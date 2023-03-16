Депутат Матвейчев о Fan ID: «Разрабатываем с Минцифры проект облегченной регистрации без личного присутствия. Альтернатив нет»

Депутат Госдумы Олег Матвейчев сообщил о разработке упрощенной системы получения Fan ID.

Ранее стало известно, что с 15 марта Fan ID можно оформить без посещения МФЦ. Для этого нужны 10-летний загранпаспорт или ЕБС и смартфон с NFC-модулем.

«Сейчас мы совместно с Минцифры разрабатываем проект облегченной регистрации Fan ID, чтобы все-таки личное присутствие не требовалось.

Если человек аккредитован на Госуслугах, имеет загранпаспорт с отпечатками пальцев, эти условия должны помочь оформить «паспорт болельщика» онлайн способом.

Это сильно облегчит ситуацию для людей, которые недовольны и не получают Fan ID. Будем искать и другие способы, чтобы это не было обременением для болельщиков.

Каких-то альтернативных вариантов нет», – сказал Матвейчев.

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