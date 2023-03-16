Месси беспокоит неопределенность в «ПСЖ». Продление контракта зависит от проекта клуба
Лионель Месси хочет знать конкретику о проекте «ПСЖ» перед продлением контракта.
Срок нынешнего соглашения аргентинского нападающего истекает летом 2023 года. Пока стороны далеки от доворенности. Одна из причин – после победы на ЧМ требования Лео по зарплате изменились.
Вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии» не пошел на пользу переговорам. Месси и его окружение планируют тщательно обдумать будущее форварда прежде чем решить, где он будет выступать в следующем сезоне, пишет Marca.
Решение Месси по новому контракту зависит от проекта, который предложит «ПСЖ». На данный момент форвард не обращает внимания на интерес из Саудовской Аравии.
Будущее Неймара и Килиана Мбаппе в «ПСЖ» находится под вопросом. Не являются прочными и позиции тренера Кристофа Гальтье. Месси беспокоит эта неопределенность.
В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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Оказывается, он был лишь свадебным генералом в "проекте", а теперь по ходу оказался и вовсе не нужен с такой личкой.
Значит этот проект несостоялся?
а по з/п конечно фейк , ни один благоразумный футболист не будет повышать требования в 35 лет, тем более он в курсе ситуации с ффп в псж
С таким подбором игроков у них скоро Мбаппе в сторону других клубов начнет смотреть.
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