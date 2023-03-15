Лига конференций. 1/8 финала. «Истанбул» примет «Гент», «Лацио», «Вильярреал» и «Вест Хэм» проведут свои матчи завтра

« » примет « » в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

В четверг « » сыграет с « » в гостях, « » – с АЗ, «Вест Хэм» примет АЕК, «Вильярреал» – «Андерлехт».

Лига конференций

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:2

Первый матч: 2:2

Первый матч: 2:0

Первый матч: 2:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

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