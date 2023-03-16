СКА повел 1-0 в серии с «Торпедо», выиграв первый матч 2:1 в овертайме. Яшкин забил победный гол
СКА выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ у «Торпедо».
Команда тренера под руководством Романа Ротенберга победила нижегородцев со счетом 2:1 в овертайме и повела 1-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
На шестой минуте дополнительного времени решающую шайбу забросил нападающий питерцев Дмитрий Яшкин.
Итоговый счет по броскам в матче – 27:26 в пользу СКА.
Второй матч серии запланирован на 18 марта.
Увидимся в субботу!
Давайте уж со своими клубами сами. А то привыкли клянчить. Ищите "Ларионовых", работайте с болелами. Но мы же в России и у вас в клубах сидят бездарные менеджеры и люди губера, которые пилят бюджеты.
Хотя бюджет касается не только у ска.