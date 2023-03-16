«Динамо» об отстранении Кукуляка: «Удовлетворены, что ЭСК однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра»

В «Динамо» отреагировали на признание ошибки судьи в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом».

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время).

На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.

Сегодня глава департамента судейства РФС Павел Каманцев признал ошибку арбитра в этом эпизоде и объявил о его временном отстранении.

«Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с «Зенитом». В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти.

Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса. А мы еще раз поздравляем наших болельщиков с заслуженной победой, одержанной в том числе вопреки обстоятельствам. Ждем жеребьевку следующего раунда Кубка!» – заявили в пресс-службе «Динамо».

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