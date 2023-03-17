«Арсенал» пропустил гол с центра поля в матче со «Спортингом». Гонсалвеш перебросил Рэмсдейла
«Арсенал» пропустил с центра поля в матче Лиги Европы со «Спортингом».
Случилось это на 62-й минуте. Автором гола стал Педру Гонсалвеш.
Хавбек «Спортинга» ударил с района с центрального круга, мяч перелетел Аарона Рэмсдейла и оказался в воротах.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (1:1, второй тайм).
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