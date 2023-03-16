Отчеты Негрейры о судьях для «Барсы» занимают 2-3 страницы, поверхностны и написаны неграмотно. Ему платили более 430 000 евро в год

Следствие получило доступ к отчетам, которые готовил для «Барселоны».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра.

Эти документы были изъяты во время обыска в доме бывшего директора «Барселоны» Хосепа Контрераса, который скончался в декабре прошлого года. Объем отчетов Негрейры составляет всего 2-3 страницы. Эти документы, за которые Негрейра брал в среднем более 430 000 евро в год, написаны просто, поверхностно и некачественно, а также полны орфографических ошибок.

Издание Libertad Digital опубликовало отчет Негрейры об Игнасио Иглесиасе Вильянуэве, который был составлен перед матчем «Барселоны» против «Мальорки» в ноябре 2012 года.

«Очень хорошо подготовлен физически, очень внимательно следит за игрой.

Начо (Иглесиас Вильянуэва) – очень техничный и дисциплинированный судья, что заставляет его всегда предупреждать игроков в регламентированных ситуациях (игра рукой, удар локтем, подкат сзади, розыгрыш без свистка и так далее).

Благодаря своему уровню спокойствия и храбрости он сделает предупреждение или удалит любого игрока, который будет этого заслуживать. Он смел и обычно принимает решения очень взвешенно, поэтому всегда делает предупреждения справедливо.

У него нет сильного характера или харизмы, но его уверенность и благоразумие позволяют ему эффективно «выигрывать» матчи.

Он очень уверен в себе, что является положительной чертой, но, в свою очередь, заставляет его не доверять и не поддерживать решения своих помощников, как свои собственные. Он будет фиксировать фолы в таких ситуациях, но будет показывать меньше желтых карточек.

Он без колебаний остановит игру, если получит травму вратарь или игрок в штрафной площади. Он излучает спокойствие, но знает, когда и как привлечь к себе внимание, для этого он умеет проявлять сильный характер и большую решительность, если ему нужно заставить игроков замолчать.

Он не любит симуляций, хотя не рискнет наказывать игрока, если не очень уверен в его намерении обмануть судей.

Он разумен, с ним можно разговаривать вежливо, он не допускает протестов, когда они неоправданны или недопустимы. Принимает решения очень уверенно», – говорится в отчете.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас