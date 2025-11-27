Итурральде о деле Негрейры: «Точно знаю, что эти деньги не влияли на решения судей. Жду, когда жулик, совершивший это преступление, понесет наказание – для блага испанского футбола»

Экс-арбитр Ла Лиги: выплаты Негрейре не влияли на судейские решения.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о деле Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

«Я хочу, чтобы система правосудия провела расследование и прояснила этот вопрос раз и навсегда. Я хочу знать, куда пошли эти деньги.

Я точно знаю, что эти деньги не влияли ни на какие решения судей, но я понимаю болельщиков, которые могут так думать. Я жду, когда судья вынесет решение, когда они выяснят, куда ушли эти деньги, и когда жулик, совершивший это преступление, понесет наказание. Чем скорее, тем лучше, скорее для блага испанского футбола, чем для судейства», – сказал Итурральде.