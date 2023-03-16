«Динамо», «Краснодар», «Ростов» и «Акрон» сыграют в полуфинале Пути регионов. Жеребьевка – 17 марта

«Ростов» стал последней командой, вышедшей в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России.

На втором этапе четвертьфинала « » победил «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти), « » одолело «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти), « » разгромил «Ахмат» (3:0), « » обыграл «Пари НН» (1:0).

Жеребьевка первого этапа полуфинала состоится 17 марта в 13:00 по московскому времени.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас