«Чем быстрее и успешнее мы закончим СВО, тем быстрее вернемся в мировой футбол». Колосков об Инфантино и бане России

считает, что не может повлиять на отстранение России.

Сегодня швейцарец был переизбран на пост президента до 2027 года.

«Могу ответить только так: он награжден орденом Дружбы, значит для России он хорош. Инфантино никак не может влиять на решения ФИФА.

Может повлиять только наша специальная военная операция, другие – нет, поэтому чем быстрее и успешнее мы ее закончим, тем быстрее мы вернемся в мировой футбол.

Никаких отношений с Инфантино у меня нет, поэтому комментировать его деятельность – хорошо он работал или плохо – не могу, а просто языком молоть не в моих принципах.

Что касается его переизбрания, то раз нет более достойного кандидата и он был единственным, раз ни одна конфедерация не представила своего кандидата, то это говорит о том, что ему доверяют. То, что он делает, во благо мирового футбола», – сказал почетный президент РФС.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

Инфантино переизбрался минимум до 2027-го. Других кандидатов не было 🙂

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