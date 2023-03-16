Егоров о фоле на Тюкавине: «Кукуляк – позор профессии. Если от него не открестятся коллеги, то они такие же. Невозможно уважать судей в России из-за таких решений»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Евгений Кукуляк Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о спорном судействе в матче «Зенит»«Динамо».

«Невозможно уважать судей в России, пока некоторые из них принимают такие решения.

Кукуляк – позор профессии. Если от него не открестятся коллеги, то они такие же.

Если организаторы Кубка не продемонстрируют записи переговоров ВАР (а они любят это делать) – значит, смысла смотреть Кубок России для уважающих себя людей нет никакого», – написал президент «БроукБойз».

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
То, что Кукуляк с Кукуяном напортачили - это еще полбеды..., а вот то. что их Газизов два года назад матом крыл за судейство, а они продолжают судить - вот это уже беда..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
А кто-то до этого скрещивался с Кукуляком что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgenusin
Ответ SMART789
Вот и перевод из Лукойла пришел и милая собачонка Заремы получила команду «фас» Пенальти был, ошибка арбитра, но смешно видеть эту реакцию на грани травли при первом же косяке в пользу нашего клуба за сезон
Далеко не в первом......в питере судейство всегда особенное
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgenusin
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Да причем здесь Егоров, и перевод стрелок, судья вчера откровенно тащил ваш клуб, в этом вся суть и речь именно о вчерашнем матче
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ответ Никита Горский
Ты правда думаешь что это сказал судья Егоров????
Мне кажется, чел просто не ожидал, что спортс фиг знает кого будет публиковать (причем без уточнения в заголовке), будто известная личность мнение выдала
Так-то было б логично, если судья Егоров о судейство говорил 😂

Хотя спортс может спецом так делать ради активности в комментах - и по количеству возмущающихся, имто удалось
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
На фоне того, как Медиалига позорит футбол и состоит только из договорняков, я бы, на месте Егорова, даже рот на эту тему не открывал.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgenusin
Респектище олдовым судьям!!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Думал судья Егоров, а тут к публичной порке присоединились уже какие-то совсем непонятные персонажи.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Записи Кукушка, Мешкова и Безбородова последних ма чей в спорных решений публикуйте!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Горский
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Ты правда думаешь что это сказал судья Егоров????
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Тебе, мальчик, только-бы хайпануть на этом деле.
Лучше уймись...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Нафига мнение всяких фриков выставляют в новостную ленту

Вы еще комменты Климова и Ригоберки выводите в новости, и то не таким зашкваром будет 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
holdenkolfielddd
Про Егорова можно то же самое сказать. Только заменить судейство на журналистику
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Вот и перевод из Лукойла пришел и милая собачонка Заремы получила команду «фас»

Пенальти был, ошибка арбитра, но смешно видеть эту реакцию на грани травли при первом же косяке в пользу нашего клуба за сезон
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий