Сергачев – 9-й защитник из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон. C 2015 года – 1-й

Теги рейтинги Тампа-Бэй Алексей Житник Сергей Гончар Андрей Марков Сергей Зубов Олег Твердовский НХЛ Владимир Малахов Дмитрий Миронов Игорь Кравчук Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев – 9-й защитник из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон.

Игрок «Тампы» набрал 2 (0+2) балла за результативность в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:3 Б). 

На счету 24-летнего россиянина 51 (7+44) очко в 67 играх при полезности «+12». 

Ранее в истории лиги отметки 50 очков достигали 8 российских защитников – Сергей Гончар (9 раз), Сергей Зубов (8, в том числе рекорд – 89 баллов в 78 играх, 1993/94), Олег Твердовский и Андрей Марков (по 3), Владимир Малахов (2), Дмитрий Миронов, Алексей Житник и Игорь Кравчук (по 1). 

В предыдущий раз этой отметки достиг Марков в сезоне-2014/15 – 50 (10+40) очков в 81 матче за «Монреаль». 

Сегодня Михаил (28:14 – максимальное время в «Лайтнинг», 3:23 – в большинстве, 2:44 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

11 комментариев

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Pavol Demitra
Мише очень повезло с Тампой, прогресс чувствуется год от года, а в этом году можно вообще ОСТОРОЖНО сказать, что Хедман уже на втрой план ушел.
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D Lee
Ответ Тёма Тёма
Просто красавец, Миша. А Орлов своё в Бостоне наберет в следующем сезоне, если также продолжит)))
Я почмуто то же уверен что бостон продлит орлова хотя мне писали что это не рально из за платежки ми шек
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D Lee
Ответ NeSt274
При всем уважении к Сергачеву сезон аномально результативный проходит.
Не согласн с вами, его чаще стали использвать в первой бригаде да и в равных составах набирает, думаю михаил способен держать 50 оч за сезон
+3
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+3
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NeSt274
При всем уважении к Сергачеву сезон аномально результативный проходит.
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D Lee
Радует то что в концовке регулярки стал чуть ли не самым надежным защ в тиме, именно в защите исчезли ксяки
+2
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+2
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Кино Музыка
Гончар и Зубов вне конкуренции, но Сергачеву надо стремиться к ним. Это его должный уровень.
+4
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+4
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АРХАТ
Статусная цифра для любого заща, это как напу забить 40 шайб, примерно так
+5
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+5
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Тёма Тёма
Просто красавец, Миша. А Орлов своё в Бостоне наберет в следующем сезоне, если также продолжит)))
+9
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+9
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Deathspell Omega
Ответ Bartez1986
Крутое достижение. Кстати, удивлен, что Орлов ни разу ещё 50 не набирал
Где бы он набирал, если в "Вашингтоне" он не был первым защитником.
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Амфитрион
Солидно и очень радует возраст. Хорошо пошло без Вити.
0
-1
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Bartez1986
Крутое достижение. Кстати, удивлен, что Орлов ни разу ещё 50 не набирал
+1
-1
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