Хачатурянц о Станковиче: «Все было у него в руках с таким набором футболистов. И вы видите место, которое «Спартак» занимает»

Ашот Хачатурянц: у Станковича все было, чтобы бороться за самые высокие места.

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака». Серб покинул клуб 11 ноября.

«Работа Станковича? С таким набором футболистов все было у него в руках, чтобы бороться за самые высокие места.

И вы видите место, которое «Спартак» занимает», – сказал Хачатурянц.

На данный момент красно-белые располагаются на 6-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Краснодара».

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13768 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
