ЭСК: Карасеву следовало дать «Спартаку» пробить пенальти в ворота «Урала»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Сергей Карасев Кристофер Мартинс Перейра Сильвие Бегич ЭСК РФС Футбол

ЭСК счел неправильным решение Сергея Карасева не дать «Спартаку» пробить пенальти.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Урал» на 24-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды направлены на остановку продвижения соперника к воротам путем выставления руки в сторону. Первое движение этой руки не является наказуемым, однако в последней стадии игрок команды «Урал» №2 Сильвие Бегич делает дополнительное движение и наносит удар в область шеи (горла) игрока атакующей команды «Спартак» №35 Кристофера Мартинса в безрассудной манере. 

Данное действие является наказуемым, как и контакты с лицом соперника, и ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства», – говорится в решении ЭСК РФС.

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14 комментариев

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King_X
Ну вот
Как и писали адекватные люди, в туре РПЛ всп решения с Литвиновым и Пруцевым были верные
В Кубке - ошибся судья. ЭСК чуть ли не впервые проявил последовательность
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Снежана Цветкова
Что скажут господа диванные анаЛлитики?
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Konstantin Zorin
В итоге, решение судьи впрямую повлияло на результат матча! И где наказание?
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Spartak16(region)
в игре против коней, Пруцеву во 2 тайме чуть ногу не сломали. там была прямая красная, но вар закрыл глаза, а ручной карась засунул свисток себе в задний проход. лысая сволочь.
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ДудьСдулся
Он бы и рад назначить, да Миллер не велит...
Крови же не было!
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TheSportNik
Ящик Пандорры открыли эти деятели, теперь ждите падений в штрафной в стиле Коляна Комличенко, ведь проблем нет поставить лицо под руку защитника и с криком завалится.
Сам Спартак и больше всех пострадает в дальнейшем от этого, так как грязно играют футболисты Спартака.
Как пример Зобнин в игре с Уралом в чемпионате дважды на Бевееве сыграл на ЖК, отмашка была и накладка, игрок Урала потом сказал в перерыве, мол мне бы ЖК дали за такое.
Ждем потока слез болельщиков Спартака, без обид, сами виноваты.
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kostya zhuravlev
Самое обидное, что очки командам (Динамо) никто не вернет
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Магомед Саид Амирханов
А какое наказание?
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Макс_Вирер
Ого. Удивительно! Такой очевидный фол судья международной категории пропустил. Это же лучший судья России!
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heivani
Следовало,.....Карасев не следователь,Карасев - судья..Приговор обжалованию не подлежит))
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Dmitry Aqf
Ответ onegin2007
Вот так Спартак лишился двух очков, а я двухсот рублей :(
А это не кубковый матч случаем был?
+4
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+4
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в награду матч тура получил...
+2
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+2
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onegin2007
Вот так Спартак лишился двух очков, а я двухсот рублей :(
+2
-3
-1
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Alex Chernov
Пожурили кароч 🙃
+8
-2
+6
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