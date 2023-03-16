НХЛ. «Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Нью-Джерси» сыграет с «Тампой», «Эдмонтон» против «Далласа»

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«Рейнджерс» принимают «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» встретится с «Тампой», «Колорадо» в гостях у «Оттавы», «Эдмонтон» сыграет с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Флорида – Монреаль
Дата проведения
17 марта, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Тампа-Бэй
Дата проведения
17 марта, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Питтсбург
Дата проведения
17 марта, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Колорадо
Дата проведения
17 марта, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Чикаго
Дата проведения
17 марта, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Бостон
Дата проведения
17 марта, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Даллас
Дата проведения
17 марта, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Ванкувер
Дата проведения
17 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Калгари
Дата проведения
17 марта, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Коламбус
Дата проведения
17 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Сиэтл
Дата проведения
17 марта, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

28 комментариев

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j_jms
Сборная гастарбайтеров с запада против стареющего Питсбурга, уколовшийся в межсезонье Бостон зачем-то приехал в Виннипег, и конечно Эдмонтон пытающийся всем доказать что они лучше Сиэтла, потому что у них есть Макдевид, да и вообще - раз он есть- то результат не важен. Даллас их не поймет, и уроет. Дереаенщина , - чукотской экзотикой не проймешь.
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забил на оборону
Ответ hhlg
Нет, я из вопросной. Мне интересно, почему ты, находясь в Торонто, в самое продуктивное утреннее время, занят не развитием канадской экономики, а весь в раздумьях относительно репы и земели? Поэтому я и спрашиваю, вдруг, ты на пенсии или кроссворды гадаешь. Ну чтоб напраслину не гнать, как говорится ;)
Вообще-то там про нас - "страны Запада", но ты этого не услышал, ибо был ослеплён появлением солнцеликого
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
да)))единственной у меня инет рухнул,под утро)не видел буллиты)
Ну там очень красиво было, сначала Кузя в слоустиле, потом Ош разложил ;)
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hhlg
Ответ забил на оборону
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Нет, я из вопросной. Мне интересно, почему ты, находясь в Торонто, в самое продуктивное утреннее время, занят не развитием канадской экономики, а весь в раздумьях относительно репы и земели? Поэтому я и спрашиваю, вдруг, ты на пенсии или кроссворды гадаешь. Ну чтоб напраслину не гнать, как говорится ;)
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
За Тампу!
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sk0208827
Кросби нужно забить один гол чтобы повторить рекорд франшизы Марио Лемье 11 сезонов с 30+ голами .
Малкин забил 31 гол в 69 играх против Рейнджерс
Защитники Питтсбурга забили 19 из последних 73 голов .
Питтсбург забили 7 голов в большинстве в последних 6 играх.
Летанг в прошлом матче провёл 29 трёх очковую игру в карьере ( 4 место среди действующих защитников )
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забил на оборону
Ответ hhlg
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Камбэк вчера заценил? ;)
да)))единственной у меня инет рухнул,под утро)не видел буллиты)
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hhlg
Ответ забил на оборону
ты из налоговой?
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Ответ hhlg
Ты на пенсии?
ты из налоговой?
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hhlg
АХАХ) Ош вчера конечно классно Пекку разложил, примерно как Суворова раскладывают каждый день ;)

https://twitter.com/BR_OpenIce/status/1636366855735574528?t=BQiGDbBEnX-CwlCY3YWYsQ&s=19
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
на тебя уже жалуются,не самые общительные люди,в игровых ветках))задумайся))
Камбэк вчера заценил? ;)
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hhlg
Ответ забил на оборону
Ваня, не следишь за повесткой https://twitter.com/prof_preobr/status/1636334421342126084?s=20
Ты на пенсии?
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
да нет,не он)
Не обращай на них внимания..

Они не правы, кто бы они не были!
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Пингвин Realto?) Пусть жалуется..!
да нет,не он)
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sk0208827
Состав Питтсбурга на матч ;
Генцель-Кросби-Раст
Цукер-Малкин-Ракелл
О’Коннор-Грэнлунд-Ракелл
Хайнен-Картер-Арчибальд
пары защитников ;
Петтерссон-Летанг
Дюмулен-Руведель
Джозеф-Рутта
В воротах ;
Джарри
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
на тебя уже жалуются,не самые общительные люди,в игровых ветках))задумайся))
Пингвин Realto?)

Пусть жалуется..!
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забил на оборону
Ответ забил на оборону
Волнуюсь за земляка, хватит ли репы до лета.
Ваня, не следишь за повесткой
https://twitter.com/prof_preobr/status/1636334421342126084?s=20
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Андрей Синицын
плей-офф 2023 по состоянию на 16.03.2023:
вышел Бостон Брюинз - гарантировал место в тройке дивизиона
мимо Сан-Хосе Шаркс - лишился шансов на wild card
все остальные пока в борьбе
0
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-1
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
А я тебе предлагаю так: Саня.. Ижевский.. Переходи к нам, на Светлую сторону.. На сторону Добра! Будем вместе поддерживать Айлендерс в плей-офф! Всё нормально будет, Саня!
на тебя уже жалуются,не самые общительные люди,в игровых ветках))задумайся))
+1
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
как только расскажешь мне,сколько с 84 года Айлы взяли Кубков Стэнли,я,обязательно,обращу на тебя,более пристальное внимание)
А я тебе предлагаю так:

Саня.. Ижевский..

Переходи к нам, на Светлую сторону..

На сторону Добра!

Будем вместе поддерживать Айлендерс в плей-офф!

Всё нормально будет, Саня!
0
-3
-3
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Как только вижу Ижевского в комментариях.. Хочется сразу написать.. Саня.. 9 - 11 место.. Не выше.. И не ниже..
как только расскажешь мне,сколько с 84 года Айлы взяли Кубков Стэнли,я,обязательно,обращу на тебя,более пристальное внимание)
+2
-1
+1
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Kanan Jarrus
главная интрига сезона - какого результат достигнет великий. пару месяцев назад прогнозировал 850 очков за карьеру, 66 голов и 150 очков в этом году. неужели пойдет на большее 🙁
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-4
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sk0208827
Let’s go Pens!!!
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Суворов Антон
Важный день в плане игровых результатов..

Поддержу Колорадо и Монреаль..

Давай Колорадо и Монреаль побеждай..

Айлендерсам помогай!
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-4
-4
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