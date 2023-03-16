«Динамо» об отстранении Кукуляка: «Удовлетворены, что ЭСК однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Динамо Москва Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Павел Каманцев Футбол

В «Динамо» отреагировали на признание ошибки судьи в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом».

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время).

На 63-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк проконсультировался с ВАР, но решил не назначать пенальти.

Сегодня глава департамента судейства РФС Павел Каманцев признал ошибку арбитра в этом эпизоде и объявил о его временном отстранении.

«Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с «Зенитом». В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти.

Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса. А мы еще раз поздравляем наших болельщиков с заслуженной победой, одержанной в том числе вопреки обстоятельствам. Ждем жеребьевку следующего раунда Кубка!» – заявили в пресс-службе «Динамо».

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

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23 комментария

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Evgenusin
Ответ MishaFCZ
Приведи еще три примера,где зенит в этом чемпионате вытащили судьи. Не предъявишь,значит ты убогий пустослов.
Тем что убивают другие команды, которые могут приблизится, это и есть убийство, просто вчера всё было в открытую и всем всё ясно....а о каком пустословии идёт речь?) Вчера вся страна всё видела воочию
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romy4_84
Ответ SMART789
Думаю считал контакт не достаточным чтобы однозначно трактовать
а я думаю опасную игру
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romy4_84
Ответ СИ
Так надо всех судей отстранять. Алаев на посту генсека видимо не подготовил ни одного. Его надо было увольнять вообще за наши плохие дела футбольные а его переместили почему то в другое кресло.
и ставить только тех кто никогда не ошибётся против спартака
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MishaFCZ
Ответ Evgenusin
Ребята, не удовлетворяться нужно а бороться. Газпром коррумпировал всю лигу, и нужно командам объединяться против этого беспредела. Уводить команды с поля, после таких решений...черт с ним с технарем, но иначе этот мешок так и будет издеваться
Приведи еще три примера,где зенит в этом чемпионате вытащили судьи.
Не предъявишь,значит ты убогий пустослов.
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romy4_84
"решения"? разве что-то ещё было кроме спорного пенальти, где у тюкавина действительно была опасная игра?
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Viktor Martunov
Ответ SMART789
Никого не оправдываю, это ошибка, чистый пенальти
Уважуха от Динамика, однозначно+, вот можете объективно оценивать.
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Ковид 07.10.52
Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса....
А мы продолжим "сопли жевать", по Зареме...., против газового управления не пойдем у самих рыльце в пушке...
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SMART789
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Думаю он посчитал зачисления на карту достаточным
далеко сидел от эпизода, мог не видеть, но вроде телефон арбитр на поле не брал
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SMART789
Ответ ТТД Бубнова
Да ты бы и Чикатило оправдал. 🤡
Никого не оправдываю, это ошибка, чистый пенальти
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Evgenusin
Ответ rarog
и в Спортлото ещё написать
Нет туда бесполезно, но бойкот не мешало сделать
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Спартак Уокер
Получил свое
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ SMART789
Думаю считал контакт не достаточным чтобы однозначно трактовать
Думаю он посчитал зачисления на карту достаточным
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Новый тренер ФК Спартак
Да там все боятся, чтото сказать. Вот очередной ноунем судейка за вознаграждение от гегемона начудил, ну типа отстранили его(потом вернут и он продолжит по кругу) и все удовлетворились, ждут очередного другого кторого отстронят. Если бы не боялись завели бы расследование и тд. По хорошему надо лишать мешок последних купленных титулов и во 2 лигу его, но нет он у нас флагман (только в купленной рпл).
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ТТД Бубнова
Ответ SMART789
Думаю считал контакт не достаточным чтобы однозначно трактовать
Да ты бы и Чикатило оправдал. 🤡
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Wiley Fox
Ну какое отстранение? Запретить ему судить выше детских садов
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СИ
Так надо всех судей отстранять. Алаев на посту генсека видимо не подготовил ни одного. Его надо было увольнять вообще за наши плохие дела футбольные а его переместили почему то в другое кресло.
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Fomin525
ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с «Зенитом»
решениЯ ? ЭСК что решил по другим эпизодам или в Динамо фантазеры?
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rarog
Ответ Evgenusin
Ребята, не удовлетворяться нужно а бороться. Газпром коррумпировал всю лигу, и нужно командам объединяться против этого беспредела. Уводить команды с поля, после таких решений...черт с ним с технарем, но иначе этот мешок так и будет издеваться
и в Спортлото ещё написать
+10
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SMART789
Ответ cektor
интересно чем он руководствовался , когда смотрел ВАР
Думаю считал контакт не достаточным чтобы однозначно трактовать
+2
-3
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Evgenusin
Ответ cektor
интересно чем он руководствовался , когда смотрел ВАР
Смс о пополнении счета......с трибуны
+1
-4
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Evgenusin
Ребята, не удовлетворяться нужно а бороться. Газпром коррумпировал всю лигу, и нужно командам объединяться против этого беспредела. Уводить команды с поля, после таких решений...черт с ним с технарем, но иначе этот мешок так и будет издеваться
+18
-12
+6
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ТТД Бубнова
Ответ cektor
интересно чем он руководствовался , когда смотрел ВАР
Он там на мониторе смотрел как Скрудж Макдак в золоте купается, обнесло чувака.
+8
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cektor
интересно чем он руководствовался , когда смотрел ВАР
+3
-1
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