«Ак Барс» выиграл первый матч у «Адмирала» (3:2), забросив все три шайбы в большинстве. Счет по броскам в 3-м периоде – 7:19

«Ак Барс» повел 1-0 в серии плей-офф против «Адмирала».

Команда тренера победила дальневосточников (3:2) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Все свои три шайбы казанский клуб забросил при игре в большинстве.

В третьем периоде « » перебросал соперника со счетом 19:7, но уступил в этой двадцатиминутке 0:1. Победный гол на счету защитника Никиты Лямкина.

Голкипер « » отразил 35 из 37 бросков, вратарь «Адмирала» Никита Серебряков парировал 33 из 36 бросков.