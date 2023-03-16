Депутат Матвейчев о Fan ID: «Разрабатываем с Минцифры проект облегченной регистрации без личного присутствия. Альтернатив нет»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Политика Fan ID Олег Матвейчев Футбол

Депутат Госдумы Олег Матвейчев сообщил о разработке упрощенной системы получения Fan ID.

Ранее стало известно, что с 15 марта Fan ID можно оформить без посещения МФЦ. Для этого нужны 10-летний загранпаспорт или ЕБС и смартфон с NFC-модулем.

«Сейчас мы совместно с Минцифры разрабатываем проект облегченной регистрации Fan ID, чтобы все-таки личное присутствие не требовалось.

Если человек аккредитован на Госуслугах, имеет загранпаспорт с отпечатками пальцев, эти условия должны помочь оформить «паспорт болельщика» онлайн способом.

Это сильно облегчит ситуацию для людей, которые недовольны и не получают Fan ID. Будем искать и другие способы, чтобы это не было обременением для болельщиков.

Каких-то альтернативных вариантов нет», – сказал Матвейчев.

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79 комментариев

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Alex_msk
Вместе с фан айди и повестку получить можно. Очень удобно, не надо ждать, когда тебя навестят
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s_kapa
Ну на нет и суда нет
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Павел Мельников
Ответ Ярик01
В апреле 2020 года участник конкурса «Лидеры России» Матвейчев заявлял о необходимости отправить на урановые рудники «либеральную сволоту», а в начале мая заявил, что даже на пенсии будет «душить ***** (шлюх) оппозиционных». В январе 2022 года во время протестов в Казахстане призвал к разграблению тех салонов сотовой связи в Казахстане, чьи владельцы поддерживали протестовавших. Также Матвейчев призвал к сжиганию машин и изнасилованиям жён владельцев этих салонов, а также к засовыванию палок от селфи им в задницу.
О, так этот разработает проект облегченного засовывания палок в зaдницы. Чтобы по субботам пораньше освобождаться.
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Мерседес-Бендзь
Вот вам вариант: купил билет на футбол, в нагрузку получаешь фанайди.
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Al561
Ну если бы фан айди получить было бы также просто, как купить билет, то многие бы получили.
Типа послал через интернет заявку, пришел на стадион перед матчем в нужное время, зашел в центр аккредитации, показал паспорт, сфоткали, выдали бейдж.
А фоткаться самому, загружать фотку, переться в МФЦ, это лишний гимор.
Естественно это касается только тех, кому фан ай ди пофиг, и плевать на солидарность))
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SurrealTaki
Ага, потом найдут отломанное сиденье например, которое я случайно коснулся когда садился и повесят на меня, таким способом тем более заводить фанайди не стану, я просто хочу, приехав в Питер допустим, купить билеты на футбол, а не заниматься бюрократией с оформлением того, чем я воспользуюсь раз в год-два
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Alexander Lyakhov
Ответ Ярик01
В апреле 2020 года участник конкурса «Лидеры России» Матвейчев заявлял о необходимости отправить на урановые рудники «либеральную сволоту», а в начале мая заявил, что даже на пенсии будет «душить ***** (шлюх) оппозиционных». В январе 2022 года во время протестов в Казахстане призвал к разграблению тех салонов сотовой связи в Казахстане, чьи владельцы поддерживали протестовавших. Также Матвейчев призвал к сжиганию машин и изнасилованиям жён владельцев этих салонов, а также к засовыванию палок от селфи им в задницу.
А еще лет 8 назад он говорил, что хорошо бы раз во сколько-то лет собирать всех либералов, борцов с коррупцией и пр. на площади и укатывать их танками, как на Тяньаньмэнь.
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RSM-1930
Ответ Ярик01
В апреле 2020 года участник конкурса «Лидеры России» Матвейчев заявлял о необходимости отправить на урановые рудники «либеральную сволоту», а в начале мая заявил, что даже на пенсии будет «душить ***** (шлюх) оппозиционных». В январе 2022 года во время протестов в Казахстане призвал к разграблению тех салонов сотовой связи в Казахстане, чьи владельцы поддерживали протестовавших. Также Матвейчев призвал к сжиганию машин и изнасилованиям жён владельцев этих салонов, а также к засовыванию палок от селфи им в задницу.
ахахах ну и в чем он не прав?))
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Digger86
Ты же депутат, а не идиот. Прислушайся к своим избирателям и придумай альтернативу - отмена Fan ID.
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Юрий Кечко
Да переходите уже к угрозам))) хватит этих прелюдий
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Crestbook
Ответ Mister Zalupa
Альтернатива и у меня есть: просто на стадион не ходить.
Осторожнее! Если берущие такие ники на стадион не пойдут из-за Fan ID, то он окажется благом)
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zer
есть те депутаты, кто хотя бы голос подал, что чёто както фан айди работает не так, а есть вот такие

скоро первых будет ещё больше, потому что люди тупо не будут ходить на футбол. хотя в последние годы более-менее ничего посещаемость была, фанаты атмосферу создавали, клубы пытались шоу устраивать, а на стадионе было безопаснее некуда

молодцы, сломали всё в мгновение ока
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Никому_никабельный
Всё упрощают и упрощают🤦‍♂️
Они реально не понимают что дело не в этом?
Что люди не по этой причине отказываются? Или как обычно создают видимость работы на благо народу
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Рокко Сиффредди
Альтернатива у каждого своя.
я с начала футбольного сезона сэкономил ≈200К. на них обновил гардероб и сгонял в Териберку.
Супруга довольна, что я на выходных не участвую в авантюрах и не дичаю.
Страховая компания тоже довольна. её затраты по моему полису с прошлого лета чисто символические: 1 пломба и 2 визита к терапевту.
Всё-таки у фан-ид есть плюсы)
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Don Merzavez
Депутаты:
Ну ладно, уговорили. Так и быть, солидолом мы швабру намажем.
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McGregor
Люди недовольны совсем другим, но альтернативное сознание депутата просто не позволяет ему это понять.
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Recreated
Ответ Mister Zalupa
Альтернатива и у меня есть: просто на стадион не ходить.
Зенитовского болельщика и по нику видно!
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brig_Mercury
Интересно, а какой процент граждан в городах, кроме столиц, имеют загранпаспорт с биометрикой? Как же эти люди далеки от народа...
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Russ Ivan
Хорошо бы ввести Fan ID с отпечатками пальцев депутатам ГД и сотрудникам Минцифры для посещения их ведомств!
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Recreated
Да плевать на ваши разработки, новаторы хреновы!!
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a2wai
Ну давайте еще раз - сей персонаж в свое время предлагал всех, кто против власти (даже если они аргументированно ее критикуют) - наматывать на гусеницы танков.

То есть по его мнению мы все - преступники, а значит должны контролироваться.

Поэтому у него нет альтернатив. Зато есть альтернативы у людей - не оформлять эту помойку и не ходить на футбол, который с комфортом и с пивом можно посмотреть в баре или дома на диване.
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jayokocha
Ответ Беспечный русский бродяга
Облегчённая версия - это обязательно иметь загранпаспорт с отпечатками пальцев!????
Просто 10-е летние паспорта не всегда есть в наличии)))
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Ян Облак
Что-то они долго. Я уже для себя разработал проект облегченного просмотра футбола без личного присутствия.
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UNAFFECTED
Альтернатива есть, отмена собачьего паспорта.
Разработчики уевы)
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Ярик01
В апреле 2020 года участник конкурса «Лидеры России» Матвейчев заявлял о необходимости отправить на урановые рудники «либеральную сволоту», а в начале мая заявил, что даже на пенсии будет «душить ***** (шлюх) оппозиционных».

В январе 2022 года во время протестов в Казахстане призвал к разграблению тех салонов сотовой связи в Казахстане, чьи владельцы поддерживали протестовавших. Также Матвейчев призвал к сжиганию машин и изнасилованиям жён владельцев этих салонов, а также к засовыванию палок от селфи им в задницу.
+6
-1
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