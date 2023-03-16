«Динамо», «Краснодар», «Ростов» и «Акрон» сыграют в полуфинале Пути регионов. Жеребьевка – 17 марта
«Ростов» стал последней командой, вышедшей в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России.
На втором этапе четвертьфинала «Акрон» победил «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти), «Динамо» одолело «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти), «Краснодар» разгромил «Ахмат» (3:0), «Ростов» обыграл «Пари НН» (1:0).
Жеребьевка первого этапа полуфинала состоится 17 марта в 13:00 по московскому времени.
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