«ПСЖ» и Месси далеки от нового контракта. После победы на ЧМ требования Лео по зарплате изменились

«ПСЖ» пока не может договориться с о новом контракте.

Срок нынешнего соглашения аргентинского нападающего истекает летом 2023 года.

Как пишет Marca, с января ситуация вокруг переговоров о продлении контракта изменилась. Сейчас стороны далеки от соглашения. До ожидалось, что переговоры « » с Месси будут простыми, но после турнира ситуация изменилась.

После победы на ЧМ-2022 в составе сборной требования Месси по зарплате изменились.

Хорхе Месси, отец и агент форварда, встречался с руководителями «ПСЖ» (в том числе – с ), но прийти к договоренности стороны не смогли. В ближайшее время они проведут еще одну встречу.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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