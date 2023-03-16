Федерация футбола Испании присоединилась к делу о коррупции «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Федерация футбола Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Королевская испанская футбольная федерация присоединилась к делу о коррупции «Барсы».

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Королевская испанская футбольная федерация присоединилась к делу, как только суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры на выплаты «Барселоны» бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Кроме того, проанализировав ситуацию, RFEF уже отправила отчет департамента целостности соревнований и всю документацию, подтверждающую письмо, директору УЕФА по вопросам добропорядочности.

RFEF с самого начала сотрудничает с компетентными органами, чтобы максимально упростить работу по расследованию этих событий, которые случились при другой управленческой команде. УЕФА также был проинформирован об участии RFEF в разбирательствах. В то же время вышеупомянутый отчет был передан в Высший спортивный совет, а копия – в «Барселону» и судейский комитет.

Стоит повторить, что RFEF сохраняет неоспоримую приверженность в этом вопросе. Мы инициировали внутреннее расследование, как только об этом случае стало известно. Федерация готова к сотрудничеству в любое время. Мы хотим, чтобы дело было доведено до конца, и просим всех сохранять необходимое и желательное спокойствие, которое поможет снизить атмосферу напряженности по отношению к судьям. Это невыгодно для футбола. Применение правосудия требует времени и доказательств.

RFEF хотела бы поблагодарить судей, который объединились вокруг судейского комитета. Организация получила огромную поддержку от прославленных легенд испанского судейства, которые в прошлом помогали нашему футболу расти. Спасибо вам!» – сказано в заявлении.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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42 комментария

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Ковид 07.10.52
Ответ M93
Спорное заключение, если смотреть на само УЕФА, которое так ни разу не наказало достойно Сити с ПСЖ.
Так наказало, хоть и недостойно по вашему, а у нас только награждают...
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gudvinbrok@gmail.com
Решили взять не качеством, а количеством. Ведь по другому и не объяснишь, что они делают не имея на руках никаких доказательств, фактов или улик. Все обвинения строятся на домыслах бабушек со двора
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ljolik888
Ответ Ophiomorph
Кек, ты реально считаешь, что в этой ситуации если Барто признают виновным, то Барса сухой из воды выйдет? Наивный.
Наивный это ты . Барселона максимум получит штраф и то не факт .
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U. M. A. Muhammad
Ответ GLASGOW
Российский футбольный союз присоединился к делу о коррупции «Зенита». Скоро...
Эх мечты. Жаль такого не будет
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U. M. A. Muhammad
так всего хочется сказать в адрес этих Барсоглоров и самой Барселоны, жаль тут банят за это надеюсь снимут очки с клуба
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Alexlagodny
Соседская собачка Жучка тоже присоединилась ))
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korablev
Они как будто соревнуются - кто первый объявит, что осуждает и не имеет к этому отношения. Еще как имеете!
Вы же все повязаны в этом деле (если оно существует): судьи, федерация, Барселона.

Они думают, что можно обвинить одну Барсу, не тронув арбитров в поле и их начальников? Как это? Барса сама себе подсуживала?

В реальности дело разворачивается в пустоту. Экс-президент Реала Кальдерон высказался, что не чувствовал себя обманутым в те сезоны. Уж он то бы точно заметил, что дело не чисто.

Я смотрю Ла Лигу с 2003 года - не было такого, чтобы судейство явно разворачивалось в пользу Барсы. Если вчера подсудили Зениту, так вся Россия это увидела. С Барсой как раз подобного в Ла Лиге не случалось. Так в чем ее пытаются обвинить?

Она, как умственно отсталая, платила 18 лет деньги Негрейре за подкуп судей, тот ничего не делал, а Барса этого не видела и платила дальше? Упускала чемпионство в 2014 году из-за судейской ошибки и снова платила? Чтобы что?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Ophiomorph
Кек, ты реально считаешь, что в этой ситуации если Барто признают виновным, то Барса сухой из воды выйдет? Наивный.
Ты реально считаешь что Барсе грозит что-то кроме денежного штрафа, этим они убьют ЛаЛигу которая держится в основном на двух клубах! Наивный
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M93
Ответ Ковид 07.10.52
Да....там могут бороться с коррупцией, потому что в клубах и федерации не сидят типы из одного города....нет круговой поруки....
Спорное заключение, если смотреть на само УЕФА, которое так ни разу не наказало достойно Сити с ПСЖ.
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Фёдор Кузнецов
Ответ B.F.C
А вина уже доказана? Это у вас, как царь скажет, так и будет.
Приплетение высшего уровня
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Фан Рубина
Стервятники слетаются. То есть присоединяются. )
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B.F.C
Ответ Фёдор Кузнецов
Даже в такой ситуации фанаты Барсы винят всех вокруг, но не себя
А вина уже доказана? Это у вас, как царь скажет, так и будет.
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Ковид 07.10.52
Да....там могут бороться с коррупцией, потому что в клубах и федерации не сидят типы из одного города....нет круговой поруки....
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M93
Ответ Дим Димыч
они отошли пока
Они?)) Это одно и то же.
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Дим Димыч
Ответ Ophiomorph
Кек, ты реально считаешь, что в этой ситуации если Барто признают виновным, то Барса сухой из воды выйдет? Наивный.
смотря какую сделку ему предложат
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GLASGOW
Российский футбольный союз присоединился к делу о коррупции «Зенита».

Скоро...
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Экспертное мнение
Зря-зря, с таких вот мелочей обычно начинаются великие исторические повороты, как бы не пришлось от Каталонского майдана отбиваться испашкам, ведь Барселона народный клуб Каталонии, процесс может зайти далеко за пределы футбола)) Помнится российский-украинский конфликт тоже начался с мелких наездов и шутеек в интернетах вроде: "хохол, сало" лет 15 назад, кто бы мог подумать тогда.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дим Димыч
они отошли пока
Любовники как никак
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Inside 88 LW
Не стыковки с главой лиги - не уважаемый тебас винит и обещает засудить Лапорту. В иске же значатся имена бартомеу и Роселя.
А ещё некогда ЛЛ была гегемоном европейского футбола - сейчас же это медиа лига...
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M93
Ответ Человек1991
После такого мерзкого поведения клубов Ла Лиги и футбольной федерации , Барселоне надо отделяться от Испании и переходить в Чемпионат Франции , будет новое очень интересное классико с ПСЖ , и надо создавать адекватную СуперЛигу без мерзкой судейской реалки. У Реалки ни одного честного титула за 15 лет , более 2000 подсуживаний , но тишина ноль внимания .
Весна пришла ...
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Дим Димыч
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А вы не видели ригобера и гурудубиду?
они отошли пока
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Экселлент
Интересно,как долго будет тянуться это дело и как все закончится))
Как бы то ни было, справедливость должна восторжествовать! Надеюсь Барселона впредь более тщательно будет за своим имиджем следить и не пачкать такими новостями свое имя!
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Ophiomorph
Ответ ljolik888
У Бартомео наверно сильно подкрылки трясутся. Сама Барселона не пострадает , а вот его реально могут посадить . Впринципе - если посмотреть что он сделал с клубом , то там ему и место .
Кек, ты реально считаешь, что в этой ситуации если Барто признают виновным, то Барса сухой из воды выйдет? Наивный.
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Дим Димыч
Ответ Фёдор Кузнецов
Даже в такой ситуации фанаты Барсы винят всех вокруг, но не себя
все верно🎯
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Максим Табаран
мой сосед тоже присоединился
говорит, что возмущен, почему он не был в доле
+2
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