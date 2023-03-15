Кубок мира. Спринт. Лагрейд стартует 6-м, Кристиансен – 11-м, Фийон-Майе – 21-м, Йоханнес Бо – 31-м, Тарьей Бо – 43-м, Дале – 49-м

16 марта в Холменколлене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону-202/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Спринт

Начало – 17.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. Томмазо Джакомель (Италия)

6. Стурла Лагрейд (Норвегия)

11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

14. Йеспер Нелин (Швеция)

17. Бенедикт Долль (Германия)

21. Кентен Фийон-Майе (Франция)

27. Роман Реес (Германия)

31. Йоханнес Бо (Норвегия)

33. Антонин Гигонна (Франция)

35. Мартин Понсилуома (Швеция)

37. Фабьен Клод (Франция)

43. Тарьей Бо (Норвегия)

49. Йоханнес Дале (Норвегия)

57. Эрик Перро (Франция)

Дата проведения 16 марта, 17.15

Стартовый лист