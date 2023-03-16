«Хаас» подозревают в поставках оборудования для ВПК России в обход санкций. Компания отрицает

Теги Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Авто

Журналисты обвинили американскую компанию «Хаас», которой принадлежит одноименная команда «Формулы-1», в поставках оборудования в Россию.

Станки фирмы «Хаас» используются в том числе предприятиями военно-промышленного комплекса. Компания заявила, что прекратила сотрудничество с российскими партнерами 3 марта 2022 года.

Тем не менее, как сообщает PBS, «Хаас» продолжал поставлять оборудование, в том числе подсанкционным компаниям. С 4 марта по октябрь «Хаас» совершил в Россию 18 отправлений на общую сумму в 2,8 миллиона долларов.

Американская компания категорически отрицает обвинения: она заявила, что история является «просто неправдой», а «Хаас» всегда соблюдал требования властей США, касающиеся экспорта. По версии «Хааса», 18 станков, о которых рассказали журналисты, покинули завод до марта 2022 года.

Фирма подчеркивает, что 3 марта 2022-го не только разорвала отношения с единственным дистрибьютором продукции в России и Беларуси, но и отменила 50 заказов от него, которые на тот момент были допустимы с точки зрения санкционного законодательства. В то же время «Хаас» признает, что дистрибьютор имел право распоряжаться приобретенным ранее оборудованием без ведома «Хааса» и, соответственно, поставлять его после указанной даты.

Команда «Ф-1» «Хаас» перед стартом сезона-2022 расторгла контракт с гонщиком Никитой Мазепиным и компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий», которая являлась титульным спонсором.

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30 комментариев

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Мишаня Кашников
капитализм 👍
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Мишаня Кашников
Ответ Iuasamotu
Деньги от налогового резидента США идут на социальные программы. А деятельность имперского ВПК не связана с социальными программами, а скорее даже наоборот разрушает их.
очень слабо, очень, я бы вас премии лешил, цпсо что всех подряд берут без собеседования?
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Александр Попов
Ответ юрий кварт
Сумма 2,8 млн. настолько смешная, что нет смысла и говорить о ней
Однозначно. Но накинуть-то надо.
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Александр Романов
Ответ Edberg
Все стремятся к открытости и цивилизации, а у вас каменный век..
Уроки сделал ?
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ivanzhu90
Ответ haymaker
По законам экономики им и прилетит за поддержку преступной деятельности.
Ты смотри как бы тебе за поддержку преступной деятельности не прилетело.
Создаешь активность и повышаешь посещаемость сайта sports.ru, который получает больше денег с рекламы. Сайт если что, принадлежит Алексею Нечаеву, который находится под санкциями с 25.02.22.
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Lowbob
Ответ Iuasamotu
Помогают имперскому военно-промышленому комплексу. Таким не место в спорте
Но Хаас не накажут. Ужасно… :)
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Ole Gunor
Ответ Хаас скорее похож на правду. связан с оборудованием и именно по Хаасу за последние полгода так и не получилось получить одобрение на закупку, даже с учетом параллельного импорта.
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MosFzz
Ответ Iuasamotu
Деньги от налогового резидента США идут на социальные программы. А деятельность имперского ВПК не связана с социальными программами, а скорее даже наоборот разрушает их.
Чушь не неси.
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Михаил Лихачёв
Ну как же не брызнуть желочь. в этом весь спортс
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VintDV
Ай Ай Ай Ай....
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eltempo87
Вранье! Вicь свiт знает, что оборудывание для ВПК мы берем с украинских стиральных машин и чайников
+5
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Chilavert
Ответ Edberg
Да уж, такой токсичной как сейчас Россия пожалуй не была никогда. Некоторые тут еще гордятся этим..
Ты-то откуда знаешь? )
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Edberg
Ответ Александр Романов
Да все нормально , у нас на комбинате air liquide построили цех , там установки Сименс , все обслуживают , запчасти привозят , специалисты приезжают
Все стремятся к открытости и цивилизации, а у вас каменный век..
+3
-6
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haymaker
Ответ Russ Ivan
Все нормальные остались и работают, сменив юрлицо, потому что это законы экономики...
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+5
-16
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Edberg
Да уж, такой токсичной как сейчас Россия пожалуй не была никогда. Некоторые тут еще гордятся этим..
+4
-10
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Гекдениз Кардениз
Ответ Chilavert
это Никита Назепин в карманах вывез просто)
Он бы не вывез учитывая его низкую скорость его бы поймали
+5
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Александр Романов
Да все нормально , у нас на комбинате air liquide построили цех , там установки Сименс , все обслуживают , запчасти привозят , специалисты приезжают
+3
-3
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Алексей Ильин
Ответ Iuasamotu
Деньги от налогового резидента США идут на социальные программы. А деятельность имперского ВПК не связана с социальными программами, а скорее даже наоборот разрушает их.
Вот ты наивный...
+7
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Iuasamotu
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
А российские фирмы, которые платят "Хаасу" , налоговому резиденту США, кому помогают? Ведь в эту игру играют двое.
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+2
-12
-10
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Давай Так
Ответ Дмитрий Дмитриев
але, причем здесь спорт? очередная провокация от "спортивного" издания
Томми Хаас - профессиональный теннисист.
Ну ты и неуч.
+14
-1
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Дмитрий Дмитриев
але, причем здесь спорт? очередная провокация от "спортивного" издания
+20
-6
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Iuasamotu
Помогают имперскому военно-промышленому комплексу. Таким не место в спорте
А российские фирмы, которые платят "Хаасу" , налоговому резиденту США, кому помогают? Ведь в эту игру играют двое.
+9
0
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DpeMa111
Если бы они узнали про параллельный импорт, сильно удивились бы
+3
-1
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Chilavert
это Никита Назепин в карманах вывез просто)
+6
-1
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vs1804
Расстрелять...
+1
-2
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