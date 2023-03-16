Спаллетти о словах Пепа про «Наполи» как лучшую команду Европы: «Это игра, чтобы сбить нас с ног. «Сити» может потратить 900 млн евро, а мы – 9 млн. На это должна быть причина»
Лучано Спаллетти не верит в искренность слова Пепа Гвардиолы про «Наполи».
Напомним, главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что неаполитанская команда, возможно, является сильнейшей в Европе с точки зрения игры в этом году.
«Я не испытываю гордости, я ничего не чувствую. Я знаю эту игру, в которую все играют, чтобы оказывать давление на других.
Ставим ли мы «Наполи» выше «Манчестер Сити»? Если они могут потратить 900 млн евро по сравнению с нашими 9 млн евро, на это должна быть причина. [Слова Пепа] – это игра, направленная на то, чтобы сбить нас с ног», – сказал главный тренер «Наполи».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
РБ не чета грандам типа Баварии Реала Сити, собственно 7:0 как итог.
Мог бы и более деликатнее себя повести.
Физруола понимает, что Наполи вынесет канистру в случае если пересекутся и уже начинает игры разума