«Ак Барс» выиграл первый матч у «Адмирала» (3:2), забросив все три шайбы в большинстве. Счет по броскам в 3-м периоде – 7:19
«Ак Барс» повел 1-0 в серии плей-офф КХЛ против «Адмирала».
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова победила дальневосточников (3:2) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Все свои три шайбы казанский клуб забросил при игре в большинстве.
В третьем периоде «Адмирал» перебросал соперника со счетом 19:7, но уступил в этой двадцатиминутке 0:1. Победный гол на счету защитника Никиты Лямкина.
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 35 из 37 бросков, вратарь «Адмирала» Никита Серебряков парировал 33 из 36 бросков.
29 комментариев