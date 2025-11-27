Кобелев об уходе Карпина из «Динамо»: «Не мужской поступок – бросить команду через несколько месяцев. По-мужски было бы забрать своих игроков назад или вообще не приходить»

Андрей Кобелев: уход Карпина из «Динамо» – точно не мужской поступок.

Бывший полузащитник и тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал уход Валерия Карпина из клуба. Главный тренер сборной России покинул бело-голубых 17 ноября, приняв решение сосредоточиться на национальной команде.

«Мне попадались заголовки о «мужском поступке» Карпина. С моей точки зрения, мужским поступком было бы забрать всех своих игроков назад или вообще не приходить в «Динамо».

Или ушел бы со всеми. А так бросить команду… Сначала взять, настроить ее под себя, сделать непонятные трансферы и уйти через несколько месяцев – точно не мужской поступок для меня.

Работай тогда уж до конца, исправляй ситуацию, выигрывай Кубок », – сказал Кобелев.

Напомним, Кобелев возглавлял «Динамо » несколько раз в тренерской карьере. Из-за плохих результатов 10 мая 2016 года он был уволен с поста главного тренера за три тура до окончания чемпионата России. В том сезоне команда вылетела в ФНЛ (нынешняя Первая лига).