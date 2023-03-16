«ПСЖ» и Месси далеки от нового контракта. После победы на ЧМ требования Лео по зарплате изменились

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Хорхе Месси ЧМ-2022 Луиш Кампуш деньги Футбол

«ПСЖ» пока не может договориться с Лионелем Месси о новом контракте.

Срок нынешнего соглашения аргентинского нападающего истекает летом 2023 года.

Как пишет Marca, с января ситуация вокруг переговоров о продлении контракта изменилась. Сейчас стороны далеки от соглашения. До ЧМ-2022 ожидалось, что переговоры «ПСЖ» с Месси будут простыми, но после турнира ситуация изменилась.

После победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины требования Месси по зарплате изменились.

Хорхе Месси, отец и агент форварда, встречался с руководителями «ПСЖ» (в том числе – с Луишем Кампушем), но прийти к договоренности стороны не смогли. В ближайшее время они проведут еще одну встречу.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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64 комментария

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Илнур Кара
Ответ Zenit2013
Мбаппе - растущая звезда, Месси - великий футболист, пик которого давно позади. Мбаппе не просил увеличения зарплаты, шейхи вывалили бабло, чтоб он остался и не ушёл в Реал. Месси требует повышения зарплаты. Разницу доходчиво объяснил?
Сомневаюсь что Месси вообще в курсе этих переговоров и повышений зарплаты. Эти занимаются его окружение
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Neclerque
Если стоит вопрос денег - то это в КСА 🇸🇦 🇸🇦🇸🇦

Ну или МЛС на край

В Европе даже нынешний контракт с ПСЖ никто не повторит, не говоря об увеличении
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Zenit2013
Ответ Илья Игнатьев
А разве не Мбаппе самый высокооплачиваемый игрок мира?)
Нет, Роналду.
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Zenit2013
Ответ 2vdhrvmmzf
А Мбаппе не хочет снизить аппетиты, у которого зп на порядок выше?
Мбаппе - растущая звезда, Месси - великий футболист, пик которого давно позади. Мбаппе не просил увеличения зарплаты, шейхи вывалили бабло, чтоб он остался и не ушёл в Реал. Месси требует повышения зарплаты. Разницу доходчиво объяснил?
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Артём Р .
Он просто видит разницу в контракте с Мбаппе и с ним, поэтому и не хочет подписывать. И будет прав на 100%.Если на ПСЖ без Месси будет 30-40 тысяч болельщиков,то с Месси всегда будут полные стадионы. Бренд "Месси" значительно выгоднее,чем бренд "Мбаппе". Поэтому бездарный Кампуш и владельцы клуба пусть думают... .К тому же в ПСЖ он как минимум не хуже Мбаппе.
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Alex Armstrong
У гормона после липовых пенок на ЧМ совсем кукуха поехала. Кому ты нужен? Езжай в Майами и там торгуйся, может че и дадут
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Усатый КозлоБык ©
Унылый баблорез
Без картонных судеек и дюжины левальти ни шиша не умеет
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mr kovalsky
Ответ Ярик01
В чем сложность победы АПЛ для игрока? Попадаешь в Манчестер Сити и у тебя 3 чашки за 4 года. Даже 4 чашки за 5 лет.
Это же так легко попасть в Сити. Только вот меси даром там не нужен
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Eduard Rastryopin
Ответ Вадим Сидоров
Он уже всё выиграл в карьере, поэтому сложно на что-то себя мотивировать)
А разве 40 млн. евро зарплаты не считаются достаточной мотивацией?
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B_Boris
Ответ S100 Winner
А он не хочет изменить и понизить аппетиты по зарплате после двух подряд вылетов из ЛЧ на первой же стадии плей-офф? До его бессмысленного прихода ПСЖ играли в финале и полуфинале
Тухель тут вообще не при делах получается 🤷🏻🤔😁
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Vikeif
Закат карьеры, выиграно все возможное. Конечно хочется норм пенсию, а тут СА с 200 млн в месяц. Думаю Лео задумался.
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Айлин 1990
Верить Марке, это одно и тоже что верить Декарда Шоу, который недавно клялся всеми святыми, что роналду выиграет ЧМ2022 и закроет рот хейтерам.
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DpeMa111
Нулевой Мбапе, который на 12 лет моложе Месси, ничего не сделал в ЛЧ с Баварией, а самый заметный игрок из ПСЖ в двух матчах с Баварией почему то оказывается виноват в вылете
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Я Гражданин Мира
Ответ <CRISTIANO>
Он что мало забивает??? Мало отдает голевых передач??? Или в матче с Баварией, где со скамейки выходит Мане, Сане и Гнабри ему надо в одного рвать свою пятую точку??? Мбаппе много Баварии забил??? До людей никак не дойдет, что если в полузащите у тебя 18 летний пацан и такие личности, как Данилу Перейра, Руис и Витинья, то ты можешь и от Айнтрахта отлететь и не заметить.
Вы кому обясняйте?
Этим людим бесполезно объяснять что либо.
Им не доходить НИЧЕГО!!!!
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Artuom Batishev
Ответ <CRISTIANO>
Он что мало забивает??? Мало отдает голевых передач??? Или в матче с Баварией, где со скамейки выходит Мане, Сане и Гнабри ему надо в одного рвать свою пятую точку??? Мбаппе много Баварии забил??? До людей никак не дойдет, что если в полузащите у тебя 18 летний пацан и такие личности, как Данилу Перейра, Руис и Витинья, то ты можешь и от Айнтрахта отлететь и не заметить.
Данилу Перейра, кстати, был одним из лучших против Баварии 🤷🏻

В прошлом сезоне, против Реала, Лео тоже ничего не смог... в отличии от Мбаппе и Неймара.

Зачем ПСЖ поднимать Месси зарплату?
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Я Гражданин Мира
Ответ Хызыр
Вот что с человеком сделала фифа, подарив ему чм с помощью судей. Человек реально поверил в то, что он лучший. А в реальности просто реализовывал с переменным успехом нарисованные пенки и за это требует повышение зп
Ты откуда прилетел уважаемый?
Ты на землянина не похож, иначе такой чушь трудно придумать даже тебе
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Я Гражданин Мира
Все хейтеры Месси начали поливать грязью
Откуда вы знаете что это информация правда
Каждый день новый информация
А вы ......
Ну давайте продолжайте хейтеры Месси!
Он , именно он лучший футболист всех времен!!!
И вы ничего не измените, так что смиритесь
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Геннадий Тимченко
Ответ Илья Игнатьев
А разве не Мбаппе самый высокооплачиваемый игрок мира?)
нет... у Мбаппе действующий контракт и он не требует дополнительных денег за то, что стал лучшим бомбардиром ЧМ🤣
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2vdhrvmmzf
Ответ Александр
Комментарий удален модератором
Пенальтист ПСЖ - Мбаппе
Самая большая зарплата ПСЖ - Мбаппе

А обезумел Месси - жадный пенальтист, так и запишем
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Хызыр
Вот что с человеком сделала фифа, подарив ему чм с помощью судей. Человек реально поверил в то, что он лучший. А в реальности просто реализовывал с переменным успехом нарисованные пенки и за это требует повышение зп
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Илья Игнатьев
Ответ Геннадий Тимченко
так попрошайничеством занимается именно команда пешехода - поэтому вопросы к нему вполне логичны🤣
А разве не Мбаппе самый высокооплачиваемый игрок мира?)
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Я Гражданин Мира
Ответ S100 Winner
А он не хочет изменить и понизить аппетиты по зарплате после двух подряд вылетов из ЛЧ на первой же стадии плей-офф? До его бессмысленного прихода ПСЖ играли в финале и полуфинале
А до прихода в псж Месси 4 раза выиграл лигу чемпионов, и что !?
В этом колхозе все звезды мира играли и нол победа .
Даже Анчелотти не мог ничего сделать.
Так что успокойтесь, вы всё равно адекватный ответ получите в любом случие
Если что то не понятно можете спросить
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Tiestorzn17
Вообще в таком возрасте пора уже на понижение зп идти, или рискует закончить как португалка в верблюжатнике.
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Кино Музыка
Видимо это конец карьеры. В Европе клубов для Лео нет.
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kisliy33
как изменились? что есть и что хотят?
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