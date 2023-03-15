Кубок мира. Спринт. Лагрейд стартует 6-м, Кристиансен – 11-м, Фийон-Майе – 21-м, Йоханнес Бо – 31-м, Тарьей Бо – 43-м, Дале – 49-м

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16 марта в Холменколлене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. 

Кубок мира по биатлону-202/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Спринт 

Начало – 17.15 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Томмазо Джакомель (Италия) 

6. Стурла Лагрейд (Норвегия) 

11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

14. Йеспер Нелин (Швеция)

17. Бенедикт Долль (Германия)

21. Кентен Фийон-Майе (Франция)

27. Роман Реес (Германия)

31. Йоханнес Бо (Норвегия)

33. Антонин Гигонна (Франция)

35. Мартин Понсилуома (Швеция)

37. Фабьен Клод (Франция)

43. Тарьей Бо (Норвегия)

49. Йоханнес Дале (Норвегия)

57. Эрик Перро (Франция)

Дата проведения
16 марта, 17.15
Онлайн гонки

Этап 9, Осло-Холменколлен, Норвегия. Спринт

Стартовый лист

1  Томмазо Джакомель
2  Павел Магазеев
3  Юстус Штрелов
4  Джейк Браун
5  Витаутас Строля
6  Стурла Хольм Лагрейд
7  Симон Эдер
8  Владислав Киреев
9  Себастьян Штальдер
10  Георге Бута
11  Ветле Шостад Кристиансен
12  Кристиан Гоу
13  Томаш Якела
14  Йеспер Нелин
15  Кресимир Црнкович
16  Патрик Браунхофер
17  Бенедикт Долль
18  Артем Прима
19  Никлас Хартвег
20  Андрей Расторгуев
21  Кентен Фийон-Майе
22  Малте Стефанссон
23  Михал Крчмарж
24  Владимир Илиев
25  Яков Фак
26  Якуб Штвртецки
27  Роман Реес
28  Теро Сеппяля
29  Флоран Клод
30  Олли Хииденсало
31  Йоханнес Бо
32  Антон Видмар
33  Антонин Гигонна
34  Тимофей Лапшин
35  Мартин Понсилуома
36  Михал Шима
37  Фабьен Клод
38  Томаш Микишка
39  Эндре Стремсхайм
40  Тьерри Ланже
41  Шон Доэрти
42  Кэмпбелл Райт
43  Тарьей Бо
44  Максим Макаров
45  Адам Раннелс
46  Отто Инвениус
47  Давид Коматц
48  Ренарс Биркенталс
49  Йоханнес Дале
50  Георг Мариан Колтеа
51  Давид Цобель
52  Серафин Вистнер
53  Антон Дудченко
54  Ловро Планко
55  Пеппе Фемлинг
56  Элия Дзени
57  Эрик Перро
58  Войцех Скоруза
59  Денис Насыко
60  Йоханнес Кюн
61  Оскар Брандт
62  Сохеи Кодама
63  Оскар Ломбардо
64  Благой Тодев
65  Филипп Наврат
66  Дюджин Чхои
67  Миха Довжан
68  Эдгарс Мисе
69  Артем Тищенко
70  Томас Каукенас
71  Кристо Сиймер
72  Кароль Домбровски
73  Вебьорн Сорум
74  Александр Андерсен
75  Синюань Янь
76  Дидье Бьона
77  Адам Вацлавик
78  Райдо Ранкель
79  Йоша Буркхальтер
80  Роберто Пикерас Гарсия
81  Доминик Унтервегер
82  Сезар Бове
83  Апостолос Ангелис
84  Микито Татидзаки
85  Лукас Фрацшер
86  Александр Мухин
87  Максим Жермен
88  Туомас Харьюла
89  Андржей Нендза-Кубинец
90  Богдан Цымбал
91  Хеннинг Сьоквист
92  Рок Трсан
93  Максим Фомин
94  Харальд Леммерер
95  Кейта Нагаока
96  Филипп Хорн
97  Одзима Киомаса
98  Ассет Дюссенов
99  Роберт Хелдна
100  Дмитрий Шамаев
101  Туудор Палм
102  Даниэле Каппеллари
103  Эйнар Хедегарт
104  Даян Данузер
105  Ма Гоцян
106  Йонаш Маречек
107  Антон Синапов
108  Винсент Боначчи
109  Якко Олави Ранта

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2 комментария

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Elenavasilevna
БХГ, малые глобусы в спринте и в преследовании уже по любому у Бо младшего, ему завтра можно и стартовать и финишировать с флагом)))
0
-1
-1
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starichok77
последний спринт сезона((
+1
0
+1
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