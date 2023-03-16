Тебас о деле Негрейры: «Пока никто не собирается понижать в «Барсу» в классе. Но от этого мы бы оправились, а от репутационного ущерба – нет»

Президент Ла Лиги высказался о репутационном ущербе из-за скандала с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Это может иметь спортивные последствия. Но я не думаю, что они покупали судей, и я не ставлю под сомнение секступл. И внимание: УЕФА действительно может наказать. В краткосрочной перспективе никто не собирается понижать в «Барсу» в классе, но это вопрос репутации, и Ла Лига не может оставаться в стороне.

От понижения «Барселоны» в классе мы бы оправились, а от репутационного ущерба, нанесенного имиджем халатного отношения к делу, мы бы не оправились

Репутационный ущерб «Барсе» и Ла Лиге огромен, это очень печально и неприятно. «Барса» – один из самых важных клубов в турнире, но прятаться – это не выход. Как и попытки выдать себя за жертв. Нужно дать объяснения партнерам. Люди со стороны говорят мне, что мы не делам ничего, чтобы избежать таких случаев.

Сейчас не время для разговоров, вокруг слишком много шума, но [«Барсе»] нельзя выступать в роли жертв. Нужно отнестись к этому моменту как к моменту самого большого репутационного кризиса», – сказал .

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