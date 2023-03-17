Центровой « » стал главным героем выездного матча с « » (101:96).

Домантас набрал 24 очка, 21 подбор, 5 передач и 4 блок-шота.

За 39 минут литовец реализовал 8 из 14 с игры при 4 потерях.

«Кингз» (42-27) обеспечили себе первый с сезона-05/06 регулярный чемпионат с положительным балансом в таблице.

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