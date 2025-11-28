Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»

В Лиге конференций прошли матчи 4-го тура общего этапа.
В 4-м туре общего этапа Лиги конференций киевское «Динамо» на выезде уступило «Омонии» (0:2), «Абердин» поделил очки с «Ноа» (1:1), «Фиорентина» не справилась с АЕКом (0:1), «Страсбур» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), «Шахтер» победил «Шэмрок Роверс» (2:1).
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
Лига конференций
4-й тур
АЗ Алкмар
Овусу-Одуро, де Вит, Алешандре Пенетра, Гус, Дейкстра, Квакман, Мейнанс, Копмейнерс, Бузиан, Пэрротт, Патати
Запасные: Чавес, Зефейк, Зут, ван Дейл, Верхюлст, Деккер, Садик, Йенсен, Смит, Шин
Шелбурн:
Спел, Келли, Мбенг, Ледуидж, Барретт, Койл, Макинрой, Ланни, Хенри-Фрэнсис, Одубеко, Вуд
Запасные: Темпл, Чепмен, Мартин, Ali Topcu, Гэннон, Кэффри, Healy, Уилсон, Бойд
Бернарду Лопеш эль-Гобаши
Хамрун Спартанс
Бонелло, Полито, Камензули, Марселина, Петрильо Компри, Гарсия, Эдер, Бьеличич, Тьиюн, Коффи, Мбонг
Запасные: da Paz Silva Filho, Шерри, Чорич, Шимкус, Micallef, Scott Camilleri, Чадженович, Эль-Фанис, Аттард, Смайлагич, Хаджи, Мейер
Линкольн:
Хэнкинс, Гонсалес, Рутхенс, Бернарду Лопеш, Колега, Торилла, Манди, Де Барр, Дабо, Кике Гомес, Тони
Запасные: Хоэ, эль-Гобаши, Рафа Муньос, Посо, Lee Martin Chipolina, Javan Joseph Peacock, Хуан Хесус, Клинтон, Кассиаро, Сантана
Зриньски
Любич, Мамич, Дуймович, Яковлевич, Мемия, Филипович, Савич, Джурасек, Чуже, Шакота, Билбия
Запасные: Праньич, Бери, Машич, Иванчич, Микич, Карачич, Шушак, Сурданович, Matej Bogdan, David Karačić, Чавар, Маич
Хэкен:
Бериша, Лундквист, Хеландер, Самуэльссон, Линдберг, Густафссон, Рюгор Йенсен, Андерсен, Лаюни, Брусберг, Дабо
Запасные: Lasse Bruun Madsen, Янссон, Лоде, Хольм, Ниуль, Линде, Хаммар, Янссон, Вембангомо, Нгабо, Дембе, Сванбек
Лех
Мрозек, Гургуль, Скшипчак, Монька, Перейра, Ягелло, Козубаль, Пальма, Пабло Родригес, Голизаде, Исхак
Запасные: Гумны, Bartłomiej Paweł Barański, Тордарсон, Фиабема, Бенгтссон, Ишмаил, Аньеро, Mateusz Pruchniewski, Браганса Моутинью, Милич, Лисман
Лозанна:
Летица, Поати, Око, Муанга, Соппи, Белоко, Рош, Сигуа, Леквейри, Айдини, Бэйр
Запасные: Tim Hottiger, Абдалла, Кустодио, Кана-Бийик, Rodolfo Lippo, Батлер-Ойедеджи, Аль-Саад, Кастелла, Соу, Фофана, Диаките, Ндиайе
Омония
Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Эракович, Семеду, Марич, Эвандро, Андреу, Неофиту
Запасные: Дионку, Хаммас, Konstantinidis, Андреу, Кулибали, Хацийованис, Йоветич, Фрейтас, Кирьякидис, Панайоту, Эйтинг, Кусулос
Динамо Киев:
Нещерет, Михавко, Тьяр, Попов, Караваев, Рубчинский, Михайленко, Пихаленок, Огундана, Волошин, Кабаев
Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Пономаренко, Тымчик, Дубинчак, Герреро, Моргун, Буяльский, Vasyl Burtnyk, Яцык, Блэнуцэ
Ракув
Зых, Сварнас, Раковитан, Тудор, Макух, Диаби, Аморим, Репка, Барат, Амеяу, Брунес
Запасные: Пенько, Иви Лопес, Трелевски, Jakub Mądrzyk, Seck, Мирчетич, Константопулос, Булат, Рондич
Рапид Вена:
Гартлер, Хорн, Ауссу, Цветкович, Гулликсен, Ауэр, Ндзи, Ромео, Демир, Кара, Антист
Запасные: Хедль, Рока, Зайдль, Вурмбранд, Brunnhofer, Шауб, Тилио, Даль, Радулович, Греллер, Вайксельбраун, Гешль
Сигма Оломоуц
Коутны, Славичек, Гук, Силла, Гадаш, Беран, Брейте, Шип, Лангер, Гали, Вашулин
Запасные: Думитреску, Навратил, Должников, Костадинов, Микуленка, Тиджани, Грушка, Яношек, Mohamed Yasser Fawzi Nour, Малы, Спачил, Мишес
Целе:
Лебан, Тутышкин, Бейгер, Ньето, Квесич, Карничник, Хрка, Лисакович, Штурм, Ковачевич, Иосифов
Запасные: Даниэль, Котник, Поплатник, Tiijan Zorko, Вуклишевич, Castro Pazos, Колар, Авдили, Видович, Пожег Ванцаш, Водеб, Евшенак
Университатя Крайова
Исенко, Рус, Романчук, Скречу, Баярам, Чикылдэу, Банку, Бэлуцэ, Меквабишвили, Могош, Нсимба
Запасные: Аль-Хамлави, Бадель, Попеску, Ури, Телеш, Этим, Стеванович, Крецу, Лунг, Штефан, Бэсчану, David Matei
Майнц:
Центнер, Ханче-Ольсен, Белль, Кор, Ферачниг, Амири, Мэлоуни, Видмер, Бевинг, Норден, Бобциен
Запасные: Зиб, Рисс, Бац, да Кошта, Потульски, Небель, Кавасаки, Гляйбер, Холлербах, Сано, Ли Чжэ Сон, Вайпер
Слован Б
Такач, Виммер, Кашия, Байрич, Блэкмэн, Марцелли, Покорны, Игнатенко, Вайсс, Мак, Шпорар
Запасные: Мацик, Ибрахим, Саввидис, Гайдош, Лихи, Фогнинг, Толич, Йираджанг, Мустафич, Трновски, Alexej Maroš
Райо Вальекано:
Баталья, Эспино, Вертрауд, Лежен, Балиу, Гумбау, Сисс, Франсиско Перес, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Молина Колорадо, Альваро Гарсия, Бесерра, Чаваррия, Луис Фелипе, де лас Сиас, Оскар Валентин, Камельо, Рациу, Карденас, Унаи Лопес
Элдер Феррейра Амбарцумян
Абердин
Митов, Кнустер, Милн, Девлин, Карлссон, Кескинен, Йенсен, Польвара, Аушиш, Лоббан, Нисбет
Запасные: Rodrigo Viktors Vītols, Моллой, Йенги, Миланович, Шинни, Лазетич, Сьюман, Доррингтон, Нильсен, Кларксон, Армстронг, Палаверса
Ноа:
Фаюлу, Суалеэ, Мурадян, Сентини, Боачи, Тораринссон, Этеки, Гргич, Сангаре, Элдер Феррейра, Мулахусейнович
Запасные: Амбарцумян, Манвелян, Яколиш, Матеус Айяс, Чанчаревич, Гонсалу Силва, Дашян, Осима, Аванесян
Николусси-Кавилья Фаджоли
Фиорентина
Де Хеа, Раньери, Комуццо, Понграчич, Паризи, Ндур, Николусси-Кавилья, Мандрагора, Фортини, Гудмундссон, Джеко
Запасные: Мари, Ричардсон, Пикколи, Ледзерини, Кошпо, Вити, Куадио, Зом, Фаджоли, Кин, Мартинелли, Фаццини
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Перейра, Марин, Пинеда, Гачинович, Йович, Койта
Запасные: Angelópoulos, Пенрайс, Хрисопулос, Бриньоли, Christos Kosidis, Груйич, Зини, Вида, Манталос
Брейдаблик
Эйнарссон, Маргейрссон, Муминович, Ингварссон, Вальгейрссон, Лудвикссон, Гюннлейссон, Эйнарссон, Бьярнасон, Торстейнссон, Оумарссон
Запасные: Хадльссон, Ульфарссон, Magnusson, Gylfi Berg Snæhólm, Йонссон, Йоман, Стейндорссон, Йонссон, Gunnleifur Orri Gunnleifsson, Kristinn Narfi Björgvinsson, Кристинссон, Томсен
Самсунспор:
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Боревкович, Явру, Чифт, Мусаба, Макумбу, Хольсе, Кылынч, Муандилмаджи
Запасные: Мендес, Атоен, Терюз, Генюль, Айдогду, Бюльбюль, Посядала, Ялдыр
Дрита
Малоку, Овука, Пелумби, Бейтулаи, Красники, Броя, Шейи, Дабикяй, Лимай, Айзерай, Манай
Запасные: Engjëll Sylejmani, Реджепи, Сумаоро, Красники, Behluli, Мустафа, Ибрагим, Абазай, Артур, Morina, Баляй
Шкендия-79:
Гэй, Уэбстер, Цаке, Фетай, Трумчи, Альхассан, Рамадани, Лятифи, Красники, Спахиу, Тамба
Запасные: Numan Ajetovikj, Ибраими, Белица, Кяка, Зейнулаи, Амзай, Мурати, Меличи, Рамадани, Адеми, Мазари, Якупи