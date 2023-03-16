Андрей Разин: «Не тревожусь, что останусь без работы. Разговор по Минску был. Агент сказал, есть еще клубы, которые меня рассматривают»
Андрей Разин после ухода из «Северстали» высказался о своем будущем.
– Вы сказали, что уходите в никуда. А это тревожно. Но спрос на Разина в КХЛ есть. Как оцените свое нынешнее состояние?
– Если честно, я сейчас очень устал. Вы сами видели, сколько эмоций вышло после последнего матча с ЦСКА. Я их контролировал. Но знаете, две ночи перед седьмым матчем вообще не спал. Просыпался в пять утра, и все мысли об игре, о хоккее. После этого просто с ног валюсь. Сегодня – первый день, когда голова снова начала более-менее соображать.
Тревога у меня была в октябре-ноябре, когда читал и смотрел новости о том, что Разин себя исчерпал. Но теперь понимаю, что я доказал себя как тренер. А не как блогер или диктатор раздевалки. Все видели нашу тактику в плей-офф и все остальное.
Я не тревожусь, что останусь без работы. Есть тревога, что нужно принять правильное решение, сделать правильный шаг. Очень не хочу ошибиться. Надо попасть в клуб, где мне будут доверять, как в «Северстали». Конечно, у меня в Череповце были и ошибки, но их терпели. И, в конце концов, пришел результат.
Хотя если посмотреть на мою карьеру, то даже взять «Югру», где было все совсем печально – зрительский интерес повышался всегда, куда я приходил работать. Это для меня очень важно.
– Вы расстроились, что «Автомобилист» сегодня закрыл тренерскую вакансию, договорившись с Николаем Заварухиным еще на два года? Вы ведь живете в Екатеринбурге.
– Конечно, я бы хотел поработать в Екатеринбурге. Другое дело, что нынешнее руководство меня увольняло. Хотя это история прошлая, и я не знаю, что будет дальше в длинной тренерской карьере. Так что поживем – увидим.
– Упорные слухи сватали вас в минское «Динамо». Но правда, что вы отказались от этого варианта?
– Разговор по Минску был – и может, еще будет. Но сейчас нет никакой конкретики. И мой агент сказал, что есть еще клубы, которые меня рассматривают. Их не один и не два. Вот почему говорю, что мне надо сделать правильный шаг, – сказал тренер.
Многие ли топ-клубы согласны на это пойти?