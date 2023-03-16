Судья Жабченко отстранен от РПЛ за ошибку на игре «Спартака» в Кубке. Он не позвал Карасева к ВАР после падения Мартинса

Судья Анатолий Жабченко отстранен от РПЛ за ошибку на игре «Спартака» в Фонбет Кубке России.

На 23‑й минуте упал в штрафной в борьбе с защитником Силвие Бегичем. Игрок «Спартака» держался за лицо. Главный арбитр встречи показал, что надо продолжать матч.

«Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет [арбитром] ВАР в матче « » – « » и какое‑то время останется без назначений в », – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

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