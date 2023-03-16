«Ак Барс» выиграл первый матч у «Адмирала» (3:2), забросив все три шайбы в большинстве. Счет по броскам в 3-м периоде – 7:19

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Никита Лямкин Тимур Билялов Хоккей

«Ак Барс» повел 1-0 в серии плей-офф КХЛ против «Адмирала».

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова победила дальневосточников (3:2) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Все свои три шайбы казанский клуб забросил при игре в большинстве.

В третьем периоде «Адмирал» перебросал соперника со счетом 19:7, но уступил в этой двадцатиминутке 0:1. Победный гол на счету защитника Никиты Лямкина.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 35 из 37 бросков, вратарь «Адмирала» Никита Серебряков парировал 33 из 36 бросков.

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29 комментариев

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Angelgirl
Ответ Ратибор Добрынин
Бедные омичи. Их плач ещё слышен с финала 2012 года.
Омичи столько раз вас в последние годы натянули, что то что когда то произошло уже забыли. А вот судейство у вас незабываемое, всегда осадок остается неприятный, несмотря на ваши поражения.
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Нагрузки Сборной
4-1 или 4-0 в серии в пользу Ак Барса. С Нефтехимиком тяжелее было.
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невропатолог
Ответ Огюст
Игроки и тренера Адмирала ,с таким количеством удалений в игре ,вам серию плей-офф у Ак Барса не выйграть - сведите до минимума удаления в следующей игре!
ТренерА, выЙграть... 🤦‍♂️
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povestok.net
Ответ Евгений Чачило
Адмирал красавцы, если бы ещё удалениями не испортили себе жизнь. Серия будет интересной.
4:0 интересно?
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Ратибор Добрынин
Ответ deddushka
всё просто. И Омские и Уфимские уже сталкивались с этой бедой и не понаслышке знают что такое казанское домашнее судейство. Годы идут, ничего не меняется
Бедные омичи. Их плач ещё слышен с финала 2012 года.
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Sever12
Адмирал смотрелся интереснее, дисциплина подвела, хотя победный гол после весьма спорного удаления, сомнительная задержка из того что показали на повторе.
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HockeyMan
Ответ КараТэ
Ак Барс красавцы,но играют не в полную силу и это может сыграть злую шутку.Топим за Торпедо и за вылет великого диджея- тренера из Питера.
Просто ради интереса. А почему Ротенберг диджей?)
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Алексей Чугуев
Ответ Tina
😄Молодец Ляма
Без сомнения :)
+1
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Tina
Ответ ALEKS66
Я конечно скептически относился к Адмиралу но ребята согласитесь-он хорош. Вероятнее всего АК БАРС заберет серию-но какой ценой?
Согласна, крови попьют у нас...
+1
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Tina
Ответ He_Who_Speaks_From_His_Heart
Судя по комментариям, за удаления Адмирала больше переживают омские и уфимские болельщики, чем фанаты моряков >.<
😂😂😂
+4
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Tina
Ответ Алексей Чугуев
У Лямкина первая в ПО в карьере, к этому Адмирал был не готов
😄Молодец Ляма
+3
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Tina
Ответ Dr Gonzo
Тебя не смущает, что по броскам ты пишешь статистику одного периода, а по штрафам всего матча? Ох уж мне эти комментаторы статистики, которые матчи не смотрят, но судейство обсуждают. Во 2 периоде, например, АК Барс Адмирал в полтора раза перебросал, но при этом в меньшинстве играл больше. В 3 периоде у обеих команд было по одному удалению.
👍👍👍
+1
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Tina
Ответ Pirikas
Спасибо Билял, подтащил в конце очень спокойно!
Да Тимур молодчик 👍
+1
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deddushka
Ответ He_Who_Speaks_From_His_Heart
Судя по комментариям, за удаления Адмирала больше переживают омские и уфимские болельщики, чем фанаты моряков >.<
всё просто. И Омские и Уфимские уже сталкивались с этой бедой и не понаслышке знают что такое казанское домашнее судейство. Годы идут, ничего не меняется
+6
-5
+1
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Огюст
Игроки и тренера Адмирала ,с таким количеством удалений в игре ,вам серию плей-офф у Ак Барса не выйграть - сведите до минимума удаления в следующей игре!
0
0
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PD10
Ответ Guardsman
Да, судьи дорого стОят.
Судейство в принципе было нормальное, кроме одного момента когда Гутику чуть голову не оторвали
+2
0
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Guardsman
Ответ Russ Ivan
Зелёных будут тянуть в этой серии...
Зеленых и ротнберговских. Ничего не меняется.
+1
-1
0
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Guardsman
Ответ ALEKS66
Я конечно скептически относился к Адмиралу но ребята согласитесь-он хорош. Вероятнее всего АК БАРС заберет серию-но какой ценой?
Да, судьи дорого стОят.
0
-4
-4
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ALEKS66
Я конечно скептически относился к Адмиралу но ребята согласитесь-он хорош. Вероятнее всего АК БАРС заберет серию-но какой ценой?
+1
0
+1
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He_Who_Speaks_From_His_Heart
Судя по комментариям, за удаления Адмирала больше переживают омские и уфимские болельщики, чем фанаты моряков >.<
+13
-1
+12
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Hola Hola
Адмиралу нужно играть дисциплинированнее, конечно. Сегодня не в судьях дело было (хотя, удаление Червены смешное). Но вообще бороться с Ак Барсом дальневосточники могут.
0
0
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Алексей Чугуев
У Лямкина первая в ПО в карьере, к этому Адмирал был не готов
+5
0
+5
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КараТэ
Ак Барс красавцы,но играют не в полную силу и это может сыграть злую шутку.Топим за Торпедо и за вылет великого диджея- тренера из Питера.
+2
-1
+1
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Russ Ivan
Зелёных будут тянуть в этой серии...
+2
-3
-1
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Dr Gonzo
Ответ Guardsman
Счет по броскам 7:19, а по штрафам 14:6. Не над бросками надо работать, а с судьями.
Тебя не смущает, что по броскам ты пишешь статистику одного периода, а по штрафам всего матча? Ох уж мне эти комментаторы статистики, которые матчи не смотрят, но судейство обсуждают. Во 2 периоде, например, АК Барс Адмирал в полтора раза перебросал, но при этом в меньшинстве играл больше. В 3 периоде у обеих команд было по одному удалению.
+11
0
+11
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