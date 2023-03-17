«Арсенал» пропустил гол с центра поля в матче со «Спортингом». Гонсалвеш перебросил Рэмсдейла

« » пропустил с центра поля в матче со « ».

Случилось это на 62-й минуте. Автором гола стал .

Хавбек «Спортинга» ударил с района с центрального круга, мяч перелетел Аарона Рэмсдейла и оказался в воротах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (1:1, второй тайм).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас