Мбаппе не считает, что «Реал» зависим от него: «Это выдумка журналистов или людей со стороны. Это плохой вопрос. Моя задача – забивать голы, но без остальных игроков мы не победим»

Килиан Мбаппе не считает, что «Реал» зависим от него.

После матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос » – «Реал» (3:4), в котором Килиан оформил покер, журналист задал французу вопрос о «зависимости от Мбаппе» у мадридцев.

«Не надо так говорить. Не надо говорить, что мы победили благодаря Килиану. Я думаю, что это плохой вопрос, при всем уважении.

У каждого есть своя работа в команде. Моя задача – забивать голы, но я могу сказать, что без остальных игроков мы не победим. В каждой команде есть игроки, которым нужно выполнять свою работу, но я не думаю, что здесь есть какая-то зависимость или что-то в этом роде. Я думаю, что это скорее выдумка журналистов или людей со стороны», – сказал Мбаппе.