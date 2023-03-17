Сергачев – 9-й защитник из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон. C 2015 года – 1-й

– 9-й защитник из России в истории с 50 очками за сезон.

Игрок « » набрал 2 (0+2) балла за результативность в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

На счету 24-летнего россиянина 51 (7+44) очко в 67 играх при полезности «+12».

Ранее в истории лиги отметки 50 очков достигали 8 российских защитников – (9 раз), (8, в том числе рекорд – 89 баллов в 78 играх, 1993/94), Олег Твердовский и Андрей Марков (по 3), Владимир Малахов (2), Дмитрий Миронов, Алексей Житник и Игорь Кравчук (по 1).

В предыдущий раз этой отметки достиг Марков в сезоне-2014/15 – 50 (10+40) очков в 81 матче за «Монреаль».

Сегодня Михаил (28:14 – максимальное время в «Лайтнинг», 3:23 – в большинстве, 2:44 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.