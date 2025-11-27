Экс-вингер «Спартака» Зуев об Аленичеве: «Вклад в чемпионство есть. Хороший тренер, его методика приносит результат»

Александр Зуев: вклад Аленичева в чемпионство «Спартака» есть, хороший тренер.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Зуев считает, что Дмитрий Аленичев внес свой вклад в чемпионство красно-белых в сезоне-2016/17.

Аленичев был уволен из московского клуба в августе 2016 года, остальную часть сезона красно-белых тренировал итальянец Массимо Каррера.

– Каков был вклад Аленичева в чемпионство «Спартака»?

– Одно верно: вклад действительно есть. Он собирал команду, сборы проводил, первые туры начали с ним.

И вообще, это хороший тренер: добивался успехов – выводил «Арсенал» и «Енисей» в РПЛ , со «Спартаком» попал в еврокубки. Его методика приносит результат, – сказал Зуев.

Под руководством Дмитрия Аленичева «Спартак» провел 35 матчей, одержал 17 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений.