Судью Кукуляка, не поставившего пенальти в ворота «Зенита», временно не будут назначать на матчи. Он возобновит работу в Первой лиге после отстранения
Евгений Кукуляк временно не будет назначаться на матчи из-за низкого рейтинга.
В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Кукуляк не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине в штрафной площади «Зенита».
По итогам заседания ЭСК РФС признала решение арбитра в данном эпизоде ошибочным.
«Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка. Соответственно, он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время.
После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», – сказал глава департамента судейства Павел Каманцев.
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