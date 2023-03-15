Лига конференций. 1/8 финала. «Истанбул» примет «Гент», «Лацио», «Вильярреал» и «Вест Хэм» проведут свои матчи завтра

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«Истанбул» примет «Гент» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

В четверг «Фиорентина» сыграет с «Сивасспором» в гостях, «Лацио» – с АЗ, «Вест Хэм» примет АЕК, «Вильярреал» – «Андерлехт». 

Лига конференций

1/8 финала

Ответные матчи

Истанбул Турция – Гент Бельгия
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Сивасспор Турция – Фиорентина Италия
Дата проведения
16 марта, 20.45, «Новый стадион 4 Сентября»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Юргорден Швеция – Лех Польша
Дата проведения
16 марта, 20.45, «Теле2 Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

Слован Братислава Словакия – Базель Швейцария
Дата проведения
16 марта, 20.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:2

Вест Хэм Англия – АЕК Ларнака Кипр
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:0

АЗ Алкмар Нидерланды – Лацио Италия
Дата проведения
16 марта, 23.00, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

Ницца Франция – Шериф Молдова
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

Вильярреал Испания – Андерлехт Бельгия
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

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1 комментарий

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S.Mane10
Удачи АЗ, Вест Хэму, Андерлехту и Истанбулу!
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