Егоров о фоле на Тюкавине: «Кукуляк – позор профессии. Если от него не открестятся коллеги, то они такие же. Невозможно уважать судей в России из-за таких решений»

Дмитрий Егоров высказался о спорном судействе в матче «Зенит» – «Динамо».

«Невозможно уважать судей в России, пока некоторые из них принимают такие решения.

Кукуляк – позор профессии. Если от него не открестятся коллеги, то они такие же.

Если организаторы Кубка не продемонстрируют записи переговоров ВАР (а они любят это делать) – значит, смысла смотреть Кубок России для уважающих себя людей нет никакого», – написал президент «БроукБойз».

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи