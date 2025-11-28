Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 1:1 с «Бранном», «Астон Вилла» победила «Янг Бойз», «Рома» обыграла «Мидтьюлланд», «Лион» забил 6 голов «Маккаби»

В Лиге Европы прошли матчи 5-го тура.

В 5-м туре общего этапа Лиги Европы ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева поделил очки с «Бранном» (1:1), «Рома» справилась с «Мидтьюлландом» (2:1).

«Астон Вилла » была сильнее «Янг Бойз » (2:1), «Маккаби» из Тель-Авива был разгромлен «Лионом » (0:6), а «Ноттингем Форест» крупно обыграл «Мальме» (3:0).

Лига Европы

5-й тур

Лига Европы. 5 тур 27 ноября 17:45, Олимпийский стадион Рома Завершен 2 - 1 Мидтьюлланд Матч окончен Манчини 89’ 86’ Паулиньо Силва

85’ Соренсен Эль-Шаарави

83’ 80’ Эрлич Дибала Бэйли 78’ Челик Цимикас 78’ 77’ Осорио 75’ Джу Шимшир 67’ Йенсен Паулиньо Силва Пеллегрини Эль-Шаарави 62’ Соуле Фергюсон 62’ 60’ Кастильо Андреасен Кристанте 52’ 46’ Гогорса Осорио 46’ Браво Жуниор Брумадо 2 тайм Перерыв Коне Кристанте 27’ Эль-Энауи

7’ Рома Свилар, Манчини, Ндика, Гиларди, Пеллегрини, Соуле, Франса, Коне, Эль-Энауи, Челик, Дибала Запасные: Голлини, Цимикас, Фергюсон, Эль-Шаарави, Эрмосо, Зелковски, Пизилли, Бэйли, Де Марци, Ренсх, Кристанте 1 тайм Мидтьюлланд: Олафссон, Соренсен, Эрлич, Дяо, Йенсен, Биллинг, Браво, Мбабу, Гогорса, Джу, Кастильо Запасные: Паулиньо Силва, Осорио, Жуниор Брумадо, Лессль, Шимшир, Этим, Андреасен, Джаби, Чжо Гю Сон, Угбо, Ли Хан Бом, Силва

Лига Европы. 5 тур 27 ноября 17:45, Фейеноорд Фейеноорд Завершен 1 - 3 Селтик Матч окончен 86’ Макгрегор 84’ Донован Ралстон 83’ Хатате Паулу Бернарду 82’ Нюгрен

Лотомба ван Перси 81’ 78’ Энгельс Валенте Тимбер 76’ 71’ Ян Хен Чжун Тунекти 70’ Тирни Мюррей 63’ Маккоуэн Нюгрен Смал Ниукоп 62’ Сауэр Диарра 62’ Таргаллин 56’ 2 тайм Перерыв 43’ Хатате

39’ Хатате 30’ Ян Хен Чжун

Уэда

11’ Фейеноорд Велленройтер, Смал, Ватанабе, Ахмедходжич, Лотомба, Валенте, Таргаллин, Стейн, Сауэр, Уэда, Хадж-Мусса Запасные: Тимбер, Ауарги, Слити, Боссен, Ниукоп, ван Перси, Плюг, Гонсалу Боржеш, Диарра, Бейло, Крайевельд, Тенгстедт 1 тайм Селтик: Шмейхель, Тирни, Скейлз, Трасти, Донован, Макгрегор, Энгельс, Ян Хен Чжун, Хатате, Маккоуэн, Маэда Запасные: Мюррей, Ралстон, Нюгрен, Паулу Бернарду, Хейл, Ихеаначо, Тунекти, Баликвиша, Кенни, Исигузо, Дуан, Синисало