Спаллетти о словах Пепа про «Наполи» как лучшую команду Европы: «Это игра, чтобы сбить нас с ног. «Сити» может потратить 900 млн евро, а мы – 9 млн. На это должна быть причина»

не верит в искренность слова про «Наполи».

Напомним, главный тренер « » заявил, что неаполитанская команда, возможно, является сильнейшей в Европе с точки зрения игры в этом году.

«Я не испытываю гордости, я ничего не чувствую. Я знаю эту игру, в которую все играют, чтобы оказывать давление на других.

Ставим ли мы «Наполи» выше «Манчестер Сити»? Если они могут потратить 900 млн евро по сравнению с нашими 9 млн евро, на это должна быть причина. [Слова Пепа] – это игра, направленная на то, чтобы сбить нас с ног», – сказал главный тренер « ».

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