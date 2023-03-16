Месси беспокоит неопределенность в «ПСЖ». Продление контракта зависит от проекта клуба

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

Лионель Месси хочет знать конкретику о проекте «ПСЖ» перед продлением контракта.

Срок нынешнего соглашения аргентинского нападающего истекает летом 2023 года. Пока стороны далеки от доворенности. Одна из причин – после победы на ЧМ требования Лео по зарплате изменились.

Вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии» не пошел на пользу переговорам. Месси и его окружение планируют тщательно обдумать будущее форварда прежде чем решить, где он будет выступать в следующем сезоне, пишет Marca.

Решение Месси по новому контракту зависит от проекта, который предложит «ПСЖ». На данный момент форвард не обращает внимания на интерес из Саудовской Аравии.

Будущее Неймара и Килиана Мбаппе в «ПСЖ» находится под вопросом. Не являются прочными и позиции тренера Кристофа Гальтье. Месси беспокоит эта неопределенность.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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25 комментариев

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Мадрид наказывает!
Гномик начал кое-что понимать))))
Оказывается, он был лишь свадебным генералом в "проекте", а теперь по ходу оказался и вовсе не нужен с такой личкой.
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Oleg
Ответ Эрж Абакиров
ну не в 1/8 же
Ну Юве и МЮ с бездарем в 1/8 вылетали.
Значит этот проект несостоялся?
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Denis2403
понятно, что уйдёт, все знают что требования САМОГО МАКРОНА гласят, чтобы ПСЖ делал всё для Мбаппе, поэтому проект называется Мбаппе
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Ришад Хайруллин
Ответ Los Galácticos
Если у ПСЖ цель выиграть ЛЧ то Месси тут явно ничем не поможет, а платить космическую зарплату 35 летнему ветерану за имя это очень глупое решение, эти 2 года показали что оно того абсолютно не стоит.
нужно полузащиту хорошую иметь что бы хотя доходить до полуфиналов,у псж с этим проблемы один Вератти не тащит
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ARAMIS777
Ответ Святослав Федорович
не всегда и титул в Лиге 1 гарантирован)
Соглашусь. И тут временами промашки бывают. :)
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Raybay
вот где соль: Будущее Неймара и Килиана Мбаппе в «ПСЖ» находится под вопросом. Не являются прочными и позиции тренера Кристофа Гальтье. Месси беспокоит эта неопределенность.
а по з/п конечно фейк , ни один благоразумный футболист не будет повышать требования в 35 лет, тем более он в курсе ситуации с ффп в псж
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Святослав Федорович
Ответ ARAMIS777
Какая конкретика... Гарантированный титул Лиги 1 и постоянные вылеты в плей-офф ЛЧ в ближайшие годы.☝️
не всегда и титул в Лиге 1 гарантирован)
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Святослав Федорович
Ответ Айрат Ситдиков
Ну кто ему такую зп там сможет дать то?) раз в 10 меньше, если только
Милан даст 4млн + бонусы)))
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Айрат Ситдиков
Ответ Los Galácticos
Если у ПСЖ цель выиграть ЛЧ то Месси тут явно ничем не поможет, а платить космическую зарплату 35 летнему ветерану за имя это очень глупое решение, эти 2 года показали что оно того абсолютно не стоит.
Да ни один игрок автоматически не даст лч. Псж главное определиться с фокусом развития и хоть пару лет по нему пройти. Но мне тоже кажется, что Месси кажется явно лишнем в этой команде.
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Мовсар Германия
Ответ Геннадий Тимченко
деньги-то просит пешеход за свою гениальную игру, или он и для Мбаппе требует доплату❓
Мбаппе у которого ЗП под 120🍋💸
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Любезный Коссутий
проект клуба - выиграть кубок Франции
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Геннадий Тимченко
Ответ Spartaneanec
Опять все палки в Месси летят, он же один в команде, МБАППЕ же хет-трик сделал в матче с баварией, да?
деньги-то просит пешеход за свою гениальную игру, или он и для Мбаппе требует доплату❓
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Айрат Ситдиков
Ответ Hoffman Snape
В Италию ему нужно, царил бы там до сорока лет
Ну кто ему такую зп там сможет дать то?) раз в 10 меньше, если только
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Spartaneanec
Ответ Sardorbek Mamazhanov
Вылет из ЛЧ не пошёл на пользу переговорам? Его хотьба по полю тоже не пошла, лол
Опять все палки в Месси летят, он же один в команде, МБАППЕ же хет-трик сделал в матче с баварией, да?
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che kaif
Ответ Thomas Schaaf
Надеюсь ПСЖ пойдет по пути Анжи
В ПСЖ и до больших денег в команде играли Чемпионы Мира и обладатели Золотых Мячей. Ваши сравнения глупы и неуместны
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Эрж Абакиров
Ответ che kaif
Открою тайну все вылетают из лч рано или поздно кроме 2 команд что в финале
ну не в 1/8 же
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che kaif
Ответ Max Semenik
Проект клуба - успешно вылетать из ЛЧ каждый год.
Открою тайну все вылетают из лч рано или поздно кроме 2 команд что в финале
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Los Galácticos
Если у ПСЖ цель выиграть ЛЧ то Месси тут явно ничем не поможет, а платить космическую зарплату 35 летнему ветерану за имя это очень глупое решение, эти 2 года показали что оно того абсолютно не стоит.
+3
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Thomas Schaaf
Надеюсь ПСЖ пойдет по пути Анжи
+1
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Oleg
ПСЖ надо серьезно отнестись к провалу Кампуша в ТО, он накупил в полузащиту Солеров, Руисов, Витиний.
С таким подбором игроков у них скоро Мбаппе в сторону других клубов начнет смотреть.
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Andrew Petrov
наверное и сам Месси уже сто раз пожалел,что перешел в ПСЖ,но деньги решили всё..увы
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Sardorbek Mamazhanov
Вылет из ЛЧ не пошёл на пользу переговорам? Его хотьба по полю тоже не пошла, лол
+5
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Hoffman Snape
В Италию ему нужно, царил бы там до сорока лет
+11
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ARAMIS777
Какая конкретика...
Гарантированный титул Лиги 1 и постоянные вылеты в плей-офф ЛЧ в ближайшие годы.☝️
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Max Semenik
Проект клуба - успешно вылетать из ЛЧ каждый год.
+18
-3
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