Лига конференций. 1/8 финала. «Истанбул» примет «Гент», «Лацио», «Вильярреал» и «Вест Хэм» проведут свои матчи завтра
«Истанбул» примет «Гент» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.
В четверг «Фиорентина» сыграет с «Сивасспором» в гостях, «Лацио» – с АЗ, «Вест Хэм» примет АЕК, «Вильярреал» – «Андерлехт».
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 15 марта, 20.00, «Башакшехир Фатих Терим»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 16 марта, 20.45, «Новый стадион 4 Сентября»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 16 марта, 20.45, «Теле2 Арена»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 16 марта, 20.45, «Национальный стадион»
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Олимпийский стадион»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «АФАС-стадион»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Альянц Ривьера»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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