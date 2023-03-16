НБА. «Бруклин» встретится с «Сакраменто», «Милуоки» примет «Индиану» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Бруклин» встретится с «Сакраменто», «Милуоки» Адетокумбо примет «Индиану» Халибертона и другие встречи игрового дня.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 марта, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 17 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 17 марта, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 17 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 17 марта, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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