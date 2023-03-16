Судью Кукуляка, не поставившего пенальти в ворота «Зенита», временно не будут назначать на матчи. Он возобновит работу в Первой лиге после отстранения

Евгений Кукуляк временно не будет назначаться на матчи из-за низкого рейтинга.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между « » и «Динамо» Кукуляк не назначил пенальти после фола на в штрафной площади «Зенита».

По итогам заседания ЭСК РФС признала решение арбитра в данном эпизоде ошибочным.

«Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка. Соответственно, он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время.

После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в лиге», – сказал глава департамента судейства .

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