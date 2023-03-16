Федерация футбола Испании присоединилась к делу о коррупции «Барсы»
Королевская испанская футбольная федерация присоединилась к делу о коррупции «Барсы».
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Королевская испанская футбольная федерация присоединилась к делу, как только суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры на выплаты «Барселоны» бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Кроме того, проанализировав ситуацию, RFEF уже отправила отчет департамента целостности соревнований и всю документацию, подтверждающую письмо, директору УЕФА по вопросам добропорядочности.
RFEF с самого начала сотрудничает с компетентными органами, чтобы максимально упростить работу по расследованию этих событий, которые случились при другой управленческой команде. УЕФА также был проинформирован об участии RFEF в разбирательствах. В то же время вышеупомянутый отчет был передан в Высший спортивный совет, а копия – в «Барселону» и судейский комитет.
Стоит повторить, что RFEF сохраняет неоспоримую приверженность в этом вопросе. Мы инициировали внутреннее расследование, как только об этом случае стало известно. Федерация готова к сотрудничеству в любое время. Мы хотим, чтобы дело было доведено до конца, и просим всех сохранять необходимое и желательное спокойствие, которое поможет снизить атмосферу напряженности по отношению к судьям. Это невыгодно для футбола. Применение правосудия требует времени и доказательств.
RFEF хотела бы поблагодарить судей, который объединились вокруг судейского комитета. Организация получила огромную поддержку от прославленных легенд испанского судейства, которые в прошлом помогали нашему футболу расти. Спасибо вам!» – сказано в заявлении.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Вы же все повязаны в этом деле (если оно существует): судьи, федерация, Барселона.
Они думают, что можно обвинить одну Барсу, не тронув арбитров в поле и их начальников? Как это? Барса сама себе подсуживала?
В реальности дело разворачивается в пустоту. Экс-президент Реала Кальдерон высказался, что не чувствовал себя обманутым в те сезоны. Уж он то бы точно заметил, что дело не чисто.
Я смотрю Ла Лигу с 2003 года - не было такого, чтобы судейство явно разворачивалось в пользу Барсы. Если вчера подсудили Зениту, так вся Россия это увидела. С Барсой как раз подобного в Ла Лиге не случалось. Так в чем ее пытаются обвинить?
Она, как умственно отсталая, платила 18 лет деньги Негрейре за подкуп судей, тот ничего не делал, а Барса этого не видела и платила дальше? Упускала чемпионство в 2014 году из-за судейской ошибки и снова платила? Чтобы что?
Скоро...
А ещё некогда ЛЛ была гегемоном европейского футбола - сейчас же это медиа лига...
Как бы то ни было, справедливость должна восторжествовать! Надеюсь Барселона впредь более тщательно будет за своим имиджем следить и не пачкать такими новостями свое имя!
говорит, что возмущен, почему он не был в доле