  • Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»
Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»

В Лиге конференций прошли матчи 4-го тура общего этапа.

В 4-м туре общего этапа Лиги конференций киевское «Динамо» на выезде уступило «Омонии» (0:2), «Абердин» поделил очки с «Ноа» (1:1), «Фиорентина» не справилась с АЕКом (0:1), «Страсбур» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), «Шахтер» победил «Шэмрок Роверс» (2:1).

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

27 ноября 17:45, АФАС-стадион
АЗ Алкмар
Завершен
2 - 0
Шелбурн
Матч окончен
Йенсен
90’
+3’
де Вит   ван Дейл
90’
+1’
  Йенсен
86’
84’
Одубеко   Бойд
Патати   Шин
77’
77’
Хенри-Фрэнсис   Чепмен
77’
Мбенг   Гэннон
76’
Мартин
  де Вит
70’
66’
Барретт
Бузиан   Йенсен
66’
Дейкстра   Чавес
66’
62’
Вуд   Мартин
62’
Ланни   Кэффри
Квакман   Смит
46’
2тайм
Перерыв
Квакман
40’
25’
Вуд
15’
Хенри-Фрэнсис
АЗ Алкмар
Овусу-Одуро, де Вит, Алешандре Пенетра, Гус, Дейкстра, Квакман, Мейнанс, Копмейнерс, Бузиан, Пэрротт, Патати
Запасные: Чавес, Зефейк, Зут, ван Дейл, Верхюлст, Деккер, Садик, Йенсен, Смит, Шин
1тайм
Шелбурн:
Спел, Келли, Мбенг, Ледуидж, Барретт, Койл, Макинрой, Ланни, Хенри-Фрэнсис, Одубеко, Вуд
Запасные: Темпл, Чепмен, Мартин, Ali Topcu, Гэннон, Кэффри, Healy, Уилсон, Бойд
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 17:45, Национальный стадион
Хамрун Спартанс
Завершен
3 - 1
Линкольн
Матч окончен
Бонелло
90’
+3’
  Чорич
90’
+2’
Коффи   Шерри
90’
+1’
90’
+1’
Бернарду Лопеш   эль-Гобаши
Мбонг   Чорич
86’
82’
Дабо   Рафа Муньос
82’
Манди   Хуан Хесус
Полито
79’
  Смайлагич
74’
Гарсия   Чадженович
72’
67’
Кике Гомес   Посо
  Эль-Фанис
65’
65’
Хэнкинс
63’
Торилла
57’
  Бернарду Лопеш
Полито
56’
51’
Манди
Коффи
51’
Тьиюн   Смайлагич
46’
Эдер   Эль-Фанис
46’
2тайм
Перерыв
Бьеличич
45’
41’
Торилла
Эдер
13’
Хамрун Спартанс
Бонелло, Полито, Камензули, Марселина, Петрильо Компри, Гарсия, Эдер, Бьеличич, Тьиюн, Коффи, Мбонг
Запасные: da Paz Silva Filho, Шерри, Чорич, Шимкус, Micallef, Scott Camilleri, Чадженович, Эль-Фанис, Аттард, Смайлагич, Хаджи, Мейер
1тайм
Линкольн:
Хэнкинс, Гонсалес, Рутхенс, Бернарду Лопеш, Колега, Торилла, Манди, Де Барр, Дабо, Кике Гомес, Тони
Запасные: Хоэ, эль-Гобаши, Рафа Муньос, Посо, Lee Martin Chipolina, Javan Joseph Peacock, Хуан Хесус, Клинтон, Кассиаро, Сантана
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 17:45, Биели Бриег
Зриньски
Завершен
2 - 1
Хэкен
Матч окончен
Шушак
90’
+1’
Мамич   Шушак
86’
Билбия   Иванчич
86’
85’
Лундквист   Вембангомо
85’
Самуэльссон   Хаммар
  Билбия
82’
  Чуже
78’
Савич
73’
70’
Рюгор Йенсен
Филипович   Чавар
66’
Джурасек   Сурданович
66’
61’
Дабо   Нгабо
61’
Брусберг   Сванбек
Шакота   Микич
58’
2тайм
Перерыв
45’
Дабо
40’
  Андерсен
8’
Брусберг
Зриньски
Любич, Мамич, Дуймович, Яковлевич, Мемия, Филипович, Савич, Джурасек, Чуже, Шакота, Билбия
Запасные: Праньич, Бери, Машич, Иванчич, Микич, Карачич, Шушак, Сурданович, Matej Bogdan, David Karačić, Чавар, Маич
1тайм
Хэкен:
Бериша, Лундквист, Хеландер, Самуэльссон, Линдберг, Густафссон, Рюгор Йенсен, Андерсен, Лаюни, Брусберг, Дабо
Запасные: Lasse Bruun Madsen, Янссон, Лоде, Хольм, Ниуль, Линде, Хаммар, Янссон, Вембангомо, Нгабо, Дембе, Сванбек
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 17:45, Городской стадион Познань
Лех
Завершен
2 - 0
Лозанна
Матч окончен
  Аньеро
90’
+5’
Исхак   Аньеро
85’
82’
Поати   Фофана
82’
Леквейри   Кана-Бийик
80’
Батлер-Ойедеджи
Гумны
79’
Ягелло   Тордарсон
75’
70’
Белоко   Батлер-Ойедеджи
70’
Сигуа   Кустодио
  Ишмаил
67’
61’
Айдини   Диаките
Перейра   Гумны
59’
Пабло Родригес   Бенгтссон
59’
Голизаде   Ишмаил
59’
2тайм
Перерыв
41’
Белоко
38’
Леквейри
Лех
Мрозек, Гургуль, Скшипчак, Монька, Перейра, Ягелло, Козубаль, Пальма, Пабло Родригес, Голизаде, Исхак
Запасные: Гумны, Bartłomiej Paweł Barański, Тордарсон, Фиабема, Бенгтссон, Ишмаил, Аньеро, Mateusz Pruchniewski, Браганса Моутинью, Милич, Лисман
1тайм
Лозанна:
Летица, Поати, Око, Муанга, Соппи, Белоко, Рош, Сигуа, Леквейри, Айдини, Бэйр
Запасные: Tim Hottiger, Абдалла, Кустодио, Кана-Бийик, Rodolfo Lippo, Батлер-Ойедеджи, Аль-Саад, Кастелла, Соу, Фофана, Диаките, Ндиайе
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 17:45, ГСП Стэдиум
Омония
Завершен
2 - 0
Динамо Киев
Матч окончен
Марич   Кусулос
83’
Эракович   Эйтинг
83’
79’
Волошин   Пономаренко
79’
Пихаленок   Яцык
78’
Герреро
Узохо
75’
Неофиту   Йоветич
72’
Семеду   Хацийованис
72’
63’
Огундана   Герреро
60’
Рубчинский   Буяльский
  Неофиту
59’
57’
Тьяр
46’
Попов   Дубинчак
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Михайленко
45’
+1’
Кабаев
  Семеду
34’
33’
Попов
Марич
3’
Омония
Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Эракович, Семеду, Марич, Эвандро, Андреу, Неофиту
Запасные: Дионку, Хаммас, Konstantinidis, Андреу, Кулибали, Хацийованис, Йоветич, Фрейтас, Кирьякидис, Панайоту, Эйтинг, Кусулос
1тайм
Динамо Киев:
Нещерет, Михавко, Тьяр, Попов, Караваев, Рубчинский, Михайленко, Пихаленок, Огундана, Волошин, Кабаев
Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Пономаренко, Тымчик, Дубинчак, Герреро, Моргун, Буяльский, Vasyl Burtnyk, Яцык, Блэнуцэ
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 17:45, ArcelorMittal Park
Ракув
Завершен
4 - 1
Рапид Вена
Матч окончен
90’
+2’
Хорн
90’
Шауб
Репка   Мирчетич
87’
81’
Цветкович   Греллер
80’
Демир   Рока
75’
  Антист
Брунес   Иви Лопес
75’
66’
Кара   Вурмбранд
66’
Ндзи   Зайдль
65’
Гулликсен   Шауб
Аморим   Булат
61’
Диаби   Пенько
61’
Макух
60’
  Диаби
53’
  Диаби
51’
Тудор   Константопулос
46’
2тайм
Перерыв
  Диаби
40’
  Брунес
27’
Ракув
Зых, Сварнас, Раковитан, Тудор, Макух, Диаби, Аморим, Репка, Барат, Амеяу, Брунес
Запасные: Пенько, Иви Лопес, Трелевски, Jakub Mądrzyk, Seck, Мирчетич, Константопулос, Булат, Рондич
1тайм
Рапид Вена:
Гартлер, Хорн, Ауссу, Цветкович, Гулликсен, Ауэр, Ндзи, Ромео, Демир, Кара, Антист
Запасные: Хедль, Рока, Зайдль, Вурмбранд, Brunnhofer, Шауб, Тилио, Даль, Радулович, Греллер, Вайксельбраун, Гешль
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 17:45, Андрувстадион
Сигма Оломоуц
Завершен
2 - 1
Целе
Матч окончен
Вашулин   Тиджани
87’
Брейте   Спачил
87’
Брейте
84’
Беран
79’
75’
Даниэль   Евшенак
75’
Квесич   Авдили
Шип   Навратил
69’
Лангер   Костадинов
69’
Гали   Должников
58’
46’
Ковачевич   Котник
46’
Хрка   Даниэль
2тайм
Перерыв
  Гали
42’
29’
  Видович
27’
Лисакович   Видович
18’
Хрка
13’
Лисакович
  Гали
8’
Сигма Оломоуц
Коутны, Славичек, Гук, Силла, Гадаш, Беран, Брейте, Шип, Лангер, Гали, Вашулин
Запасные: Думитреску, Навратил, Должников, Костадинов, Микуленка, Тиджани, Грушка, Яношек, Mohamed Yasser Fawzi Nour, Малы, Спачил, Мишес
1тайм
Целе:
Лебан, Тутышкин, Бейгер, Ньето, Квесич, Карничник, Хрка, Лисакович, Штурм, Ковачевич, Иосифов
Запасные: Даниэль, Котник, Поплатник, Tiijan Zorko, Вуклишевич, Castro Pazos, Колар, Авдили, Видович, Пожег Ванцаш, Водеб, Евшенак
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 17:45, Стадионул Ион Облеменко
Университатя Крайова
Завершен
1 - 0
Майнц
Матч окончен
Меквабишвили   Стеванович
90’
+5’
Исенко
90’
+2’
90’
+2’
Хенриксен
Бэлуцэ   Крецу
83’
Чикылдэу   Телеш
83’
73’
Мэлоуни   Сано
Банку
72’
  Аль-Хамлави
67’
Нсимба   Аль-Хамлави
65’
Баярам   Этим
64’
62’
Норден   Небель
62’
Бобциен   Ли Чжэ Сон
57’
Амири
46’
Белль   Потульски
2тайм
Перерыв
Баярам
45’
+4’
Рус
41’
24’
Центнер   Рисс
12’
Белль
Университатя Крайова
Исенко, Рус, Романчук, Скречу, Баярам, Чикылдэу, Банку, Бэлуцэ, Меквабишвили, Могош, Нсимба
Запасные: Аль-Хамлави, Бадель, Попеску, Ури, Телеш, Этим, Стеванович, Крецу, Лунг, Штефан, Бэсчану, David Matei
1тайм
Майнц:
Центнер, Ханче-Ольсен, Белль, Кор, Ферачниг, Амири, Мэлоуни, Видмер, Бевинг, Норден, Бобциен
Запасные: Зиб, Рисс, Бац, да Кошта, Потульски, Небель, Кавасаки, Гляйбер, Холлербах, Сано, Ли Чжэ Сон, Вайпер
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 17:45, Национальный стадион
Слован Б
Завершен
2 - 1
Райо Вальекано
Матч окончен
90’
+6’
Баталья
Марцелли   Саввидис
90’
+1’
Толич
86’
83’
Вертрауд   Камельо
Вайсс   Ибрахим
83’
Мак   Толич
79’
77’
Оскар Валентин
Покорны
73’
Мак
63’
57’
Сисс   Оскар Валентин
57’
Паласон   Альваро Гарсия
  Йираджанг
52’
  Кашия
49’
46’
Гумбау   Унаи Лопес
Шпорар   Йираджанг
46’
2тайм
Перерыв
Игнатенко
45’
+1’
39’
Сисс
Байрич
34’
32’
Балиу   Рациу
24’
  Франсиско Перес
22’
Гумбау
14’
Паласон
Слован Б
Такач, Виммер, Кашия, Байрич, Блэкмэн, Марцелли, Покорны, Игнатенко, Вайсс, Мак, Шпорар
Запасные: Мацик, Ибрахим, Саввидис, Гайдош, Лихи, Фогнинг, Толич, Йираджанг, Мустафич, Трновски, Alexej Maroš
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Эспино, Вертрауд, Лежен, Балиу, Гумбау, Сисс, Франсиско Перес, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Молина Колорадо, Альваро Гарсия, Бесерра, Чаваррия, Луис Фелипе, де лас Сиас, Оскар Валентин, Камельо, Рациу, Карденас, Унаи Лопес
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 20:00, Питтодри
Абердин
Завершен
1 - 1
Ноа
Матч окончен
87’
Сангаре   Яколиш
80’
Элдер Феррейра   Амбарцумян
Миланович
73’
Лоббан   Миланович
70’
Аушиш   Кларксон
65’
Милн
63’
59’
Тораринссон   Осима
Шинни
58’
Кескинен   Армстронг
57’
Нисбет   Лазетич
57’
Польвара   Шинни
57’
52’
  Мулахусейнович
46’
Сентини
46’
Гргич   Матеус Айяс
2тайм
Перерыв
Кескинен
45’
+3’
  Нисбет
45’
Абердин
Митов, Кнустер, Милн, Девлин, Карлссон, Кескинен, Йенсен, Польвара, Аушиш, Лоббан, Нисбет
Запасные: Rodrigo Viktors Vītols, Моллой, Йенги, Миланович, Шинни, Лазетич, Сьюман, Доррингтон, Нильсен, Кларксон, Армстронг, Палаверса
1тайм
Ноа:
Фаюлу, Суалеэ, Мурадян, Сентини, Боачи, Тораринссон, Этеки, Гргич, Сангаре, Элдер Феррейра, Мулахусейнович
Запасные: Амбарцумян, Манвелян, Яколиш, Матеус Айяс, Чанчаревич, Гонсалу Силва, Дашян, Осима, Аванесян
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 20:00, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
0 - 1
АЕК
Матч окончен
Мандрагора
90’
+7’
90’
Зини   Пенрайс
81’
Гачинович   Груйич
Фортини   Фаццини
79’
Николусси-Кавилья   Фаджоли
79’
Раньери   Вити
79’
Понграчич
69’
67’
Койта   Зини
66’
Перейра   Манталос
63’
Пилиос
Ндур   Кин
63’
Паризи   Куадио
63’
62’
Перейра
2тайм
Перерыв
Гудмундссон
44’
35’
  Гачинович
Фиорентина
Де Хеа, Раньери, Комуццо, Понграчич, Паризи, Ндур, Николусси-Кавилья, Мандрагора, Фортини, Гудмундссон, Джеко
Запасные: Мари, Ричардсон, Пикколи, Ледзерини, Кошпо, Вити, Куадио, Зом, Фаджоли, Кин, Мартинелли, Фаццини
1тайм
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Перейра, Марин, Пинеда, Гачинович, Йович, Койта
Запасные: Angelópoulos, Пенрайс, Хрисопулос, Бриньоли, Christos Kosidis, Груйич, Зини, Вида, Манталос
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 20:00, Лаугардалсвеллур
Брейдаблик
Завершен
2 - 2
Самсунспор
Матч окончен
Муминович
90’
+3’
Эйнарссон   Стейндорссон
81’
75’
Томассон   Генюль
75’
Мусаба   Ялдыр
  Кристинссон
72’
Бьярнасон   Кристинссон
70’
Лудвикссон   Хадльссон
70’
Вальгейрссон   Йоман
70’
66’
Явру   Мендес
55’
  Муандилмаджи
46’
Чифт   Айдогду
2тайм
Перерыв
20’
  Муандилмаджи
  Ингварссон
6’
Брейдаблик
Эйнарссон, Маргейрссон, Муминович, Ингварссон, Вальгейрссон, Лудвикссон, Гюннлейссон, Эйнарссон, Бьярнасон, Торстейнссон, Оумарссон
Запасные: Хадльссон, Ульфарссон, Magnusson, Gylfi Berg Snæhólm, Йонссон, Йоман, Стейндорссон, Йонссон, Gunnleifur Orri Gunnleifsson, Kristinn Narfi Björgvinsson, Кристинссон, Томсен
1тайм
Самсунспор:
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Боревкович, Явру, Чифт, Мусаба, Макумбу, Хольсе, Кылынч, Муандилмаджи
Запасные: Мендес, Атоен, Терюз, Генюль, Айдогду, Бюльбюль, Посядала, Ялдыр
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 20:00, стадион Фадиля Вокрри
Дрита
Завершен
1 - 0
Шкендия-79
Матч окончен
Айзерай   Баляй
90’
+5’
Шейи
90’
+3’
87’
Трумчи
86’
Спахиу   Рамадани
81’
Тамба   Адеми
81’
Рамадани   Кяка
Сумаоро   Мустафа
80’
Сумаоро
78’
Манай   Красники
60’
58’
Альхассан   Зейнулаи
57’
Красники   Ибраими
57’
Альхассан
53’
Рамадани
48’
Красники
Броя   Сумаоро
46’
2тайм
Перерыв
  Манай
20’
Дрита
Малоку, Овука, Пелумби, Бейтулаи, Красники, Броя, Шейи, Дабикяй, Лимай, Айзерай, Манай
Запасные: Engjëll Sylejmani, Реджепи, Сумаоро, Красники, Behluli, Мустафа, Ибрагим, Абазай, Артур, Morina, Баляй
1тайм
Шкендия-79:
Гэй, Уэбстер, Цаке, Фетай, Трумчи, Альхассан, Рамадани, Лятифи, Красники, Спахиу, Тамба
Запасные: Numan Ajetovikj, Ибраими, Белица, Кяка, Зейнулаи, Амзай, Мурати, Меличи, Рамадани, Адеми, Мазари, Якупи
Лига Конференций. 4 тур
27 ноября 20:00, ХНК Риека
Риека
Завершен
0 - 0
АЕК Ларнака
Матч окончен
Майсторович
90’
+6’
90’
+4’
Иванович   Роберж