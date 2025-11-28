Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»

В Лиге конференций прошли матчи 4-го тура общего этапа.

В 4-м туре общего этапа Лиги конференций киевское «Динамо » на выезде уступило «Омонии» (0:2), «Абердин » поделил очки с «Ноа» (1:1), «Фиорентина » не справилась с АЕКом (0:1), «Страсбур» обыграл «Кристал Пэлас » (2:1), «Шахтер » победил «Шэмрок Роверс» (2:1).

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Лига конференций

4-й тур

Лига Конференций. 4 тур 27 ноября 17:45, Андрувстадион Сигма Оломоуц Завершен 2 - 1 Целе Матч окончен Вашулин Тиджани 87’ Брейте Спачил 87’ Брейте 84’ Беран 79’ 75’ Даниэль Евшенак 75’ Квесич Авдили Шип Навратил 69’ Лангер Костадинов 69’ Гали Должников 58’ 46’ Ковачевич Котник 46’ Хрка Даниэль 2 тайм Перерыв Гали

42’ 29’ Видович

27’ Лисакович Видович 18’ Хрка 13’ Лисакович Гали

8’ Сигма Оломоуц Коутны, Славичек, Гук, Силла, Гадаш, Беран, Брейте, Шип, Лангер, Гали, Вашулин Запасные: Думитреску, Навратил, Должников, Костадинов, Микуленка, Тиджани, Грушка, Яношек, Mohamed Yasser Fawzi Nour, Малы, Спачил, Мишес 1 тайм Целе: Лебан, Тутышкин, Бейгер, Ньето, Квесич, Карничник, Хрка, Лисакович, Штурм, Ковачевич, Иосифов Запасные: Даниэль, Котник, Поплатник, Tiijan Zorko, Вуклишевич, Castro Pazos, Колар, Авдили, Видович, Пожег Ванцаш, Водеб, Евшенак

Лига Конференций. 4 тур 27 ноября 20:00, Питтодри Абердин Завершен 1 - 1 Ноа Матч окончен 87’ Сангаре Яколиш 80’ Элдер Феррейра Амбарцумян Миланович 73’ Лоббан Миланович 70’ Аушиш Кларксон 65’ Милн 63’ 59’ Тораринссон Осима Шинни 58’ Кескинен Армстронг 57’ Нисбет Лазетич 57’ Польвара Шинни 57’ 52’ Мулахусейнович

46’ Сентини 46’ Гргич Матеус Айяс 2 тайм Перерыв Кескинен 45’ +3’ Нисбет

45’ Абердин Митов, Кнустер, Милн, Девлин, Карлссон, Кескинен, Йенсен, Польвара, Аушиш, Лоббан, Нисбет Запасные: Rodrigo Viktors Vītols, Моллой, Йенги, Миланович, Шинни, Лазетич, Сьюман, Доррингтон, Нильсен, Кларксон, Армстронг, Палаверса 1 тайм Ноа: Фаюлу, Суалеэ, Мурадян, Сентини, Боачи, Тораринссон, Этеки, Гргич, Сангаре, Элдер Феррейра, Мулахусейнович Запасные: Амбарцумян, Манвелян, Яколиш, Матеус Айяс, Чанчаревич, Гонсалу Силва, Дашян, Осима, Аванесян