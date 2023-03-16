Инфантино переизбран на пост главы ФИФА до 2027-го. Он был единственным кандидатом 2-й раз подряд

переизбран на пост президента .

Срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Инфантино был единственным кандидатом на должность.

Выборы президента состоялись на 73-м конгрессе ФИФА в Руанде в четверг.

Швейцарец возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019-м он был переизбран также на безальтернативной основе.

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