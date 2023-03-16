Жена Алвеса объявила о расставании с игроком, обвиняемым в изнасиловании: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника происшествия девушки и спорт Футбол

Супруга Дани Алвеса объявила о расставании с ним.

В данный момент бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Джоана Санс опубликовала в инстаграме письмо, написанное от руки.

«С самого детства я пишу о своих чувствах, чтобы выплеснуть их – наверное, потому что я единственный ребенок в семье. Как бы там ни было, это помогает мне.

Это были ужасные месяцы – не самые тяжелые в моей жизни, потому что я сталкивалась с многими проблемами, – но очень мрачные и болезненные.

Я выбрала своим спутником жизни человека, который в моих глазах был идеален. Он всегда был рядом, когда я больше всего нуждалась в нем, он всегда поддерживал меня во всем, он всегда подталкивал меня к росту, был любящим, внимательным...

Мне трудно смириться с тем, что этот человек может разбить мое сердуе на тысячу кусочков.

Мне понадобятся годы, чтобы стереть из памяти то, как он смотрел на меня, – как будто я была главным чудом света. Черт возьми, несмотря на всю боль, которую он мне причинил, я все еще здесь, рядом с ним, и останусь рядом, но уже в другой роли.

Я люблю его и всегда буду любить, кто бы что ни говорил. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу своей жизни», – написала Санс.

Дани и испанская модель встречались с 2015 года, а в 2017-м они поженились. В 2023 году, после ареста Алвеса, 30-летняя женщина подала на развод. Это второй брак футболиста – у него есть двое детей от Диноры Сантаны.

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77 комментариев

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Спартак Уокер
Правильный поступок надо уважать себя
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Power Lifting
Ответ Temirlahn
за 48 секунд
48? Может 49? Или ты свечку держал ?
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Anatolii
Ответ Стэн Смит
В горе и в радости... горе зачеркнуто.
100% так.

"Любое соглашение, по которому самец дает выгоды в настоящем в обмен на ассоциацию в будущем, аннулируется как только выгода была получена"
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Полуэктов Пётр
Ответ Glukinho
Я, наверное, никогда не пойму, зачем о таких вещах писать в инстаграме. Или вообще где угодно. Бразильский сериал какой-то разыгрывают.
Затем, что это соц. сеть. Если люди подписаны на человека, значит им интересна его жизнь. А раз им интересна его жизнь, то что еще интереснее может происходить сейчас в ее жизни, чем расстование с мужем? Постить о том, что она на завтрак съела?
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Power Lifting
Жена Алвеса: «Я тебя безумно люблю! Но твои деньги я люблю больше!!! Их нет, поэтому я ухожу!
Скажу другим, что ценю и уважаю себя и из-за этого ухожу»
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Полуэктов Пётр
Ответ TAGAY
вряд ли всю жизнь. денег собрал за свою карьеру очень много, посидит в тюрьме года 5-6 или даже 10-15 лет.. а потом выйдет 50-60 летний миллионер старик-модник и начнет жить для своего удовольствие.
А чем это будет отличаться от того, что сейчас?
В том плане... что мешало ему уже СЕЙЧАС жить в свое удовольствие?
Есть ощущение, что он именно по этой причине и сидит сейчас...
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Ruscello
Наивная девушка полагает, что Алвес изменил ей только в этом поганом туалете...
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Batyr Sultanov
Ответ Batyr Sultanov
Человеку свойственно укладываться в такой уклад жизни через который утрамбовала жизнь, кто как понял для того и своя норма, как я не крутил всё сводится к тому что все просто. Как ты выразился так и есть. Плюс no bounce, no play
Аджара гуджура тащ тущ
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AnMe
Ответ Syndycate
Заметили как в новостях про Алвеса в комментариях куда-то пропали фаны Барсы?)
Не заметил. Я тут, в чем проблема?
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Anatolii
Ответ Бальзам Биттнера
Зачем всегда буду любить было? Найдёт себе другого тупого миллионера.
Это просто пиар
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Batyr Sultanov
Ответ We are Arsenal
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. No money, no honey
Человеку свойственно укладываться в такой уклад жизни через который утрамбовала жизнь, кто как понял для того и своя норма, как я не крутил всё сводится к тому что все просто. Как ты выразился так и есть. Плюс no bounce, no play
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Maturmalai
Ответ TAGAY
вряд ли всю жизнь. денег собрал за свою карьеру очень много, посидит в тюрьме года 5-6 или даже 10-15 лет.. а потом выйдет 50-60 летний миллионер старик-модник и начнет жить для своего удовольствие.
Деньги ему придется отдать своим детям, бывшим женам и этой новой знакомой из клубного сортира.
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Anatolii
Ответ korobokchekhova
Перевожу. Я слишком себя люблю и мне него пофиг. А за такой косяк и полстояния по суду при разводе отдаст. А может и больше половины.
Ей с самого начала на него пофиг. Он - ресурс, не более
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prosto D.
Ответ Kyancey
И вот стоило рушить семью ради какой-то ...?
Секаса осень хотелось, насяльника.
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#SharkTeam
Ответ Anatolii
Ну, они любят таких, кто ходит налево, это один из признаков альфачей.
Люди разные. Нет, они любят сильных и успешных. А ходит не ходит это индивидуальное и независимое качество. И в общем-то не все готовы терпеть измены, от статуса и характера обоих зависит.
Кто-то вон бетономешалку под окно подогнать может)
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Anatolii
Ответ Лысый Папа
"Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу своей жизни"...."налетайте" - добавила бывшая алвеса
Да у нее там скамейка запасных)
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privet100
Ответ AntOn
Люди, вываливающие такие откровения на публику всегда удешевляют и себя, и свои чувства. Дешевка ...
Ну как бы Дани - личность медийная и жена во всём этом упоминается не в последнюю очередь. Так что тут это вполне уместно дистанцировать себя от такого муженька.
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Anatolii
Ответ Александра Александрова
Это конечно трагедия , для всех сторон , но нужно думать головой в первую очередь , футболисты да и взрослые стали инфантильны , многие вообще не взрослеют даже в 50 !
Все современные женщины - инфантилки
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Maturmalai
Ответ melmi
Не декабристка
Он сам далеко не Муравьев-Апостол.
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#SharkTeam
Ответ Ярик01
Это называется преступление. Измена у бразильцев невелика беда. Типа не гуляка вечный завсегдатай клубов и тусовок?
А жена испанка, известная модель. Ну вот она не согласна на позор, да еще и публичный.
Я ее понимаю, а некоторые за измену и убить готовы сами, не то что просто уйти.
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Anatolii
Ответ #SharkTeam
Наверно есть разница, присел за то что нахлестал кому-то защищая ее или из-за похода налево?
Ну, они любят таких, кто ходит налево, это один из признаков альфачей.
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Remedy
Ответ Forza
Зачем ты пишешь комментарии на спортсе?
Он же не о своей личной жизни тут пишет😒
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#SharkTeam
Ответ Zenith forever
Как же здесь все мужики дружно против жены Алвеса объединились! Нужно тоже присоединяться.
Честно говоря не понимаю почему все забывают что Алвес при этом пошел на измену
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Maturmalai
Ответ Александра Александрова
Это конечно трагедия , для всех сторон , но нужно думать головой в первую очередь , футболисты да и взрослые стали инфантильны , многие вообще не взрослеют даже в 50 !
Когда в голову бьют алкоголь и гормоны, голова начинает думать очень своеобразно. Это никого не оправдывает, но такова правда жизни.
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Сим Сим
История Алвеса ещё раз громко говорит : "Нельзя много пить".
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