Судьи ошиблись против «Спартака» в матче Кубка с «Уралом» – за падение Мартинса в штрафной должны были дать пенальти

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Урал Сергей Карасев Анатолий Жабченко видеоповторы Павел Каманцев Футбол

Судьи ошиблись в пользу «Урала» в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1).

ъНа 23‑й минуте Кристофер Мартинс Перейра упал в штрафной в борьбе с защитником Силвие Бегичем. Игрок «Спартака» держался за лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал, что надо продолжать матч.

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что ВАР должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

На ВАР работал судья Анатолий Жабченко.

Ответная игра между «Спартаком» и «Уралом» пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.

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47 комментариев

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sintenced
Ответ alexman1996
Та ё-моё, при чём тут Карась? Он не видел эпизода, а по протоколу ВАР не может сам идти смотреть повторы.
Карась вообще никогда ничего не видит.
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Денис Сорокин
А толк какой от этого? Победу нам не присудили...
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Николай Горнаков
Кто займет второе место, тот и чемпион России. Зенит не учитываем.
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Squackett
Ответ alexman1996
Та ё-моё, при чём тут Карась? Он не видел эпизода, а по протоколу ВАР не может сам идти смотреть повторы.
Ну конечно...Нафиг ему эпизод? Нафиг ему вообще судить честно? Бабло газовых капает на карту исправно.
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sintenced
"На ВАР работал судья Анатолий Жабченко"
Они специально в судьи набирают людей со смешными фамилиями?
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Владимир Маньков
Хороший человек - не профессия, увы. Карасев не разобрался в эпизоде и это очень разочаровывает при его опыте. Видеоассистенту же никаких оправданий нет вообще
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alexman1996
Ответ Squackett
Ну надо же...Все равно Карасева будут отмазывать не мытьем так кАтаньем.Двойные стандарты унылых клоунов.
Та ё-моё, при чём тут Карась? Он не видел эпизода, а по протоколу ВАР не может сам идти смотреть повторы.
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Иван Бучнев
Ответ Стас Буланов
Давно пора таким судьям идти подметать улицы столицы!
Согласен на все сто.
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Алексей Кондратьев
Ответ Игорь Вашкевич
Надо ещё подождать что ЭСК скажет,а то вдруг там какая то не та амплитуда,вдруг там Мартина и не пытался играть в мяч и даже не смотрел на него,а хотел укусить защитника за руку,тогда получается Мартинс фолил,а защитник просто защищался от него
Стопудов скажут, что у пруцева неестественное было движение, а у бегича самое то:)))
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Medv51
Ну так это 2я результативная ошибка и именно против Урала , конечно совпадение не спорю .... Но вот именно в этом противостоянии пока не ясно .
Но досадно , что стало слишком часто и как бы реально результативно сказываться ....
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Стас Буланов
Ответ Иван Бучнев
Я уже сбился считать сколько игр и очков ушло за последних 4 игры. С Локо тоже судейская ошибка была, за Спартак конечно, но какое наказание судьям??? Почему их не выкидывают??? Вар для кого сделали???
Давно пора таким судьям идти подметать улицы столицы!
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Стас Буланов
Ответ enotpaniker
Вот это поворот!
Я вообще не удивлён, но Зенит отскочил от Динамо и это уже подвиг)
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a1ber1
Ответ Жирный Лукаку
Та рядовой уровень судейства в РПЛ
согласен у нас такое частенько, но у Спартак почти в каждом матче это происходит, странно!!
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v.belorussky
ЦСКА🤝Спартак🤝Динамо🤝Локо VS газпромовское недоразумение
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Ильдар Фарукшин
ОТМАЗКИ КОНЧИЛИСЬ 😊😊😊
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Steiner
Да быть такого не может..)
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Алексей Ставицкий
Ответ Алексей Ставицкий
не даже отстранять не будут, наказывать корейской надо-ошибку судьи признали, месяц без зарплаты, может будет толк
копейкой
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Кирилл Лирик
Ответ Recreated
Ну признали они ошибку, дальше что?? Беспредел питерский продолжится, как и всегда, через определённое время, на манеже все те же!!
ага в матче со Спартаком тоже пенку в ворота Спартака не поставили когда ж этот московский беспредел закончится?
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Айхалец
Ответ Roman Araslanov
Карасёву за это что-то будет?
Да, ЦСКА-Зенит будет судить.
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Алексей Ставицкий
Ответ Futbol2710
Вот какой толк от их признания ошибок, судью отстронят, так на его место другой имбицил, очки как вернуть
не даже отстранять не будут, наказывать корейской надо-ошибку судьи признали, месяц без зарплаты, может будет толк
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Tresk2
Уиииии, уиииии.
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Иван Бучнев
Я уже сбился считать сколько игр и очков ушло за последних 4 игры. С Локо тоже судейская ошибка была, за Спартак конечно, но какое наказание судьям??? Почему их не выкидывают??? Вар для кого сделали???
+2
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Юрий Пелехов
Ответ Roman Araslanov
Карасёву за это что-то будет?
Премия от Газпром.
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FCSM
А в этом никто и ни сомневался, это же всё спецом делается, потом ЭСК признает ошибку и играем дальше, такую систему выработали в Газпром-лиге...вроде и ошибку зафиксировали, а толку!?
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Мукунку хороший
Так а кто был главным..? Серёжа Карасёв.? Не может быть.? Он же ас судейства.. )) Разогнать всю эту шоблу..позор бесконечный…
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