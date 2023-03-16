СКА повел 1-0 в серии с «Торпедо», выиграв первый матч 2:1 в овертайме. Яшкин забил победный гол

Теги СКА Торпедо видео КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Хоккей

СКА выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ у «Торпедо».

Команда тренера под руководством Романа Ротенберга победила нижегородцев со счетом 2:1 в овертайме и повела 1-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

На шестой минуте дополнительного времени решающую шайбу забросил нападающий питерцев Дмитрий Яшкин.

Итоговый счет по броскам в матче – 27:26 в пользу СКА.

Второй матч серии запланирован на 18 марта.

46 комментариев

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Shamarin
Ребята, вы поймите. Если бюджет СКА уронить до 300 млн, то бюджет Торпедо станет 100. И не спрашивайте, почему так)
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Юрий Павлов
Ответ Shamarin
Ещё раз. Конечно лига может быть и без Газпрома. Уровень хоккея будет как в ВХЛ. А эти свалят в Европу и низшие заокеанские лиги. Привет 90е!
Кто свалит? Игроки ска? Это же ваши слова "нет ска, нет лиги и вашего клуба тоже" а если Газпром касается и наших клубов пусть ВСЁ ОРГАНИЗУЕТ (это тоже ваши слова). всё - +/- равные условия для всех команд лиги. И пусть не кошельками мерятся, а игрой и работой тренеров и менеджеров.
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Shamarin
Ответ deadflower
Уровень аргументации - Маша Захарова
Бедные всегда хотят отнять и поделить. Голову включать им не интересно.
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Алекс Я
Ответ Юрий Павлов
Ну раз газпром всем заправляет то пусть у ска пол бюджета отнимет и другим клубам по 100 накинет. Не всем тем кто в наименьшим бюджетом. Я бы хотел посмотреть как ротенберг со ска с бюджет 500м будет играть. Было бы забавно. Ну или пусть Ромчик ну хотя бы амур возглавит. На пару сезонов с его бюджетом. Посмотрел бы каких успехов ротенберг бы добился. Хотя бюджет касается не только у ска.
Ты чкдак.если у меня есть деньги и я болею за какой то клуб, то с какого...я должен финансировать другие клубы.и почему Ротенберг должен тренировать Амур?или вы думаете,Что Тихонов или Юрзинов поехали бы в Трактор или Горький?
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Shamarin
Ответ Юрий Павлов
"нет ска, нет лиги." Газпром это - лига, потому что "Газпром всё организовывает." И если не Газпром то не будет ска и не будет лиги. Вопрос! Так Газпром это лига или Газпром это ска. Если Газпром это лига, то Газпром МОЖЕТ ВСЁ организовать. А если газпром это ска, то другие клубы будут существовать))
Ещё раз. Конечно лига может быть и без Газпрома. Уровень хоккея будет как в ВХЛ. А эти свалят в Европу и низшие заокеанские лиги. Привет 90е!
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Алекс Я
Ответ Алексей Ларин
Если лига будет ровнее, то игры будут интереснее и посещаемость будет больше. А ни когда один клуб в одну калитку каждый год регулярку выигрывает. И ещё задайтесь вопросом, кто болеет за СКА кроме Питера? А за Торпедо вся остальная Россия.
Воронеж за СКА
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deadflower
Ответ Shamarin
Это так не работает. У своих детей не отнимают, чтобы раздать другим. Структуру лиги организовали, требования жёсткие. Давайте уж со своими клубами сами. А то привыкли клянчить. Ищите "Ларионовых", работайте с болелами. Но мы же в России и у вас в клубах сидят бездарные менеджеры и люди губера, которые пилят бюджеты.
Уровень аргументации - Маша Захарова
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Юрий Павлов
Ответ Shamarin
Когда организуют рыбалку (лодки, удочки, ночлег, еду и выпивку), то улов не гарантируют. Тут надо крутиться самому, но многим неохота и они накидываются с утра. В Нижнем решили начать непосредственно с рыбалки)
"нет ска, нет лиги." Газпром это - лига, потому что "Газпром всё организовывает." И если не Газпром то не будет ска и не будет лиги. Вопрос! Так Газпром это лига или Газпром это ска. Если Газпром это лига, то Газпром МОЖЕТ ВСЁ организовать. А если газпром это ска, то другие клубы будут существовать))
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LeoMan
Сколько питэрбуржцев .. на ветке,минусуют …
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amadeus_amadeus
С победой родной СКА! Спасибо Торпедо за красивый матч и их болельщикам, приятно читать комментарии от адекватных людей, которые поддерживают свою команду и наслаждаются хоккеем. В Питере даже солнышко наконец то вышло, и вы одна из причин этого!)
Увидимся в субботу!
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Shamarin
Ответ barbarian1991
Обидно, этот матч нереализованных моментов может стать в итоге ключевым в серии.
Не ссы, моментов и дальше будет не меньше. Это же КХЛ..
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barbarian1991
Обидно, этот матч нереализованных моментов может стать в итоге ключевым в серии.
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LeoMan
Ответ Shamarin
Запомни: нет СКА, нет лиги. В том числе и твоего клуба. Газпром всё это организует, поэтому лига стала выглядеть прилично, а не колхоз из девяностых. Иначе бы и эти чудо-мастера разбежались по Швециям и Даниям. И Ларионов бы сюда не приехал)
Не смешно
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LeoMan
Торпедо молодцы! Немного не повезло это … добить
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Shamarin
Ответ Юрий Павлов
А разве не вы выше написали что Газпром ВСЁ организует??)
Когда организуют рыбалку (лодки, удочки, ночлег, еду и выпивку), то улов не гарантируют. Тут надо крутиться самому, но многим неохота и они накидываются с утра. В Нижнем решили начать непосредственно с рыбалки)
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Кот болотный
Ответ Ебздрогыч
Эх, жаль. Но все равно, Торпедо, вся страна за тебя!
Уточни какая. А то вон спартачи футбольные тоже про "всю страну за них", а на трибуны без слез не глянешь ещё и до ФАНid
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Юрий Павлов
Ответ Shamarin
Это так не работает. У своих детей не отнимают, чтобы раздать другим. Структуру лиги организовали, требования жёсткие. Давайте уж со своими клубами сами. А то привыкли клянчить. Ищите "Ларионовых", работайте с болелами. Но мы же в России и у вас в клубах сидят бездарные менеджеры и люди губера, которые пилят бюджеты.
А разве не вы выше написали что Газпром ВСЁ организует??)
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Shamarin
Ответ Юрий Павлов
Ну раз газпром всем заправляет то пусть у ска пол бюджета отнимет и другим клубам по 100 накинет. Не всем тем кто в наименьшим бюджетом. Я бы хотел посмотреть как ротенберг со ска с бюджет 500м будет играть. Было бы забавно. Ну или пусть Ромчик ну хотя бы амур возглавит. На пару сезонов с его бюджетом. Посмотрел бы каких успехов ротенберг бы добился. Хотя бюджет касается не только у ска.
Это так не работает. У своих детей не отнимают, чтобы раздать другим. Структуру лиги организовали, требования жёсткие.

Давайте уж со своими клубами сами. А то привыкли клянчить. Ищите "Ларионовых", работайте с болелами. Но мы же в России и у вас в клубах сидят бездарные менеджеры и люди губера, которые пилят бюджеты.
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Юрий Павлов
Ответ Shamarin
Запомни: нет СКА, нет лиги. В том числе и твоего клуба. Газпром всё это организует, поэтому лига стала выглядеть прилично, а не колхоз из девяностых. Иначе бы и эти чудо-мастера разбежались по Швециям и Даниям. И Ларионов бы сюда не приехал)
Ну раз газпром всем заправляет то пусть у ска пол бюджета отнимет и другим клубам по 100 накинет. Не всем тем кто в наименьшим бюджетом. Я бы хотел посмотреть как ротенберг со ска с бюджет 500м будет играть. Было бы забавно. Ну или пусть Ромчик ну хотя бы амур возглавит. На пару сезонов с его бюджетом. Посмотрел бы каких успехов ротенберг бы добился.

Хотя бюджет касается не только у ска.
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Shamarin
Ответ Алексей Ларин
Если лига будет ровнее, то игры будут интереснее и посещаемость будет больше. А ни когда один клуб в одну калитку каждый год регулярку выигрывает. И ещё задайтесь вопросом, кто болеет за СКА кроме Питера? А за Торпедо вся остальная Россия.
Твоё Торпедо никому не вперлось, люди болеют за свои клубы. Всем нравится только работа Ларионова. Через пару лет, придёт условный Жамнов с трусливым оборонительным хоккеем и снова на дно уйдёте. Кайфуй пока, потом внукам рассказывать будешь)
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Shamarin
Ответ TOR-NN
Спасибо СКА за честную и чистую игру без грязи! Не было тычков вратаря после свистка,как у динамо, не было провокаций! 👏🏼👏🏼👏🏼
Всё здорово, но уровень игры обоих чуть выше плинтуса. И это две самые яркие команды КХЛ. Ещё умудряемся периодически в НХЛ кого-то поставлять. Если сравнивать, то там вообще как другая планета)
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HockeyMan
Ответ Shamarin
Ты только в начале пути, впереди ещё 799 матчей и сможешь тренировать.
А откуда вы знаете сколько матчей я Посмотрел?))? Может у меня опыта больше нечем у вашего Р.Р.?)))
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заводчанин
В глазах у Ротена читалось «я вообще ничего не понимаю» у торпедо моментов на три игры, надо реализовывать конечно . Надеюсь все исправится
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Eliza77
А только меня бесит звуковое сопровождение голов питерских у них на стадионе? Завывание в якобы русском стиле..( Из сборной притащили … видимо ротенбергу нравится .. блевать 🤮
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Алексей Ларин
Ответ Shamarin
Запомни: нет СКА, нет лиги. В том числе и твоего клуба. Газпром всё это организует, поэтому лига стала выглядеть прилично, а не колхоз из девяностых. Иначе бы и эти чудо-мастера разбежались по Швециям и Даниям. И Ларионов бы сюда не приехал)
Если лига будет ровнее, то игры будут интереснее и посещаемость будет больше. А ни когда один клуб в одну калитку каждый год регулярку выигрывает. И ещё задайтесь вопросом, кто болеет за СКА кроме Питера? А за Торпедо вся остальная Россия.
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