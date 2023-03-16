Судьи ошиблись против «Спартака» в матче Кубка с «Уралом» – за падение Мартинса в штрафной должны были дать пенальти

Судьи ошиблись в пользу « » в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1).

ъНа 23‑й минуте Кристофер Мартинс Перейра упал в штрафной в борьбе с защитником Силвие Бегичем. Игрок « » держался за лицо. Главный арбитр встречи показал, что надо продолжать матч.

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что ВАР должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

На ВАР работал судья Анатолий Жабченко.

Ответная игра между «Спартаком» и «Уралом» пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.

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