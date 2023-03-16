У «МЮ» 6 побед в 8 последних играх. В ЛЕ команда тен Хага не проигрывает 9 матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» продлил до 9 матчей беспроигрышную серию в .

В четверг команда тренера Эрика тен Хага была сильнее « » (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В этом турнире у «МЮ» восемь побед в ничья в девяти последних матчах.

Если говорить о последних матчах во всех турнирах, то у « » шесть побед, ничья и поражение в восьми играх.

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