Тренер «Адмирала» Тамбиев об «Ак Барсе»: «Больше артистов в составе. Артисты! За лицо схватятся, где надо – упадут. Судьям надо смотреть в обе стороны»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев высказался об удалениях «Адмирала» в матче с «Ак Барсом».

Дальневосточники проиграли казанцам в первой игре (2:3, 0-1 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» забросил все три шайбы в матче при игре в большинстве. В первом периоде «Адмирал» дважды оставался в формате «3 на 5» и пропустил два гола.

– Хорошая и боевая игра. Мне все понравилось, кроме удалений в первом периоде.

Играли, считаю, на равных, где-то даже переигрывали. В первом периоде вышли играть, а во втором и третьем – выигрывать.

Если такая же философия продолжится, все будет хорошо. Хотелось бы, чтобы удаления смотрели в обе стороны, а не только в нашу. 

– Во втором периоде отыгрались с 0:2. Что такого сказали команде в перерыве?

– У меня есть волшебные слова, поверьте.

Чего не хватило в третьем периоде? Владели инициативой, перебросали вроде бы в два раза, но реализовать моменты не смогли, не все подборы забрали. Но я доволен вторым и третьим периодами, игра была равная.

– Есть понимание, в чем природа ваших удалений?

– Есть. А что вы хотите, чтобы я на говорил? Что вы хотите? Я не такой богатый, чтобы заплатить 300 тысяч.

Повторюсь: судьям надо смотреть в обе стороны. В составе «Ак Барса» артистов больше. Артисты! Опытные игроки: где надо, упадут или за лицо схватятся.

Как в театре – мы же для зрителей играем. Мы – рабочая команда, не артисты. До артистов нам далеко еще, – сказал главный тренер «Адмирала».

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35 комментариев

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Ратибор Добрынин
Ответ Marienburg
Заслужили, последние богатыри, посланники тьмы
Стоит посмотреть эту конфу, здесь не все цитаты Тамбиева вставили. Поэтому мнение сразу начинает меняться.
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Marienburg
Ответ Ратибор Добрынин
Почему-то никогда не слышал скулежа от ЗХБ. Что-то проскакивало у Квадрата, но не более. Здесь же уже после 1 матча, человек откровенно начинает скулить.
Заслужили, последние богатыри, посланники тьмы
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Marienburg
Леонид мужик! На 300т наговорил в валюте, но молчать нельзя, хуснуллинщина расползается по стране
+2
-5
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Алекс Я
Началось нытьё
+5
-2
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Рамис Зарипов
Тут Ежова нет, беляш свое взял а судейство обсуждать смысла нет!!!
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Рубикон
Ответ selachii
поплыл немного(((
Рано побрился
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Рубикон
Ответ Марат Валеев
Для ак барса симуляция это норма !
Как для Салавата позорный вылет
+1
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povestok.net
Ответ grek087
Болельщики Ак Барса как всегда на понтах. Вы действительно считаете что играли лучше? Счёт на табло, не спорю, но соперника вам поинтереснее и все может закончится. Это плохой хоккей для такого состава.
однозначно плохой, мы не спорим, и с такой игрой на кубок претендовать невозможно, но Адмирал однозначно раскатаем, и серия будет короткой.
+2
0
+2
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Ратибор Добрынин
Почему-то никогда не слышал скулежа от ЗХБ. Что-то проскакивало у Квадрата, но не более. Здесь же уже после 1 матча, человек откровенно начинает скулить.
+7
0
+7
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grek087
Болельщики Ак Барса как всегда на понтах. Вы действительно считаете что играли лучше? Счёт на табло, не спорю, но соперника вам поинтереснее и все может закончится. Это плохой хоккей для такого состава.
+2
-4
-2
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Ратибор Добрынин
Ответ Марат Валеев
Для ак барса симуляция это норма !
Но почему то в последней игре за симуляцию удалили Пустозерова, но мы деликатно об этом помолчим.
+6
-2
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Эд..19
Думаю, что Тамбиев понимает, что соперник сильнее. Потому и давит на жалость )) Ничего другого не остаётся ) Иначе за серию не зацепиться. Помнится в серии АБ с ХК МВД в 2010-м после 2-0 и стенаний Знарка о том, что его команду засуживают, АБ в следующих матчах посадили на свиток, после чего счёт стал 2-3.
+4
-6
-2
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ugmyanswer
Даже шипачëва почти не валяется, а просто помогает Адмиралу, потому что он 0 по зор ный
+3
-1
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Марат Валеев
Для ак барса симуляция это норма !
+14
-10
+4
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ugmyanswer
Ответ mahurat
Сложно будет АК Барсу во Владике.
Легко, на классе
+5
-1
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Антон Третьяков
Ответ barsik94
Оо, ну за такое давить надо адмирал, за языком следить надо, товарищ
намечается ак барс с этой командой
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Dr Gonzo
Единственная ошибка судей в первом периоде это абсолютно левое удаление Панюкова. Дальше ошибок было больше, но примерно поровну в обе стороны. Но Тамбиева понять можно. Эмоции перехлестывают, после такого третьего периода поигрывать обидно, повторов он не видел. Когда посмотрит, наверное за фразу "за лицо схватятся" станет немного стыдно. Там Галимову прилетело так... Хорошо хоть без выбитых зубов обошлось.
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-2
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Михаил Барвинский
То-ли ещё будет... 😉😉😉
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Михаил Барвинский
Ответ mahurat
Сложно будет АК Барсу во Владике.
Если вату катать не будет ак барс, как Уфа, то проблем не будет!!!
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+7
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RokeSantaCruz
Тамбиев слишком много говорит на эмоциях, надо быть посдержаннее главному тренеру
+4
-2
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Михаил Барвинский
Я что говорил то, 😂😂😂 , с первой игры начал плакать... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+4
-3
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Нагрузки Сборной
За лицо хватались только Галимов и Войнов вроде. У Галимова кровь шла от удара клюшкой, на Войнове не заметили 100% нарушение. В чем претензии Тамбиева?
+10
-1
+9
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ToniKroos1999
Леонид Григорьевич прав!
+2
-4
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mahurat
Сложно будет АК Барсу во Владике.
+1
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сервисник
Ответ selachii
поплыл немного(((
Бывает)
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