«Чем быстрее и успешнее мы закончим СВО, тем быстрее вернемся в мировой футбол». Колосков об Инфантино и бане России

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Вячеслав Колосков Джанни Инфантино Политика Р-Спорт Футбол

Вячеслав Колосков считает, что Джанни Инфантино не может повлиять на отстранение России.

Сегодня швейцарец был переизбран на пост президента ФИФА до 2027 года.

«Могу ответить только так: он награжден орденом Дружбы, значит для России он хорош. Инфантино никак не может влиять на решения ФИФА.

Может повлиять только наша специальная военная операция, другие – нет, поэтому чем быстрее и успешнее мы ее закончим, тем быстрее мы вернемся в мировой футбол.

Никаких отношений с Инфантино у меня нет, поэтому комментировать его деятельность – хорошо он работал или плохо – не могу, а просто языком молоть не в моих принципах.

Что касается его переизбрания, то раз нет более достойного кандидата и он был единственным, раз ни одна конфедерация не представила своего кандидата, то это говорит о том, что ему доверяют. То, что он делает, во благо мирового футбола», – сказал почетный президент РФС.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

Инфантино переизбрался минимум до 2027-го. Других кандидатов не было 🙂

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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190 комментариев

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Сергей Спиридонов
Ответ Pikachu Pikachu
И что с ней случится, стесняюсь спросить? ты веришь, что Россия Киев сможет взять?
не взять, а вернуть.)))
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Flavius
Ответ Dinamik1
ВВП сказал что мы продвигаемся медлено для того что бы сохранить жизни наших солдат из этого следует что скоро война не закончится.
Солдаты закончатся значительно раньше )))
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СИ
Ответ Константин
только рф что с деньгами не сила, что без них
«Сила не в деньгах - сила в правде.»
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Stivi M.D.
Ответ Flavius
Матч Московия-Бурятия вполне себе международный, как и выезд в Ростовскую Народную Республику ))
Исполняешь ))))
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Edberg
Ответ Stewee
Комментарий удален пользователем
Есть довод, до 24 февраля 2022 у России, глядя с сегодняшнего дня, все было отлично, все было шикарно. Кто хотел мог ехать в Европу или Северную Америку, пользовался своей банковской картой. Нигде русских не притесняли не выселяли, деловые контакты были на высоком уровне. В стране были Nike и Mac Donald’s, Adidas и H&M. Сборная готовилась к стыкам с поляками в Москве, а Спартак ждал встречи с ФК Лейпциг Тедеско. А потом началась операция «Киев за 3 дня». Великолепно организованная, второй год идет. Сколько реально погибло напомнить? Волосы дыбом встанут
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Сергей Спиридонов
Ответ brutton
Н куда такое государство как Украина не денется..ну разве что в твоих фантазиях конечно
Его не существовало до 1992 года, исчезнет никто не заметит)
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Stivi M.D.
Ответ Фан Рубина
Тут пойдёт речь о необходимости её существования. Одно дело - кидаться санкциями и хихикать, а другое - минуту спустя орать от страха, глядя в лицо смерти и понимая, что её существование больше не нужно другой стороне и её ничего не сдерживает.
И кто же их заставит кричать от страха?🤡
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Flavius
Ответ мутятя
Пока Украина не развалится на хутора, никаких международных матчей, нам не светит.
Матч Московия-Бурятия вполне себе международный, как и выезд в Ростовскую Народную Республику ))
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Ivan Balashov
Ответ Нерусский
вы всерьез верите, что кому-то на Западе Россия нужна как нормальное, современное, европейское государство? Россия для Запада либо враг - либо сырьевой придаток. по другому англосаксы никогда не воспринимали и не воспринимают Россию
Ну да. Нормальное и современное государство будет намного охотнее покупать поставляемые тобой товары.
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Seven2482
Ответ Каха
Согласен, конечно надо заканчивать, только с одной оговоркой 😉 ВСУ покончить со страной, которая больно похожа на Германию 30-их!
это нереально, ненька не в силах одержать победу
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Pikachu Pikachu
Ответ мутятя
Пока Украина не развалится на хутора, никаких международных матчей, нам не светит.
То есть наших наказывают за плохое ведение СВО? Если наши будут выигрывать, то наших сразу везде допустят? Мне кажется, с логикой у Вас проблемы
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Фан Рубина
Ответ Паломей Корзинкин
Европку уже пугали прекращением поставки газа...
Тут пойдёт речь о необходимости её существования. Одно дело - кидаться санкциями и хихикать, а другое - минуту спустя орать от страха, глядя в лицо смерти и понимая, что её существование больше не нужно другой стороне и её ничего не сдерживает.
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Ivan Balashov
Ответ 11 метровый
Очень некорректно сравнивать Россию со странами Скандинавии как от физического размера и в целом до геополитического влияния. Сравнения с крупными игроками как США и Китай куда как более корректно.
Я уже писал - к чёрту геополитику. Я не хочу, чтобы Россия была "крупным игроком", её гражданам от этого ничего, кроме вреда, не будет.
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Stivi M.D.
Ответ Нерусский
вы всерьез верите, что кому-то на Западе Россия нужна как нормальное, современное, европейское государство? Россия для Запада либо враг - либо сырьевой придаток. по другому англосаксы никогда не воспринимали и не воспринимают Россию
Да никому она не нужна, успокойтесь уже. Если Запад кого и опасается, то только быстрорастущий Китай, а не это шапито
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Seven2482
Ответ kunaguero
А кто-нибудь хотя бы примерно понимает цель этой операции? Какая задача стоит? Как такое непонятное событие может быстро закончиться? Это может длиться лет 20
демилитаризация и денацификация неньки
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мутятя
Пока Украина не развалится на хутора, никаких международных матчей, нам не светит.
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Алексей Сигаев
Ответ Barry_Cadny
Что-нибудь более интеллектуальное не смог сочинить? Образование не позволяет?
Позволяет. Но при коммуникации важно делать поправку на уровень собеседника. Людям, которые топят за регулярные выборы из двух и более кандидатов надо объяснять совсем по-простому. Если хоть сколько-либо интеллектуально - они уже не понимают.
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YOKODZUMA
Ответ Vitto
Посадите деда в шахидомобиль, пусть приближает светлое будущее.
Вы про которого?
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Ivan Balashov
Ответ Александр Матвеев
Дождь не выгнали из Латвии? Если что в России за просмотр любых каналов штрафа нет.
Насколько я знаю, прямо сейчас Дзядко и команда юристов канала судится с латвийскими властями по этому поводу.

ИМХО, у них неплохие шансы на победу (ибо лишение лицензии за оговорку ведущего - прям явный перебор). Но даже если и не получится вернуться в студию в Риге, ничего страшного. У "Дождя" есть базы в Нидерландах и Грузии.

В России "Медузу" объявили нежелательной организацией. И теперь готовы штрафовать даже за репосты её старых публикаций.
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Barry_Cadny
Ответ Ivan Balashov
Не согласен. Даже в эпоху, когда президентом был Медведев (когда он ещё выглядел нормальным человеком, а не превратился в нынешнее агрессивное милитаристское чудище), дышалось легче. Казалось, что вот-вот Россия станет нормальным современным европейским государством.
То была дымовая завеса.
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YOKODZUMA
Ответ sp.msk.86
Ты не понимаешь даже смысла нашей победы) вот что значит страна без идеологии
Просвети нас о великий
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11 метровый
Ответ Ivan Balashov
Понятия не имею. Но для меня ориентир - не США (там в целом есть куча смущающих меня моментов, взять хотя бы чрезмерную религиозность общества), а страны Скандинавии.
Очень некорректно сравнивать Россию со странами Скандинавии как от физического размера и в целом до геополитического влияния. Сравнения с крупными игроками как США и Китай куда как более корректно.
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Dinamik1
ВВП сказал что мы продвигаемся медлено для того что бы сохранить жизни наших солдат из этого следует что скоро война не закончится.
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Нерусский
Ответ Ivan Balashov
Не согласен. Даже в эпоху, когда президентом был Медведев (когда он ещё выглядел нормальным человеком, а не превратился в нынешнее агрессивное милитаристское чудище), дышалось легче. Казалось, что вот-вот Россия станет нормальным современным европейским государством.
вы всерьез верите, что кому-то на Западе Россия нужна как нормальное, современное, европейское государство? Россия для Запада либо враг - либо сырьевой придаток. по другому англосаксы никогда не воспринимали и не воспринимают Россию
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-1
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YOKODZUMA
Ответ Mechel**
А где сейчас младший сын Колоскова Константин (1974 гр) и внук Никита (1992 гр)? Помогают оба на передовой успешнее закончить СВО?
Ну если их там нет то помогают.
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