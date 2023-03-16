Инфантино переизбран на пост главы ФИФА до 2027-го. Он был единственным кандидатом 2-й раз подряд

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига ФИФА Джанни Инфантино Футбол

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА.

Срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Инфантино был единственным кандидатом на должность.

Выборы президента состоялись на 73-м конгрессе ФИФА в Руанде в четверг.

Швейцарец возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019-м он был переизбран также на безальтернативной основе.

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49 комментариев

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Оригинальный Ник
Ответ All These Things I Hate
Так "правильные русские" же нам давно говорят, что все русские должны нести ответственность за то что выбрали Путина
Полностью с этим согласен. И я тоже несу четверную ответственность, хотя в 2000 году ещё не существовал, а в 2004, 2008, и 2018 не имел права голосовать. Очень тяжело, но что поделать, приходится нести
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Мирзоанис Якубов
Единственный кандидат? Что-то знакомое...
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Виталий Желтоусов
Ответ BeastI666I
хах! так и в СССР были формальные конкуренты...
При выборах ген сека КПСС как правило был один кандидат.
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All These Things I Hate
Ответ Зверёк
Правильно.Зачем раскачивать лодку?!Надо чуть потерпеть просто.
Это другое😂
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All These Things I Hate
Ответ Elegante
Единственный кандидат?...Это по-нашему)))
Так у нас кандидатов много))
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Maskulin
Каким бы гениальными не был руководитель, у него всегда есть оппонент. Тот, кто сделал бы «еще лучше»
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Dimonty
Ответ harmat
интересно насколько он сильно загубит футбол до 2027 года?
смотри, пока кроме расширения ЧМ он еще ничем не навредил.
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All These Things I Hate
Ответ Оригинальный Ник
Выходит, что у нас не авторитарное государство, а выборы проходят по европейским стандартам
Так "правильные русские" же нам давно говорят, что все русские должны нести ответственность за то что выбрали Путина
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Вадим flanec
Ответ Евгений Кирилюк
Как ВВП
У ВВП 6-7 конкурентов на выборах, у Инфантино голимый 0.
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Dimonty
Ответ leeexxxxtml
Любимчик золотого распиаренного мальчика Лео на посту. То есть в будке, с высунытым языком. Все на своих местах). Радуйтесь что живете в эпоху Короля футбола - Криштиану Роналду, с 5 ЛЧ в 2 клубах и чемпионством в ТОП 3 сильнейших чемпионатах. Котенок месси рыдает после парсы.
поплачешь?)
https://img.championat.com/s/735x490/news/big/h/o/messi-poceloval-kubok-mira_1671389482326218583.jpg
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BeastI666I
Ответ Виталий Желтоусов
На выборах Путина есть формальные конкуренты, а здесь даже этого нет!
хах! так и в СССР были формальные конкуренты...
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BeastI666I
Ответ окечуква
В демократическом обществе все настолько хорошо, что даже на выборах альтернативы не требуется, вот куда и к чему стремиться надо!
это как раз таки тлетворное влияние России. Именно этого я и боялся, когда видел как внаглую власть у нас удерживается. Это приведет к тому, что везде в мире начнут также вытирать ноги о демократию как у нас... и всем станет только хуже.
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Виталий Желтоусов
Ответ BeastI666I
не у СССР, а у путина.
На выборах Путина есть формальные конкуренты, а здесь даже этого нет!
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Dimonty
Ничего хорошего футбол не ждет
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BeastI666I
Ответ Виталий Желтоусов
ФИФА переняло у СССР всё самое. ,,,лучшее,,!!! А возможно ли чтобы один кандидат проиграл на выборах???!!! А вы говорите что только у нас в России коррупция!!!
не у СССР, а у путина.
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BeastI666I
а потом пригласит Терешкову на обнуление сроков?
Вот он основной минус нашей страны, мы всем даем понять, что власть можно и не отдавать ))) чт оприведет к очень печальным последсвиям для всех людей... так как без конкуренции наступает дегарадция.
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Виталий Желтоусов
ФИФА переняло у СССР всё самое. ,,,лучшее,,!!! А возможно ли чтобы один кандидат проиграл на выборах???!!!
А вы говорите что только у нас в России коррупция!!!
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Ruscello
"Я хочу, чтобы было либо меньше коррупции, либо больше возможностей участвовать в ней" - из предвыборной компании Инфантино.
+1
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Евгений Кирилюк
Как ВВП
у Путина сменщик хоть был Медведев,а тут
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Мадрид наказывает!
Ответ Сергей Гришин
когда это Путин был единственным кандидатом на выборах?)
Всегда.
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Elegante
Единственный кандидат?...Это по-нашему)))
+4
-2
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окечуква
В демократическом обществе все настолько хорошо, что даже на выборах альтернативы не требуется, вот куда и к чему стремиться надо!
+1
-1
0
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harmat
интересно насколько он сильно загубит футбол до 2027 года?
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Pitkin
Инфантильный Инфантино всех купил.
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Мистер
нет, ну Гекче должен поляну накрыть ради этоно
+2
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