«Чем быстрее и успешнее мы закончим СВО, тем быстрее вернемся в мировой футбол». Колосков об Инфантино и бане России
Вячеслав Колосков считает, что Джанни Инфантино не может повлиять на отстранение России.
Сегодня швейцарец был переизбран на пост президента ФИФА до 2027 года.
«Могу ответить только так: он награжден орденом Дружбы, значит для России он хорош. Инфантино никак не может влиять на решения ФИФА.
Может повлиять только наша специальная военная операция, другие – нет, поэтому чем быстрее и успешнее мы ее закончим, тем быстрее мы вернемся в мировой футбол.
Никаких отношений с Инфантино у меня нет, поэтому комментировать его деятельность – хорошо он работал или плохо – не могу, а просто языком молоть не в моих принципах.
Что касается его переизбрания, то раз нет более достойного кандидата и он был единственным, раз ни одна конфедерация не представила своего кандидата, то это говорит о том, что ему доверяют. То, что он делает, во благо мирового футбола», – сказал почетный президент РФС.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.
Инфантино переизбрался минимум до 2027-го. Других кандидатов не было 🙂
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
ИМХО, у них неплохие шансы на победу (ибо лишение лицензии за оговорку ведущего - прям явный перебор). Но даже если и не получится вернуться в студию в Риге, ничего страшного. У "Дождя" есть базы в Нидерландах и Грузии.
В России "Медузу" объявили нежелательной организацией. И теперь готовы штрафовать даже за репосты её старых публикаций.