Инфантино переизбран на пост главы ФИФА до 2027-го. Он был единственным кандидатом 2-й раз подряд
Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА.
Срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Инфантино был единственным кандидатом на должность.
Выборы президента состоялись на 73-м конгрессе ФИФА в Руанде в четверг.
Швейцарец возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019-м он был переизбран также на безальтернативной основе.
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Вот он основной минус нашей страны, мы всем даем понять, что власть можно и не отдавать ))) чт оприведет к очень печальным последсвиям для всех людей... так как без конкуренции наступает дегарадция.
А вы говорите что только у нас в России коррупция!!!