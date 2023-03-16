Спаллетти о словах Пепа про «Наполи» как лучшую команду Европы: «Это игра, чтобы сбить нас с ног. «Сити» может потратить 900 млн евро, а мы – 9 млн. На это должна быть причина»

Теги Лучано Спаллетти Манчестер Сити серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Пеп Гвардиола Футбол

Лучано Спаллетти не верит в искренность слова Пепа Гвардиолы про «Наполи». 

Напомним, главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что неаполитанская команда, возможно, является сильнейшей в Европе с точки зрения игры в этом году. 

«Я не испытываю гордости, я ничего не чувствую. Я знаю эту игру, в которую все играют, чтобы оказывать давление на других.

Ставим ли мы «Наполи» выше «Манчестер Сити»? Если они могут потратить 900 млн евро по сравнению с нашими 9 млн евро, на это должна быть причина. [Слова Пепа] – это игра, направленная на то, чтобы сбить нас с ног», – сказал главный тренер «Наполи». 

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44 комментария

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Analjinn
Ответ Артур Мкртычян
Сити тоже попадался реал в 1/8. и что? да и РБ вовсе не слабый клуб. это топ 3 Германии. и состав у них отличный.
И как успехи с реалом в 1/8? Чем позже встретишь сильных соперников (а в полуфинале будут уже почти только они) тем лучше.

РБ не чета грандам типа Баварии Реала Сити, собственно 7:0 как итог.
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Дмитрий Снегирёв
Даже если и давление, так себе ответное интервью.
Мог бы и более деликатнее себя повести.
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<CRISTIANO>
Как будто Наполи может потратить всего 9 млн Евро. Бред какой-то.
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Артур Мкртычян
Ответ Analjinn
В матче близких соперников может случиться что угодно, поэтому одним попадаются ПСЖ и Ливерпуль, а другим РБ Лейпциг.
Сити тоже попадался реал в 1/8. и что? да и РБ вовсе не слабый клуб. это топ 3 Германии. и состав у них отличный.
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BAI
Ответ Heisenberg
Со мной вроде всё окей. Просто написал, что не следует забывать о причинно-следственной связи.
Вроде.. ключевое слово
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onegin2007
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
сколько они отдали за Осимхена?
Это другое.
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onegin2007
Ответ zzzeeerrrooo
2 команды явные пассажиры
Какая разница, попробуй попади туда.
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Алексей Игоревич
Ответ zzzeeerrrooo
2 команды явные пассажиры
Один пассажир - Интер, был лучше в играх с лидером Ла Лиги (с отрывом во сколько очков?) - Барселоной, Милан в обоих матчах был лучше Тоттенхэма, который любит доставить проблемы Сити. «ну и?»
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Maxim Nimes
Пеп-лысый шарлатан. Спаллетти-подделка. Дело не только в деньгах. Шарлатан, тот который оригинал, как тренер лучше итальяснкой версии. Тем более ЛЧ не конек Лучано
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Григорий Геник
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
сколько они отдали за Осимхена?
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waleri
Ответ Александр Бабуев
Ну, конечно, разница между тратами колоссальная, но сколько стоит один Осимхен?)
70 лимончиков евро + бонусы
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arspurs9
Ответ fellx
Сити точно не попадёт на Наполи. Слишком сильная команда для жребия. А вот Милан в самый раз
Все примерно понятно. Сити выпадет кто-то из компании Милана, Интера, Бенфики или Челси. Бенфика вряд ли, слишком хороша, а вот оставшаяся троица наверняка. Не кинут им ни Баварию, ни Наполи.
+2
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Теннисный абсолют
100%
Физруола понимает, что Наполи вынесет канистру в случае если пересекутся и уже начинает игры разума
0
-2
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svft
я когда ремонт делал тоже говорил мастерам, что на последние )
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Heisenberg
Ответ BAI
С вами все в порядке? Просто написал что хотел бы увидеть его в других условиях, в том что он топ тренер и по праву тренерует топ клубы у меня возражений нет. Вы там хоть закусывайте.
Со мной вроде всё окей. Просто написал, что не следует забывать о причинно-следственной связи.
+1
-1
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Temirlahn
Ответ zzzeeerrrooo
2 команды явные пассажиры
Пассажиры не пассажиры, факт в том, что вышли!
+18
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Okaka
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
сколько они отдали за Осимхена?
ну там вроде были потрачены деньги с продажи кого-то
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Analjinn
Ответ Артур Мкртычян
хз, я думаю что если хочешь выиграть лч, то наплевать с кем играть. да и Наполи, по силам сити.
В матче близких соперников может случиться что угодно, поэтому одним попадаются ПСЖ и Ливерпуль, а другим РБ Лейпциг.
0
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ZEbroiD
лысый поставил плешивого на место
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BAI
Ответ Heisenberg
А не хочется ли вам подумать почему именно Пеп тренирует топ клубы с таким бешеным бюджетом и таким спортивным успехом? Ну или все руководители топ клубов - идиоты, а вам следует занять место шейха из Сити.
С вами все в порядке? Просто написал что хотел бы увидеть его в других условиях, в том что он топ тренер и по праву тренерует топ клубы у меня возражений нет. Вы там хоть закусывайте.
+3
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+3
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DolJun
Ответ #SharkTeam
наполи дни.е, это ты хотел сказать
нет. я сказал то, что хотел: гвардиола - лицемер, слова которого ничего не стоят
+1
-5
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Александр Бабуев
Ну, конечно, разница между тратами колоссальная, но сколько стоит один Осимхен?)
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#SharkTeam
Ответ BAI
Хочется увидеть Пепку в условном наполи или Роме. Глянуть на что он действительно способен как тренер.
Рому тренируют сдувшиеся физруки типа моура
+2
-5
-3
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Люблю Марго Робби
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
сколько они отдали за Осимхена?
80 лямов вроде
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Артур Мкртычян
Ответ fellx
Сити точно не попадёт на Наполи. Слишком сильная команда для жребия. А вот Милан в самый раз
хз, я думаю что если хочешь выиграть лч, то наплевать с кем играть. да и Наполи, по силам сити.
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