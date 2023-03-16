НХЛ. «Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Нью-Джерси» сыграет с «Тампой», «Эдмонтон» против «Далласа»

« » принимают « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » встретится с « », « » в гостях у «Оттавы», «Эдмонтон» сыграет с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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