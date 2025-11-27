Хачатурянц о Станковиче: «Все было у него в руках с таким набором футболистов. И вы видите место, которое «Спартак» занимает»
Ашот Хачатурянц: у Станковича все было, чтобы бороться за самые высокие места.
Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака». Серб покинул клуб 11 ноября.
«Работа Станковича? С таким набором футболистов все было у него в руках, чтобы бороться за самые высокие места.
И вы видите место, которое «Спартак» занимает», – сказал Хачатурянц.
На данный момент красно-белые располагаются на 6-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Краснодара».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
