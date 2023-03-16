ЭСК: Карасеву следовало дать «Спартаку» пробить пенальти в ворота «Урала»
ЭСК счел неправильным решение Сергея Карасева не дать «Спартаку» пробить пенальти.
«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Урал» на 24-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды направлены на остановку продвижения соперника к воротам путем выставления руки в сторону. Первое движение этой руки не является наказуемым, однако в последней стадии игрок команды «Урал» №2 Сильвие Бегич делает дополнительное движение и наносит удар в область шеи (горла) игрока атакующей команды «Спартак» №35 Кристофера Мартинса в безрассудной манере.
Данное действие является наказуемым, как и контакты с лицом соперника, и ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства», – говорится в решении ЭСК РФС.
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Как и писали адекватные люди, в туре РПЛ всп решения с Литвиновым и Пруцевым были верные
В Кубке - ошибся судья. ЭСК чуть ли не впервые проявил последовательность
Крови же не было!
Сам Спартак и больше всех пострадает в дальнейшем от этого, так как грязно играют футболисты Спартака.
Как пример Зобнин в игре с Уралом в чемпионате дважды на Бевееве сыграл на ЖК, отмашка была и накладка, игрок Урала потом сказал в перерыве, мол мне бы ЖК дали за такое.
Ждем потока слез болельщиков Спартака, без обид, сами виноваты.