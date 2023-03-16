Судью Кукуляка, не поставившего пенальти в ворота «Зенита», временно не будут назначать на матчи. Он возобновит работу в Первой лиге после отстранения

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Первая лига Динамо Москва Матч ТВ Клаудиньо Евгений Кукуляк ЭСК РФС Константин Тюкавин Павел Каманцев Футбол

Евгений Кукуляк временно не будет назначаться на матчи из-за низкого рейтинга.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Кукуляк не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине в штрафной площади «Зенита».

По итогам заседания ЭСК РФС признала решение арбитра в данном эпизоде ошибочным.

«Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка. Соответственно, он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время.

После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», – сказал глава департамента судейства Павел Каманцев.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

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62 комментария

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Alex1104
Ошибки могут быть, они будут, доказать умысел - попробуйте, что называется.
Грубые ошибки нужно жестче наказывать.
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Николай Горнаков
Кто займет второе место, тот и чемпион России. Зенит не учитываем.
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только Дикси
Не деньги в футбол играют, а их количество, кто богаче тот и прав
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Recreated
Он уже хорошо получил, ему на первое время хватит. А потом это дно опять поставят на матчи, когда газпромовские деньги, полученные за этот матч кончатся!
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sled
А лысый гитарист опять вышел сухим?
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Светлана Агейкина
Да не его это должность. Кишка тонка.
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Александр Андреев
Ответ Anton Rubtsov
карасева за что?
За компанию)))
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OneLad
Ответ melmi
А потом все стихнет и снова вернут в премьер лигу. Знаем, проходили Круговорот судей в нашем футболе
скорее всего кто-то заболеет, заменить ее кем и вот он свеженький
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svaz
бездарному семаку даже это не помогло.
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sintenced
Кукуляк, сын Кукуяна
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Anton Rubtsov
Ответ Назар Игорь
Там вроде и Кукуян за компанию должен быть отстранëн, а также Безбородов, Галимов, Гурьянов, Карасëв, Мешков, Сухой,..... далее по полному списку арбитров РПЛ.
карасева за что?
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Сергей Денисов
Ответ Barvex
Куда смотрит прокуратура?
в карман милеоу
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Григ77
у парня аж ручки дрожат, зенит как никак )))
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Сергей Денисов
поняла кошка чье мясо ест)))
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El Barto
Ответ Lomonosov888
Это не ошибочное решение. Это намеренное решение, за такое надо наказывать и наказывать серьезно
отстранят на полтора минуты и опять начнет судить матчи
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Евгений Якутов
*судейка
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Евгений Якутов
Таких,как этот склейка,только могила исправит
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Иосиф Сталин
Потом его назначат на важный матч Зенита, как в своё время было с Вилковым
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Anton Rubtsov
все в порядке, ему одна монополия будет пенсию платить
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Мукунку хороший
Думаете он про это не знал,когда трясущимися ручками монитор показывал..на кол его а не в первую лигу)))
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Badexe
Так это не ошибка. Это предвзятое решение, возможно даже проплаченное. Тут нужно открывать расследование в отношении судьи.
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Александр Жердин
Лично я за наказания накосячивших рефери. Только вот беда, судейский корпус получается весь из них. Предлагаю другое решение, кроме временного отстранения ещё и не выплачивать гонорар за матч, где произошла результативная ошибка. А особо отличившихся отправлять к .......Вилкову, на другую работу Может, кто знает другое решение.
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Noxalas
Ответ ColonelKurtz
Угараешь? Что бы ты сказал, если бы по рандомной серии пенок прошел бы Зенит?
рандомная серия пенок или гарантированная победа, хмм, что же я бы выбрал если бы заносил судье...
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Андрей АВ
Ответ Lomonosov888
Это не ошибочное решение. Это намеренное решение, за такое надо наказывать и наказывать серьезно
Все верно, с любыми руководителями РФС, всё одно и тоже. Обычных работяг увольняют за любые касяки, а в футболе у нас какое-то лобби не прикосновеных и не заменимых, только отстраняют на несколько матчей или ссылают в дивизион ниже, а потом всё заново на те же грабли, вспомните Казарцева
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Николай Горнаков
Дело уголовное заводить на него нужно, тогда может судьи ручные болотные призадумаются
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