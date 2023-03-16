СКА повел 1-0 в серии с «Торпедо», выиграв первый матч 2:1 в овертайме. Яшкин забил победный гол

выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ у « ».

Команда тренера под руководством Романа Ротенберга победила нижегородцев со счетом 2:1 в овертайме и повела 1-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

На шестой минуте дополнительного времени решающую шайбу забросил нападающий питерцев .

Итоговый счет по броскам в матче – 27:26 в пользу СКА.

Второй матч серии запланирован на 18 марта.