«Бетис» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Бетисом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
В первом матче на «Олд Траффорд» «МЮ» разгромил «Бетис» со счетом 4:1.
- Дата проведения
- 16 марта, 20.45, «Бенито Вильямарин»
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