Судьи ошиблись против «Спартака» в матче Кубка с «Уралом» – за падение Мартинса в штрафной должны были дать пенальти
Судьи ошиблись в пользу «Урала» в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1).
ъНа 23‑й минуте Кристофер Мартинс Перейра упал в штрафной в борьбе с защитником Силвие Бегичем. Игрок «Спартака» держался за лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал, что надо продолжать матч.
«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что ВАР должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
На ВАР работал судья Анатолий Жабченко.
Ответная игра между «Спартаком» и «Уралом» пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.
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Они специально в судьи набирают людей со смешными фамилиями?
Но досадно , что стало слишком часто и как бы реально результативно сказываться ....