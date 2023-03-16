Тренер «Адмирала» Тамбиев об «Ак Барсе»: «Больше артистов в составе. Артисты! За лицо схватятся, где надо – упадут. Судьям надо смотреть в обе стороны»

высказался об удалениях «Адмирала» в матче с « ».

Дальневосточники проиграли казанцам в первой игре (2:3, 0-1 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» забросил все три шайбы в матче при игре в большинстве. В первом периоде «Адмирал» дважды оставался в формате «3 на 5» и пропустил два гола.

– Хорошая и боевая игра. Мне все понравилось, кроме удалений в первом периоде.

Играли, считаю, на равных, где-то даже переигрывали. В первом периоде вышли играть, а во втором и третьем – выигрывать.

Если такая же философия продолжится, все будет хорошо. Хотелось бы, чтобы удаления смотрели в обе стороны, а не только в нашу.

– Во втором периоде отыгрались с 0:2. Что такого сказали команде в перерыве?

– У меня есть волшебные слова, поверьте.

Чего не хватило в третьем периоде? Владели инициативой, перебросали вроде бы в два раза, но реализовать моменты не смогли, не все подборы забрали. Но я доволен вторым и третьим периодами, игра была равная.

– Есть понимание, в чем природа ваших удалений?

– Есть. А что вы хотите, чтобы я на говорил? Что вы хотите? Я не такой богатый, чтобы заплатить 300 тысяч.

Повторюсь: судьям надо смотреть в обе стороны. В составе «Ак Барса» артистов больше. Артисты! Опытные игроки: где надо, упадут или за лицо схватятся.

Как в театре – мы же для зрителей играем. Мы – рабочая команда, не артисты. До артистов нам далеко еще, – сказал главный тренер « ».