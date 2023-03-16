Егоров о фоле на Тюкавине: «Кукуляк – позор профессии. Если от него не открестятся коллеги, то они такие же. Невозможно уважать судей в России из-за таких решений»
Дмитрий Егоров высказался о спорном судействе в матче «Зенит» – «Динамо».
«Невозможно уважать судей в России, пока некоторые из них принимают такие решения.
Кукуляк – позор профессии. Если от него не открестятся коллеги, то они такие же.
Если организаторы Кубка не продемонстрируют записи переговоров ВАР (а они любят это делать) – значит, смысла смотреть Кубок России для уважающих себя людей нет никакого», – написал президент «БроукБойз».
Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи
Так-то было б логично, если судья Егоров о судейство говорил 😂
Хотя спортс может спецом так делать ради активности в комментах - и по количеству возмущающихся, имто удалось
Лучше уймись...
Вы еще комменты Климова и Ригоберки выводите в новости, и то не таким зашкваром будет 😂
Пенальти был, ошибка арбитра, но смешно видеть эту реакцию на грани травли при первом же косяке в пользу нашего клуба за сезон