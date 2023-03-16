«Динамо», «Краснодар», «Ростов» и «Акрон» сыграют в полуфинале Пути регионов. Жеребьевка – 17 марта

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«Ростов» стал последней командой, вышедшей в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России.

На втором этапе четвертьфинала «Акрон» победил «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти), «Динамо» одолело «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти), «Краснодар» разгромил «Ахмат» (3:0), «Ростов» обыграл «Пари НН» (1:0).

Жеребьевка первого этапа полуфинала состоится 17 марта в 13:00 по московскому времени.

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14 комментариев

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Dmitry Gaidar
Коровам надо пихать!
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justbored
Кто угодно только не Акрон, штат Огайо, хоупфулли (будущий финалист).
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Andy Tucker
по регламенту хозяин 1 этапа жеребиться, второй этап вылетевший из пути РПЛ всегда в гостях
Не буду спорить по хозяину первого этапа, так глубоко в регламент не вникал.
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Sajres_Smit
Почти все вылетевшие из верхней сетки прошли дальше, кроме Локо. Интересно...
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Andy Tucker
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
По идее Акрон будет играть в гостях, во второй паре хозяина поля определит жребий.
по регламенту хозяин 1 этапа жеребиться, второй этап вылетевший из пути РПЛ всегда в гостях
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Caniball
Ответ Товарищ Наркотик
Так туда же ещё 2 команды из верхней сетки должны попасть. После этого раунда должно быть: 2 команды в пути РПЛ и 6 команд в пути регионов
Не должны. Почитайте регламент. Из этих 4ех команд останется 2. И к ним придут из верхней сетки.
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Caniball
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
По идее Акрон будет играть в гостях, во второй паре хозяина поля определит жребий.
Ну по логике да, так должно быть. 3 команды в гостях победили.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Товарищ Наркотик
Так туда же ещё 2 команды из верхней сетки должны попасть. После этого раунда должно быть: 2 команды в пути РПЛ и 6 команд в пути регионов
Изучай регламент. Сначала в Пути Регионов ещё одна стадия, а уже после этого 2 оставшиеся команды сыграют с 2 командами из Пути РПЛ.
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Товарищ Наркотик
Так туда же ещё 2 команды из верхней сетки должны попасть. После этого раунда должно быть: 2 команды в пути РПЛ и 6 команд в пути регионов
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Three Days Grace
Ответ Красная стрела
Новая схема конечно убила команды низших дивов. Без шансов практически.
изначально было сказано, что сделали так, чтобы клубы рпл могли заработать
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Алексеич (Ростов-Дон)
По идее Акрон будет играть в гостях, во второй паре хозяина поля определит жребий.
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Кирилл Петров
Ответ Красная стрела
Новая схема конечно убила команды низших дивов. Без шансов практически.
Ну Акрон то вышел. Значит не убила
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+20
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mrJerico
Акрон-Ростов
+2
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+1
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Красная стрела
Новая схема конечно убила команды низших дивов. Без шансов практически.
+3
-10
-7
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