства карася, но здесь виноват именно ВАР- арбитр.Карася не позвали - он не пошел. Все по протоколу
А то, что карась в принципе не обратил внимание на фол это норм?
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Slava=Spartak
Ответ Вадим flanec
Крайний найден. Быстренько Карасева отмазали.
После отстранения от судейства международных матчей с самого начала Карасев начал судить по понятиям, чем дальше тем хуже, наверняка его благосостояние стало только больше, нужно декларации обязать сдавать всех судей, как госслужащих
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Badexe
Я реально не могу понять решений судей. Там моменты то даже не спорные боли. На вар всё чётко видно. Как с варом то можно ошибаться? Начинаю понимать, что дело вообще не в квалификации. Когда такие очевидные моменты не видят.
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Simbirsk73
Пора наверное уже на вар ввести автоматическое определение нарушения правил. Загрузить программу. И решение выводить на экран стадиона
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