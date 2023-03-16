Андрей Разин: «Не тревожусь, что останусь без работы. Разговор по Минску был. Агент сказал, есть еще клубы, которые меня рассматривают»

Теги Северсталь Автомобилист Динамо Минск КХЛ Югра Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин после ухода из «Северстали» высказался о своем будущем.

– Вы сказали, что уходите в никуда. А это тревожно. Но спрос на Разина в КХЛ есть. Как оцените свое нынешнее состояние?

– Если честно, я сейчас очень устал. Вы сами видели, сколько эмоций вышло после последнего матча с ЦСКА. Я их контролировал. Но знаете, две ночи перед седьмым матчем вообще не спал. Просыпался в пять утра, и все мысли об игре, о хоккее. После этого просто с ног валюсь. Сегодня – первый день, когда голова снова начала более-менее соображать.

Тревога у меня была в октябре-ноябре, когда читал и смотрел новости о том, что Разин себя исчерпал. Но теперь понимаю, что я доказал себя как тренер. А не как блогер или диктатор раздевалки. Все видели нашу тактику в плей-офф и все остальное.

Я не тревожусь, что останусь без работы. Есть тревога, что нужно принять правильное решение, сделать правильный шаг. Очень не хочу ошибиться. Надо попасть в клуб, где мне будут доверять, как в «Северстали». Конечно, у меня в Череповце были и ошибки, но их терпели. И, в конце концов, пришел результат.

Хотя если посмотреть на мою карьеру, то даже взять «Югру», где было все совсем печально – зрительский интерес повышался всегда, куда я приходил работать. Это для меня очень важно.

– Вы расстроились, что «Автомобилист» сегодня закрыл тренерскую вакансию, договорившись с Николаем Заварухиным еще на два года? Вы ведь живете в Екатеринбурге.

– Конечно, я бы хотел поработать в Екатеринбурге. Другое дело, что нынешнее руководство меня увольняло. Хотя это история прошлая, и я не знаю, что будет дальше в длинной тренерской карьере. Так что поживем – увидим.

– Упорные слухи сватали вас в минское «Динамо». Но правда, что вы отказались от этого варианта?

– Разговор по Минску был – и может, еще будет. Но сейчас нет никакой конкретики. И мой агент сказал, что есть еще клубы, которые меня рассматривают. Их не один и не два. Вот почему говорю, что мне надо сделать правильный шаг, – сказал тренер.

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8 комментариев

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Goodvin55
Ответ Лёха Сибиряк
может в Сибирь?
А смысл для него? Наверняка Разин хочет сделать шаг вперед в плане состава и возможностей команды.
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mmg73
К нам бы его вместо Воробья, и Женю Корешкова в помощники.
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Лёха Сибиряк
может в Сибирь?
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bobkof55
В СКА пусть идет, и в сборную... помошником Романа Борисыча!
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alklimov2018
Здесь важно, чтобы у Разина была свобода решений, его слово было определяющим. Тогда он сможет работать на полную.
Многие ли топ-клубы согласны на это пойти?
+2
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Мадина Уйгурова
Ответ 4ndzhkv
Трактор должен срочно подсуетиться.
Савин уже Мямлю одобрил ещё на год. увы
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4ndzhkv
Трактор должен срочно подсуетиться.
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Мадина Уйгурова
Разина в Тракторе увидеть вместо мямли моя мечта. но у мямли контракт, поэтому ещё минимум 2 года будем смотреть на игру по заданию :(
+4
-1
+3
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