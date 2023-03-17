Домантас Сабонис набрал 24 очка, 21 подбор, 5 передач и 4 блок-шота в матче с «Нетс»

Теги Бруклин Сакраменто НБА видео Домантас Сабонис Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис стал главным героем выездного матча с «Бруклином» (101:96).

Домантас набрал 24 очка, 21 подбор, 5 передач и 4 блок-шота.

За 39 минут литовец реализовал 8 из 14 с игры при 4 потерях.

«Кингз» (42-27) обеспечили себе первый с сезона-05/06 регулярный чемпионат с положительным балансом в таблице.

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6 комментариев

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Andy
Сабонис главная причина успеха Сакраменто.
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paganism
сравнил календари Сакраменто и Денвера, у Денвера сложнее, но у них отрыв есть. Теоретически Кингс могут быть первыми на западе)
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any given sunday
Ответ Собака хаски в маске
айайай, какой же трейд нелепый, аж целого Халибёртана отдали...
Ну тут же win-win как помне
+4
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+3
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any given sunday
Ответ Kemlo
Домас, ну это солидно-продолжай!
Все таки наличие в менторах такого человека как Арвидас Сабонис не заметить нельзя. Работа ног, понимание фундаментальных навыков баскетбола( iq) невозможно не заметить.
+9
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+9
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Kemlo
Домас, ну это солидно-продолжай!
+1
0
+1
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Собака хаски в маске
айайай, какой же трейд нелепый, аж целого Халибёртана отдали...
+7
0
+7
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