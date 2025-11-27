24

«КАМАЗ» уступил «Крыльям Советов» по пенальти – 2:4

«Крылья Советов» обыграли «КАМАЗ» в Кубке России.

«Крылья Советов» в гостях прошли «КАМАЗ» (1:1, пенальти – 4:2) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Матч проходил на стадионе «КАМАЗ».

На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Даниил Шамкин. На 56-й забил полузащитник гостей Михайло Баняц.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Крыльев» – 4:2.

«Крылья Советов» вышли во второй этап 1/4 финала.

FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/4 финала - 1 раунд
27 ноября 15:00,
КАМАЗ
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 2 - 4
Крылья Советов
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Хубулов
Моторин
Ахметов
Дерюгин
Рахманович
Лепский
Караев
Пен
Перерыв
90’
+4’
Рахманович
Юдинцев   Ратников
84’
81’
Баняц   Хубулов
78’
Чернов
73’
Марин   Рахманович
Абдуллаев   Султонов
67’
Аюкин
66’
Бурко
61’
60’
Божин   Игнатенко
56’
  Баняц
Шамкин   Моторин
56’
Голыбин   Караев
56’
46’
Рассказов   Лысов
46’
Гайч   Ахметов
2тайм
Перерыв
  Шамкин
33’
Голыбин
29’
КАМАЗ
Замерец, Мануйлов, Бурко, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Дерюгин, Юдинцев, Голыбин, Шамкин, Абдуллаев
Запасные: Ратников, Султонов, Караев, Моторин
1тайм
Крылья Советов:
Кокарев, Чернов, Евгеньев, Лепский, Рассказов, Баняц, Божин, Витюгов, Печенин, Марин, Гайч
Запасные: Рахманович, Хубулов, Лысов, Ахметов, Игнатенко
