ЭСК: Карасеву следовало дать «Спартаку» пробить пенальти в ворота «Урала»

ЭСК счел неправильным решение не дать « » пробить пенальти.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды « » на 24-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды направлены на остановку продвижения соперника к воротам путем выставления руки в сторону. Первое движение этой руки не является наказуемым, однако в последней стадии игрок команды «Урал» №2 делает дополнительное движение и наносит удар в область шеи (горла) игрока атакующей команды «Спартак» №35 в безрассудной манере.

Данное действие является наказуемым, как и контакты с лицом соперника, и ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства», – говорится в решении ЭСК РФС.

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