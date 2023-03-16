Андрей Разин: «Эксперты на «КХЛ ТВ» говорят: «Как Разин в топ-клубе заговорит?». Я учусь на ошибках. Мог столько всего рассказать после ЦСКА – но сдержал эмоции»

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин КХЛ ТВ Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин прокомментировал мнение о том, что у него сложный характер.

– Как вы относитесь к разговорам в прессе о том, что у Разина сложный характер? Вас это задевает?

– Я вижу, как на канале «КХЛ ТВ» некоторые эксперты говорят: вот если Разин придет в топ-клуб, то вдруг он там заговорит? Что-то откровенное или скандальное скажет?

Меня это веселит. А вдруг я пистолет достану и стрелять начну? Можно ведь и так сказать.

Да, в моей карьере были какие-то ошибки, я согласен. Где-то я перегибал палку. Но говорить, что я так дальше буду делать?

Я ведь учусь на своих ошибках. Когда-то я писать-читать не умел, но ведь научился. Поэтому не стоит рассуждать о том, что Разин придет и начнет кричать.

Взять даже последнюю пресс-конференцию в серии с ЦСКА. Я бы мог столько всего рассказать! Эмоции так бурлили! Но я ведь их сдерживал.

Я ничего лишнего не сказал. Так что считаю, что я стал намного опытнее и терпеливее, – сказал специалист, объявивший об уходе с поста главного тренера «Северстали».

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8 комментариев

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только Дикси
Ответ Timur Iliasov
Кто мешал ЦСКА купить нормального вратаря?
Руководство...идиоты, тут ничего не попишешь
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grek087
Ответ Дима Миронов
откуда у Разина столько времени,каких ноунеймов смотреть
Я хоккейной среде смотрят кхл тв. Далеко не все игроки, но тренеры и бывшие хоккеисты или любители многие смотрят.
0
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0
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Timur Iliasov
Ответ WW77
Согласен 100%
Кто мешал ЦСКА купить нормального вратаря?
0
-1
-1
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WW77
Ответ только Дикси
А чё ты мог сказать, Андрюша? ЦСКА на голову сильнее твоего севера......просто у команды нет вратаря, иначе счет в серии был бы 4-0 а не 4-3
Согласен 100%
+3
-3
0
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Огюст
Андрей, вы молодец - поняли ,что в хоккее жаловаться после поражений на тех, кто обслуживает матчи бесполезное дело - это "кино " уже назад не открутишь и ничего не вернёшь - себе только дороже ! А ,за прошедший сезон вам большое спасибо за работу с Северсталью !
+8
0
+8
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только Дикси
А чё ты мог сказать, Андрюша? ЦСКА на голову сильнее твоего севера......просто у команды нет вратаря, иначе счет в серии был бы 4-0 а не 4-3
+6
-8
-2
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Данил Колпиков
Ну правда, на послематчевом интервью он был как кремень. Ну то как он на борт встал - без слов понятно
+11
0
+11
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Дима Миронов
откуда у Разина столько времени,каких ноунеймов смотреть
+5
0
+5
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