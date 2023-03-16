«ПСЖ» и Месси далеки от нового контракта. После победы на ЧМ требования Лео по зарплате изменились
«ПСЖ» пока не может договориться с Лионелем Месси о новом контракте.
Срок нынешнего соглашения аргентинского нападающего истекает летом 2023 года.
Как пишет Marca, с января ситуация вокруг переговоров о продлении контракта изменилась. Сейчас стороны далеки от соглашения. До ЧМ-2022 ожидалось, что переговоры «ПСЖ» с Месси будут простыми, но после турнира ситуация изменилась.
После победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины требования Месси по зарплате изменились.
Хорхе Месси, отец и агент форварда, встречался с руководителями «ПСЖ» (в том числе – с Луишем Кампушем), но прийти к договоренности стороны не смогли. В ближайшее время они проведут еще одну встречу.
В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ну или МЛС на край
В Европе даже нынешний контракт с ПСЖ никто не повторит, не говоря об увеличении
Без картонных судеек и дюжины левальти ни шиша не умеет
Этим людим бесполезно объяснять что либо.
Им не доходить НИЧЕГО!!!!
В прошлом сезоне, против Реала, Лео тоже ничего не смог... в отличии от Мбаппе и Неймара.
Зачем ПСЖ поднимать Месси зарплату?
Ты на землянина не похож, иначе такой чушь трудно придумать даже тебе
Откуда вы знаете что это информация правда
Каждый день новый информация
А вы ......
Ну давайте продолжайте хейтеры Месси!
Он , именно он лучший футболист всех времен!!!
И вы ничего не измените, так что смиритесь
Самая большая зарплата ПСЖ - Мбаппе
А обезумел Месси - жадный пенальтист, так и запишем
В этом колхозе все звезды мира играли и нол победа .
Даже Анчелотти не мог ничего сделать.
Так что успокойтесь, вы всё равно адекватный ответ получите в любом случие
Если что то не понятно можете спросить