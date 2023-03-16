НХЛ. «Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Нью-Джерси» сыграет с «Тампой», «Эдмонтон» против «Далласа»
«Рейнджерс» принимают «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Джерси» встретится с «Тампой», «Колорадо» в гостях у «Оттавы», «Эдмонтон» сыграет с «Далласом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 марта, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 17 марта, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 17 марта, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 17 марта, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 17 марта, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 17 марта, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 17 марта, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 17 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 17 марта, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 17 марта, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 17 марта, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Малкин забил 31 гол в 69 играх против Рейнджерс
Защитники Питтсбурга забили 19 из последних 73 голов .
Питтсбург забили 7 голов в большинстве в последних 6 играх.
Летанг в прошлом матче провёл 29 трёх очковую игру в карьере ( 4 место среди действующих защитников )
https://twitter.com/BR_OpenIce/status/1636366855735574528?t=BQiGDbBEnX-CwlCY3YWYsQ&s=19
Они не правы, кто бы они не были!
Генцель-Кросби-Раст
Цукер-Малкин-Ракелл
О’Коннор-Грэнлунд-Ракелл
Хайнен-Картер-Арчибальд
пары защитников ;
Петтерссон-Летанг
Дюмулен-Руведель
Джозеф-Рутта
В воротах ;
Джарри
Пусть жалуется..!
https://twitter.com/prof_preobr/status/1636334421342126084?s=20
вышел Бостон Брюинз - гарантировал место в тройке дивизиона
мимо Сан-Хосе Шаркс - лишился шансов на wild card
все остальные пока в борьбе
Саня.. Ижевский..
Переходи к нам, на Светлую сторону..
На сторону Добра!
Будем вместе поддерживать Айлендерс в плей-офф!
Всё нормально будет, Саня!
Поддержу Колорадо и Монреаль..
Давай Колорадо и Монреаль побеждай..
Айлендерсам помогай!