«Арсенал» пропустил гол с центра поля в матче со «Спортингом». Гонсалвеш перебросил Рэмсдейла

Теги Спортинг премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Аарон Рэмзи Педру Гонсалвеш Футбол

«Арсенал» пропустил с центра поля в матче Лиги Европы со «Спортингом».

Случилось это на 62-й минуте. Автором гола стал Педру Гонсалвеш.

Хавбек «Спортинга» ударил с района с центрального круга, мяч перелетел Аарона Рэмсдейла и оказался в воротах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (1:1, второй тайм).

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13 комментариев

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Дмитрий Шарапов
Красивое
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Зизуха
Ответ dr. cage
По-моему это лучший гол турнира..
После жо..ы Ракицкого
+5
-2
+3
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Рома Михалев
Я кончил от него
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Александр Зубков
Гонсалвеш красиво забросил. Все видел. Все сделал.
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SntKillerMikhail
Очень красивый гол, сказка
0
0
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Мандалай
Дело Симэна живёт.
+2
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+2
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nugoboss
очень круто и красиво но меня расстроил 😡
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Hella black
Кипер отвлёкся,писали что Кардашьян на трибунах
+2
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vel
Скорее, Спортинг забил с центра поля в матче с Арсеналом.. )
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Los Galácticos
Просто бомба, но надеюсь Арсенал пройдет дальше.
+6
-5
+1
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deadjoker
Джака забил и привез, но получилось красиво.
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dr. cage
По-моему это лучший гол турнира..
+14
-1
+13
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f0rmoceft
Очень красиво получилось
+16
0
+16
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