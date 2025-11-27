  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-вингер «Спартака» Зуев об Аленичеве: «Вклад в чемпионство есть. Хороший тренер, его методика приносит результат»
7

Экс-вингер «Спартака» Зуев об Аленичеве: «Вклад в чемпионство есть. Хороший тренер, его методика приносит результат»

Александр Зуев: вклад Аленичева в чемпионство «Спартака» есть, хороший тренер.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Зуев считает, что Дмитрий Аленичев внес свой вклад в чемпионство красно-белых в сезоне-2016/17.

Аленичев был уволен из московского клуба в августе 2016 года, остальную часть сезона красно-белых тренировал итальянец Массимо Каррера.

– Каков был вклад Аленичева в чемпионство «Спартака»?

– Одно верно: вклад действительно есть. Он собирал команду, сборы проводил, первые туры начали с ним.

И вообще, это хороший тренер: добивался успехов – выводил «Арсенал» и «Енисей» в РПЛ, со «Спартаком» попал в еврокубки. Его методика приносит результат, – сказал Зуев.

Под руководством Дмитрия Аленичева «Спартак» провел 35 матчей, одержал 17 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13762 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoСпартак
logoДмитрий Аленичев
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Зуев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аленичев о Станковиче: «Когда постоянно пререкаешься с судьями, оскорбляешь их – это неправильно. Флик в «Барсе» пропустил матч с «Реалом» и сказал, что сделает выводы»
21 ноября, 14:15
Аленичев о работе в «Спартаке»: «Рассмотрю предложение, если оно поступит. Кахигао сказал, что при нем будут только иностранные тренеры»
19 ноября, 17:26
«Спартаку» нужен тренерский тандем Аленичева и Тихонова. Мы тратим бешеные деньги на иностранцев, наши специалисты ничуть не хуже». Коршунов о красно-белых
16 ноября, 11:18
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
12 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
16 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
29 минут назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
38 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
1 минуту назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
2 минуты назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
26 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
38 минут назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
42 минуты назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
43 минуты назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
58 минут назад
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
сегодня, 10:05
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47