Депутат Матвейчев о Fan ID: «Разрабатываем с Минцифры проект облегченной регистрации без личного присутствия. Альтернатив нет»
Депутат Госдумы Олег Матвейчев сообщил о разработке упрощенной системы получения Fan ID.
Ранее стало известно, что с 15 марта Fan ID можно оформить без посещения МФЦ. Для этого нужны 10-летний загранпаспорт или ЕБС и смартфон с NFC-модулем.
«Сейчас мы совместно с Минцифры разрабатываем проект облегченной регистрации Fan ID, чтобы все-таки личное присутствие не требовалось.
Если человек аккредитован на Госуслугах, имеет загранпаспорт с отпечатками пальцев, эти условия должны помочь оформить «паспорт болельщика» онлайн способом.
Это сильно облегчит ситуацию для людей, которые недовольны и не получают Fan ID. Будем искать и другие способы, чтобы это не было обременением для болельщиков.
Каких-то альтернативных вариантов нет», – сказал Матвейчев.
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Типа послал через интернет заявку, пришел на стадион перед матчем в нужное время, зашел в центр аккредитации, показал паспорт, сфоткали, выдали бейдж.
А фоткаться самому, загружать фотку, переться в МФЦ, это лишний гимор.
Естественно это касается только тех, кому фан ай ди пофиг, и плевать на солидарность))
скоро первых будет ещё больше, потому что люди тупо не будут ходить на футбол. хотя в последние годы более-менее ничего посещаемость была, фанаты атмосферу создавали, клубы пытались шоу устраивать, а на стадионе было безопаснее некуда
молодцы, сломали всё в мгновение ока
Они реально не понимают что дело не в этом?
Что люди не по этой причине отказываются? Или как обычно создают видимость работы на благо народу
я с начала футбольного сезона сэкономил ≈200К. на них обновил гардероб и сгонял в Териберку.
Супруга довольна, что я на выходных не участвую в авантюрах и не дичаю.
Страховая компания тоже довольна. её затраты по моему полису с прошлого лета чисто символические: 1 пломба и 2 визита к терапевту.
Всё-таки у фан-ид есть плюсы)
Ну ладно, уговорили. Так и быть, солидолом мы швабру намажем.
То есть по его мнению мы все - преступники, а значит должны контролироваться.
Поэтому у него нет альтернатив. Зато есть альтернативы у людей - не оформлять эту помойку и не ходить на футбол, который с комфортом и с пивом можно посмотреть в баре или дома на диване.
Разработчики уевы)
В январе 2022 года во время протестов в Казахстане призвал к разграблению тех салонов сотовой связи в Казахстане, чьи владельцы поддерживали протестовавших. Также Матвейчев призвал к сжиганию машин и изнасилованиям жён владельцев этих салонов, а также к засовыванию палок от селфи им в задницу.