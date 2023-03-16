Жена Алвеса объявила о расставании с игроком, обвиняемым в изнасиловании: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя»
Супруга Дани Алвеса объявила о расставании с ним.
В данный момент бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.
Джоана Санс опубликовала в инстаграме письмо, написанное от руки.
«С самого детства я пишу о своих чувствах, чтобы выплеснуть их – наверное, потому что я единственный ребенок в семье. Как бы там ни было, это помогает мне.
Это были ужасные месяцы – не самые тяжелые в моей жизни, потому что я сталкивалась с многими проблемами, – но очень мрачные и болезненные.
Я выбрала своим спутником жизни человека, который в моих глазах был идеален. Он всегда был рядом, когда я больше всего нуждалась в нем, он всегда поддерживал меня во всем, он всегда подталкивал меня к росту, был любящим, внимательным...
Мне трудно смириться с тем, что этот человек может разбить мое сердуе на тысячу кусочков.
Мне понадобятся годы, чтобы стереть из памяти то, как он смотрел на меня, – как будто я была главным чудом света. Черт возьми, несмотря на всю боль, которую он мне причинил, я все еще здесь, рядом с ним, и останусь рядом, но уже в другой роли.
Я люблю его и всегда буду любить, кто бы что ни говорил. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу своей жизни», – написала Санс.
Дани и испанская модель встречались с 2015 года, а в 2017-м они поженились. В 2023 году, после ареста Алвеса, 30-летняя женщина подала на развод. Это второй брак футболиста – у него есть двое детей от Диноры Сантаны.
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Скажу другим, что ценю и уважаю себя и из-за этого ухожу»
В том плане... что мешало ему уже СЕЙЧАС жить в свое удовольствие?
Есть ощущение, что он именно по этой причине и сидит сейчас...
Кто-то вон бетономешалку под окно подогнать может)
Я ее понимаю, а некоторые за измену и убить готовы сами, не то что просто уйти.