  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Не гонимся за статусом народной команды, с ним ассоциируется другой клуб. Мы во многом ориентируемся на молодую, семейную аудиторию»
24

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Не гонимся за статусом народной команды, с ним ассоциируется другой клуб. Мы во многом ориентируемся на молодую, семейную аудиторию»

Гендиректор «Динамо»: мы не гонимся за статусом народной команды.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые не гонятся за статусом народной команды. 

– В последнее время активно обсуждается тема народной команды в России. Кто-то исторически считает таковой «Спартак», кто-то «Зенит», «Локомотив» или даже «Торпедо». Что нужно сделать «Динамо», чтобы стать народной командой? 

– В России с этим статусом ассоциируется, прежде всего, другой клуб. Поэтому чувствуется, что в этом вопросе заложена некая провокация.

У нас немного другое позиционирование. Вы видите, что мы ориентируемся на разную аудиторию, во многом на молодую, семейную. Поэтому мы не гонимся за статусом народной команды, – сказал Пивоваров.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»32146 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Павел Пивоваров
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoТорпедо
logoСпартак
logoЗенит
logoЛокомотив
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ после удаления в игре со «Спартаком». Тренер «Балтики» получил красную за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову
12 минут назад
У Доннаруммы отрицательный показатель предотвращенных голов – минус 1,4. Голкипер «Ман Сити» – 18-й из 29 вратарей АПЛ по отражению ударов в этом сезоне
42 минуты назад
Семак о матче с «Акроном»: «Трудно не только с ним, неприятный сюрприз «Зениту» клубы делают каждый год. Результат гарантировать никто не может»
сегодня, 10:39
Соболев о низкой результативности: «В прошлом сезоне на меня тоже накидывались, а в концовке забивал и отдавал. В «Зените» огромная конкуренция, все привыкли»
сегодня, 10:16
Талалаев о «Крыльях»: «Противостояние не только футбольное, но и социально‑политическое. Из-за долга перед «дочкой» «Ростеха» они приедут к «Балтике» разъяренные»
сегодня, 10:04
Больше 15 футболистов играли и в «Барсе», и в «ПСЖ». Месси, Неймар, Дембеле и ...? Самого редкого не вспомнил никто
сегодня, 10:00Тесты и игры
«Спартак» анонсирован дерби с «Динамо» роликом, в котором фанат бело-голубых с маяком на футболке не может распознать трофеи, цвета футболок и радуется победе в Первой лиге
сегодня, 09:54
Тедеев о популярности Дзюбы: «Народ любит Артема, ему аплодируют на каждом стадионе. Ревности быть не могло – тренер не должен быть популярнее футболиста»
сегодня, 09:48
«Бавария» запретила сотрудникам использовать ChatGPT для рабочих задач. Клуб начал применять собственную ИИ-платформу
сегодня, 09:35
Матч «Краснодара» и ЦСКА в 18-м туре РПЛ обслужит Левников. На игру «Спартак» – «Динамо» назначен Танашев, Кукуян будет работать на встрече «Зенита» и «Акрона»
сегодня, 09:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Балтика» оштрафована на 100 тысяч рублей за поведение команды в матче со «Спартаком». Еще 20 тысяч выписаны за оскорбительные кричалки фанатов про судью Левникова
2 минуты назад
Алос покинул пост главного тренера сборной Беларуси
17 минут назад
ЦСКА хочет подписать Сауся зимой. Предложения «Балтике» пока не было (Metaratings)
20 минут назад
Райс, Джеймс, Бруну, Доку – среди номинантов на приз лучшему игроку ноября в АПЛ
31 минуту назад
Хавбек «Пари НН» Ивлев: «Западная культура мне ближе к сердцу, нравится французский футбол. Обожаю иностранную музыку, русский рэп слушаю редко»
31 минуту назад
Слот о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Мо служит примером и на поле, и как вести себя, когда не играешь. Он профессионал и позитивно относится к партнерам по «Ливерпулю»
46 минут назад
Деменко о «Балтике»: «Талалаев берет удар на себя, специально ограждает игроков от прессы, возможно. Он объединил команду, у ребят огромнейшая мотивация»
сегодня, 11:08
«Милан» готов продать Хименеса в январе, форвард не против ухода. Сантьяго интересен клубам АПЛ (GdS)
сегодня, 11:01
Только сосьос «Барсы» смогут купить билеты на матч с «Айнтрахтом» в ЛЧ. Клуб стремится обеспечить приоритет и безопасность своим фанатам и предотвратить перепродажи
сегодня, 10:56
Павел Погребняк: «Российский футбол точно потерял в популярности. В любом регионе у молодежи стример будет популярнее футболиста»
сегодня, 10:39