Отчеты Негрейры о судьях для «Барсы» занимают 2-3 страницы, поверхностны и написаны неграмотно. Ему платили более 430 000 евро в год

Теги Барселона Ла Лига судьи Игнасио Иглесиас Вильянуэва деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Следствие получило доступ к отчетам, которые Хосе Мария Энрикес Негрейра готовил для «Барселоны».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. 

Эти документы были изъяты во время обыска в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, который скончался в декабре прошлого года. Объем отчетов Негрейры составляет всего 2-3 страницы. Эти документы, за которые Негрейра брал в среднем более 430 000 евро в год, написаны просто, поверхностно и некачественно, а также полны орфографических ошибок.

Издание Libertad Digital опубликовало отчет Негрейры об Игнасио Иглесиасе Вильянуэве, который был составлен перед матчем «Барселоны» против «Мальорки» в ноябре 2012 года.

«Очень хорошо подготовлен физически, очень внимательно следит за игрой.

Начо (Иглесиас Вильянуэва) – очень техничный и дисциплинированный судья, что заставляет его всегда предупреждать игроков в регламентированных ситуациях (игра рукой, удар локтем, подкат сзади, розыгрыш без свистка и так далее).

Благодаря своему уровню спокойствия и храбрости он сделает предупреждение или удалит любого игрока, который будет этого заслуживать. Он смел и обычно принимает решения очень взвешенно, поэтому всегда делает предупреждения справедливо.

У него нет сильного характера или харизмы, но его уверенность и благоразумие позволяют ему эффективно «выигрывать» матчи.

Он очень уверен в себе, что является положительной чертой, но, в свою очередь, заставляет его не доверять и не поддерживать решения своих помощников, как свои собственные. Он будет фиксировать фолы в таких ситуациях, но будет показывать меньше желтых карточек. 

Он без колебаний остановит игру, если получит травму вратарь или игрок в штрафной площади. Он излучает спокойствие, но знает, когда и как привлечь к себе внимание, для этого он умеет проявлять сильный характер и большую решительность, если ему нужно заставить игроков замолчать.

Он не любит симуляций, хотя не рискнет наказывать игрока, если не очень уверен в его намерении обмануть судей.

Он разумен, с ним можно разговаривать вежливо, он не допускает протестов, когда они неоправданны или недопустимы. Принимает решения очень уверенно», – говорится в отчете.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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97 комментариев

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Sekor
430 000 евро это, конечно, круто.
С другой стороны, как раз 2-3 страницы это нормальный объем для изучения руководством.
Никто не будет читать 25-страничные эпосы. Тем более непонятно, что там еще расписывать. Как судья учился в школе или кто он по знаку зодиака?
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Inside 88 LW
Ответ #SharkTeam
Почему 2-3 страницы они считают мало? А что собственно надо, список анализов судьи ?
За 17 лет)
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Мадрид наказывает!
ахаххахахахахахаххаха днари, в сегунду мерзость коррупционную с лишением всего за "выиграно"
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аdidаs
как же жалко выглядят глоры Барселоны, как только они не пытаются отмазаться свой клуб, ахахахаха
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Barbambia
Ответ rachidibrahimov
Если будет доказана вина, то и без санкций, это позор мирового масштаба и вечное клеймо для клуба. А санкции будут. Как минимум большие штрафы.
В чем вина??? Подкупа не было, это факт. Уже даже Тебас сегодня сказал. Вопрос в том, что не понимают зачем платили, при чем такие суммы.
Ювентус творил дичь которую никто не переплюнет, и вон играет себе, в 1/4 ЛЕ уже вышел, с «клеймом на всю жизнь»)))))
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grek087
Ответ justbored
"спокойствие и храбрость, сила и харизма" - да уж, инсайд так инсайд.))
Ну там помимо этого бреда было ещё ) когда знаешь наверняка какие-то поведенческие моменты у человека, то легче можешь приспособится к нему. Где нужно поддавить, где нужно упасть, где-то пожаловаться, где-то наорать. А такое знание уже преимущество по идее.
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Inside 88 LW
Этим делом Лапорта похоронит - тебаса.
Приятного просмотра :)
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natetinain
всего жалкие полляма в год. разве это деньги? барса имеет все шансы доказать, что эти романтические отношения были сугубо по любви. а несчастные отчетики - лишь сугубо для прикрытия взаимных глубоких чувств.
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Filipp Gorski
Да не отправит никто Барселону в сегунду или еще хуже
100% отмажут ибо невыгодно избавляться от такого клуба
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Guillermo
Ответ TaR
Два варианта: 1. Либо коррупция 2. Либо в Барселоне одни дураки)) За 410000 в год им любой пользователь спортса более полные отчеты сделает)
Это что-то типа коррупции. Таким образом покупается авторитет у судейского корпуса. Распространено повсюду. Можно назвать это хорошим тоном, как, например, иметь в руководстве предприятия авторитетного человека со связями.
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#SharkTeam
Ответ justbored
Нет, ну суммы явно перечисляли не за "отчёты". Это скорее (косвенное) доказательство, что никто в здравом уме не станет платить за Это 35 тысяч в месяц.
А за что нужно платить? Ты знаешь, многие готовы платить миллионы за какой-нибудь инсайд из компании, торгующейся на бирже. За несколько слов
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Родя Раскольников
Т.е мало того что новость выложена почти через 3 дня после слива документов, так еще и подана в заголовках специально так, чтобы подогреть коррупционную тему.

И никак не то, что документы есть доказательство того, о чем Барса говорила в своем первом заявлении (в существовании отчетов которых публика и сомневалась). Хала Мадрид!
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Max Payne
Полная ерунда. Барса идёт за внутренним треблом.
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Parce
Если это единственное доказательство, то скоро Барселоне будут доплачивать за порчу репутации
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Lavinka
Смех просто .
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ak83
Ответ МТБ
Тут сразу несколько составляющих: 1. Конфликт интересов. Обычно судейский корпус входит в состав федерации футбола и отделён от лиг. Наверное нет ничего плохого в заказе аналитики, но явно не напрямую у действующего вице-президента 2. Какая-то явная непрозрачность процесса. Не очень понятно, зачем вообще нужны эти отчёты и почему их надо заказывать как-то отдельно, в обход всех, особенно учитывая то, что там и так все арбитры были известны. Например Вильянуэве не являлся новичком, работал на многих играх, включая барселону. 3. Явное несоответствие качества работы оплате. Т.е. вот эти 2-3 страницы выглядят не как анализ, а как отписка или формальность. Никто в здравом уме платить за такое не будет, примерно кто угодно может написать такое, ценности нет 4. Явно завышенная сумма. На секундочку, чел получал в среднем 35 тысяч евро в месяц за эту работу. Для понимания - средняя ЗП в Испании порядка 2000 евро. Квалифицированные кадры, например врачи, имеют что-то в районе 5000 евро. Приличные ИТ специалисты имеют в среднем 10 тысяч евро. Глава НАСА зарабатывает за год порядка 250 тысяч долларов. Т.е. 430 тысяч ЗП это должна быть зарлата либо очень крутого специалиста, либо даже CEO коммерчески успешной компании, но никак не вот такая аналитика. Это всё наталкивает на размышления о серых схемах, где для отчёта платили за какую-то одну работу, но по факту оплачивали какие-то иные услуги.
причём тут средняя зарплата в Испании если зарплата этого чиновника 30 штук евро в месяц , официально.
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Guillermo
Кстати в представленном отчёте информация концентрированная и уникальная. Не уверен, что она стоит таких денег, но она ценная определённо.
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Родя Раскольников
Ответ CvlrXXI
Очевидно, что эти филькины бумажки сделаны лишь для прикрытия более существенных дел, за которые он брал столько денег
>Ну да, поклонники меси мало что понимают в футболе
>В нынешнем изменчивом мире есть один островок стабильности-плач Чапи после матча

Челу аж новый акк пришлось завести после ЧМ-22.
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Меган Лайф
Ответ Butrymovich Mikalai
что бы вы понимали , зп судьи Ла Лиги от 500 000 (пятьсот тысяч) евро ... подчеркиваю , ОТ!!!!! это без бонусов и премиальных.
Это до или после налогов? Если до, то делим сумму на 2, потом делим на 12 и получаем 10000 евро в месяц. 7 млн это 700 месяцев работы.
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justbored
Ответ Butrymovich Mikalai
что бы вы понимали , зп судьи Ла Лиги от 500 000 (пятьсот тысяч) евро ... подчеркиваю , ОТ!!!!! это без бонусов и премиальных.
Откуда циферки? Ну как бы то ни было, 500 лишние совсем будут, конечно.
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Konvicted
Ответ FC.Barcelona
Никто не покупает судей официальными переводами, либо отмыв бабла от Росселя-Бартомеу через этого ноунейма, либо просто набросы прессы, так как нет доказательной базы для дела.
ну да, других подрядчиков кроме судьи же не существует лол. Нельзя же левачить через услуги по уходу за стадионом, организацию товарняков, откаты с агентских и т.д. Судьи это наверняка самый беспалевный вариант, который ни у кого не вызовет подозрений.
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Меган Лайф
Ответ FC.Barcelona
Никто не покупает судей официальными переводами, либо отмыв бабла от Росселя-Бартомеу через этого ноунейма, либо просто набросы прессы, так как нет доказательной базы для дела.
Факты переводов есть. И нет, все началось ещё со времен лапорты
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Boni Jek
Ответ ak83
Хейтеры съели? отчёты есть -есть. за орфографические ошибки в тюрьму не садят. если Барсеоону устраивал такой отчёт то это сугубо их проблемы
судейский реал совсем скоро....
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Greg Jackson
Ответ Footballeur
430 тыс в год? Это же меньше недельной ЗП Месси. А вы тут ноете и ноете.
Было бы странно если он получал на уровне Месси))) За победу в ЛЧ даже не дают столько, сколько получает Месси или Мбаппе)
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ak83
Хейтеры съели? отчёты есть -есть. за орфографические ошибки в тюрьму не садят. если Барсеоону устраивал такой отчёт то это сугубо их проблемы
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