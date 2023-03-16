Тебас о деле Негрейры: «Пока никто не собирается понижать в «Барсу» в классе. Но от этого мы бы оправились, а от репутационного ущерба – нет»

Теги Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент Ла Лиги высказался о репутационном ущербе из-за скандала с «Барселоной». 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. 

«Это может иметь спортивные последствия. Но я не думаю, что они покупали судей, и я не ставлю под сомнение секступл. И внимание: УЕФА действительно может наказать. В краткосрочной перспективе никто не собирается понижать в «Барсу» в классе, но это вопрос репутации, и Ла Лига не может оставаться в стороне. 

От понижения «Барселоны» в классе мы бы оправились, а от репутационного ущерба, нанесенного имиджем халатного отношения к делу, мы бы не оправились

Репутационный ущерб «Барсе» и Ла Лиге огромен, это очень печально и неприятно. «Барса» – один из самых важных клубов в турнире, но прятаться – это не выход. Как и попытки выдать себя за жертв. Нужно дать объяснения партнерам. Люди со стороны говорят мне, что мы не делам ничего, чтобы избежать таких случаев.

Сейчас не время для разговоров, вокруг слишком много шума, но [«Барсе»] нельзя выступать в роли жертв. Нужно отнестись к этому моменту как к моменту самого большого репутационного кризиса», – сказал Хавьер Тебас

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31 комментарий

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Великий Алонсо
Никто не заметит даже если нашу Барсу отправят в пердив
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Роман
Если всё же вынесут обвинения.
Барса автоматически превращается из легендарной тика-така, в середнячок безтрофейный.

Все трофеи выиграны судейством, все награды личные на подсуженных матчах.

И только Реал своими силами добивался каждой победы, каждой награды.
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Mr Azimof
Ответ TaR
Что такое «секступл»?
Скоро Барса сядет на секступл))) А старина Тебас знает толк в развлечениях)))
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ДЖИН
Нече извинишься перед нами Дон🤣🤣
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Shadow1882
Ответ Ебздрогыч
Эль Классико - это главный бренд, продукт Ла Лиги, за который ее знают и ценят во всем мире. Без Барсы, ее противостояния с Реалом интерес к лиге глобально упадет, так что никакого понижения в классе не будет - это никому не выгодно.
Если топ-чемпионат смотрят ради одного матча, то не такой уж он и топ
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Abdu Giyasov
"Больше чем клуб" с ДНК жертвы...
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зак
Ответ Роман
Зато как потом sports очистится от этих сектантов.
и не говори, хотя они начнут топить за Атлетико
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аdidаs
ситуация не понятная конечно, думаю там щас такая игра престолов идет, что, Джордж мартин отдыхает))) но я лично с каждой новостью, особенно почитав те легендарные отчёты, все больше убеждаюсь, что барса платила судьям
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Роман
Ответ зак
это не фанат бчк, а фанаты Месси они боятся что их афериста лишат наград)
Зато как потом sports очистится от этих сектантов.
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Inside 88 LW
УЕФА может.
Президент ФИФА думает.
Один тебас - мадридист и верит в победу Реала в ЛЛ.
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Aymammet Baylyyew
Ответ Роман
Если докажут, что более вероятный подкуп с 2001 по 2018, то: 1) Лишить всех трофеев с 2001 года 2) Отправить в Сегунду на 18 лет 3) Лишить личных наград игроков Барсы.
Вам так хочется не дождетесь это просто заговоры против барсы
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ здравия желаю
Может тогда сикступл?
именно секступл(sextuple)
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truboprovodchik2019
Ответ Роман
Очередной 🐓фанат БЧК
Да ладно, самому бы не помешало попить мочегонное
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зак
Ответ Роман
Очередной 🐓фанат БЧК
это не фанат бчк, а фанаты Месси они боятся что их афериста лишат наград)
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зак
Платили чтобы судили честно, но судьи не так поняли 😄
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Этот Райола хочет денег
В этом и смысл закона- правила для всех одинаковы. Поэтому Зидан был удален в финале ЧМ, не глядя на регалии и статус, Юве уходил на очищение в первый дивизион, английские клубы в 80-х попали в бан. Это и есть справедливость
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Роман
Ответ cukken
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Очередной 🐓фанат БЧК
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Ебздрогыч
Эль Классико - это главный бренд, продукт Ла Лиги, за который ее знают и ценят во всем мире. Без Барсы, ее противостояния с Реалом интерес к лиге глобально упадет, так что никакого понижения в классе не будет - это никому не выгодно.
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здравия желаю
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
Секступл — футбольный термин, означающий победу футбольного клуба в шести соревнованиях за один спортивный сезон или календарный год.
Может тогда сикступл?
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зак
Скоро их матчи будет судить Прокурор 😂
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cukken
Ответ Роман
Если докажут, что более вероятный подкуп с 2001 по 2018, то: 1) Лишить всех трофеев с 2001 года 2) Отправить в Сегунду на 18 лет 3) Лишить личных наград игроков Барсы.
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David Aprasidze
Тебас дает эти интервью в футболке Реала?
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ TaR
Что такое «секступл»?
Секступл — футбольный термин, означающий победу футбольного клуба в шести соревнованиях за один спортивный сезон или календарный год.
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cukken
Хавьер Тебас: «Нет, я не думаю, что «Барселона» платила судьям. Но данная ситуация требует чёткого ответа».
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зак
пора переименоваться в Судьялона)
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