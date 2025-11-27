Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Не гонимся за статусом народной команды, с ним ассоциируется другой клуб. Мы во многом ориентируемся на молодую, семейную аудиторию»

Гендиректор «Динамо»: мы не гонимся за статусом народной команды.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые не гонятся за статусом народной команды.

– В последнее время активно обсуждается тема народной команды в России. Кто-то исторически считает таковой «Спартак», кто-то «Зенит», «Локомотив» или даже «Торпедо». Что нужно сделать «Динамо», чтобы стать народной командой?

– В России с этим статусом ассоциируется, прежде всего, другой клуб. Поэтому чувствуется, что в этом вопросе заложена некая провокация.

У нас немного другое позиционирование. Вы видите, что мы ориентируемся на разную аудиторию, во многом на молодую, семейную. Поэтому мы не гонимся за статусом народной команды, – сказал Пивоваров.