Андрей Разин: «Эксперты на «КХЛ ТВ» говорят: «Как Разин в топ-клубе заговорит?». Я учусь на ошибках. Мог столько всего рассказать после ЦСКА – но сдержал эмоции»

прокомментировал мнение о том, что у него сложный характер.

– Как вы относитесь к разговорам в прессе о том, что у Разина сложный характер? Вас это задевает?

– Я вижу, как на канале «КХЛ ТВ» некоторые эксперты говорят: вот если Разин придет в топ-клуб, то вдруг он там заговорит? Что-то откровенное или скандальное скажет?

Меня это веселит. А вдруг я пистолет достану и стрелять начну? Можно ведь и так сказать.

Да, в моей карьере были какие-то ошибки, я согласен. Где-то я перегибал палку. Но говорить, что я так дальше буду делать?

Я ведь учусь на своих ошибках. Когда-то я писать-читать не умел, но ведь научился. Поэтому не стоит рассуждать о том, что Разин придет и начнет кричать.

Взять даже последнюю пресс-конференцию в серии с ЦСКА. Я бы мог столько всего рассказать! Эмоции так бурлили! Но я ведь их сдерживал.

Я ничего лишнего не сказал. Так что считаю, что я стал намного опытнее и терпеливее, – сказал специалист, объявивший об уходе с поста главного тренера « ».

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