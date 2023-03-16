«Бетис» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Теги Манчестер Юнайтед Бетис Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Бетисом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

В первом матче на «Олд Траффорд» «МЮ» разгромил «Бетис» со счетом 4:1.

Бетис Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
16 марта, 20.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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3 комментария

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Philatelist79
GGMU!
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Alexander Yavriantz
Надеюсь хоть сегодня Рэш, Бруно и Варан не выйдут в старте..
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-2
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Диер Ташкент
Удачи и победы МЮ и чтоб без травм обошлись!
+1
-1
0
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