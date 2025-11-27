«КАМАЗ» уступил «Крыльям Советов» по пенальти – 2:4

Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
«Крылья Советов» в гостях прошли «КАМАЗ» (1:1, пенальти – 4:2) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Матч проходил на стадионе «КАМАЗ».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Даниил Шамкин. На 56-й забил полузащитник гостей Михайло Баняц.
Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Крыльев» – 4:2.
«Крылья Советов» вышли во второй этап 1/4 финала.