Матч окончен
39
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 1:1 с «Бранном», «Астон Вилла» победила «Янг Бойз», «Рома» обыграла «Мидтьюлланд», «Лион» забил 6 голов «Маккаби»
В Лиге Европы прошли матчи 5-го тура.
В 5-м туре общего этапа Лиги Европы ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева поделил очки с «Бранном» (1:1), «Рома» справилась с «Мидтьюлландом» (2:1).
«Астон Вилла» была сильнее «Янг Бойз» (2:1), «Маккаби» из Тель-Авива был разгромлен «Лионом» (0:6), а «Ноттингем Форест» крупно обыграл «Мальме» (3:0).
Лига Европы
5-й тур
27 ноября 17:45, Олимпийский стадион
Завершен
2 - 1
Манчини
89’
86’
Паулиньо Силва
85’
Соренсен
Эль-Шаарави
83’
80’
Эрлич
Дибала Бэйли
78’
Челик Цимикас
78’
77’
Осорио
75’
Джу Шимшир
67’
Йенсен Паулиньо Силва
Пеллегрини Эль-Шаарави
62’
Соуле Фергюсон
62’
60’
Кастильо Андреасен
Кристанте
52’
46’
Гогорса Осорио
46’
Браво Жуниор Брумадо
2тайм
Перерыв
Коне Кристанте
27’
Эль-Энауи
7’
Рома
Свилар, Манчини, Ндика, Гиларди, Пеллегрини, Соуле, Франса, Коне, Эль-Энауи, Челик, Дибала
Запасные: Голлини, Цимикас, Фергюсон, Эль-Шаарави, Эрмосо, Зелковски, Пизилли, Бэйли, Де Марци, Ренсх, Кристанте
1тайм
Мидтьюлланд:
Олафссон, Соренсен, Эрлич, Дяо, Йенсен, Биллинг, Браво, Мбабу, Гогорса, Джу, Кастильо
Запасные: Паулиньо Силва, Осорио, Жуниор Брумадо, Лессль, Шимшир, Этим, Андреасен, Джаби, Чжо Гю Сон, Угбо, Ли Хан Бом, Силва
Подробнее
27 ноября 17:45, Вилла Парк
Завершен
2 - 1
Матч окончен
Матсен
90’
+7’
90’
Алмада Монтейру
82’
Бани-Зукру Вютрих
Онана Камара
79’
70’
Кордова Бедиа
70’
Фасснахт Алмада Монтейру
63’
Равелосон Саншеш
62’
Малес Виржиниюс
Онана
61’
Пау Торрес Конса
60’
Тилеманс Уоткинс
60’
Мален Баркли
60’
Роджерс Буэндиа
60’
48’
Лаупер
2тайм
Перерыв
Мален
42’
Мален
27’
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Линделеф, Богарде, Тилеманс, Онана, Санчо, Роджерс, Гессан, Мален
Запасные: Окли, Конса, Баркли, Макгинн, Динь, Эллиот, Буэндиа, Уоткинс, Бизот, Кэш, Гарсия, Камара
1тайм
Янг Бойз:
Келлер, Бенито, Бани-Зукру, Лаупер, Фасснахт, Малес, Хаджам, Пех, Равелосон, Джанко, Кордова
Запасные: Смит, Саншеш, Бедиа, Люти, Алмада Монтейру, Линднер, Виржиниюс, Марцино, Эндрюс, Вютрих, Руфенер, Цимба
Подробнее
27 ноября 17:45, Эштадиу до Драгау
Матч окончен
Сайнс
90’
+3’
Вейга Эуштакиу
80’
79’
Клосс Гоувейя
79’
Данте Оппонг
78’
Менди
Беднарек
77’
Фрохольдт Мора де Карвалью
73’
Агехова де Йонг
73’
68’
Чо Янссон
68’
Моффи Оморуйи
68’
Диоп Будауи
Гюль Сайнс
68’
Агехова
61’
52’
Ванхаутте
Варела Беднарек
46’
2тайм
Перерыв
Вейга
33’
Вейга
1’
Порту
Диогу Кошта, Моура, Кивер, Росарио, Кошта, Вейга, Варела, Фрохольдт, Гюль, Агехова, Пепе Акино
Запасные: Жоау Кошта, Виллиам Гомес, Беднарек, Прпич, Эуштакиу, Сайнс, Мартим, Перес, де Йонг, Клаудиу Рамуш, Сануси, Мора де Карвалью
1тайм
Ницца:
Диуф, Бар, Данте, Менди, Абди, Диоп, Ванхаутте, Сансон, Клосс, Моффи, Чо
Запасные: Оппонг, Луше, Ндомбеле, Янссон, Оморуйи, Дюпе, Абдул-Самед, Бога, Гоувейя, Желазовски, Ба, Будауи
Подробнее
27 ноября 17:45, Доосан-Арена
Завершен
0 - 0
Матч окончен
Суаре Гавел
90’
+6’
Доски
90’
+1’
Аду Вишински
89’
83’
Гюнтер Треу
Валента Зелькович
82’
81’
Хефлер
74’
Гюнтер
69’
Судзуки Манзамби
69’
М. Эггештайн Хефлер
61’
Грифо Шерхант
Выдра Ладра
46’
46’
Адаму Матанович
2тайм
Перерыв
Две
45’
Виктория Пльзень
Вегеле, Доски, Емелка, Две, Выдра, Аду, Черв, Валента, Мемич, Дуросинми, Суаре
Запасные: Зелькович, Тврдонь, Маркович, Вишински, Ладра, Белло, Едличка, Гавел, Кабонго
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Остерхаге, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Адаму
Запасные: Ф. Мюллер, Огбус, Шерхант, Хелер, Хут, Юнг, Треу, Манзамби, Матанович, Хефлер
Подробнее
27 ноября 17:45, Шюкрю Сараджоглу
Завершен
1 - 1
Матч окончен
Тедеско
90’
+7’
Талиска
90’
+6’
90’
+2’
Рамакерс
Дуран
90’
+1’
81’
Кейта Ромао
81’
Каниховский Этвеш
Семеду
80’
Демир Мюльдюр
76’
74’
Юсуф Жозеф
Шкриньяр
73’
70’
О`Дода
Талиска
69’
66’
Варга
60’
Каду О`Дода
Асенсио Доржелес
60’
60’
Сакариассен Тот
Эн-Несири Дуран
60’
Актюркоглу Мерджан
60’
55’
Салаи
2тайм
Перерыв
42’
Сакариассен
Демир
21’
Фенербахче
Эдерсон, Браун, Демир, Шкриньяр, Семеду, Альварес, Актюркоглу, Асенсио, Талиска, Айдын, Эн-Несири
Запасные: Четин, Kami̇l Efe Üregen, Эгрибаят, Мюльдюр, Мерджан, Шиманьски, Дуран, Караташ, Доржелес
1тайм
Ференцварош:
Дибус, Салаи, Рамакерс, Сиссе, Каду, Каниховский, Кейта, Сакариассен, Макрецкис, Юсуф, Варга
Запасные: Надь, Этвеш, Леви, О`Дода, Мадарас, Грубер, Жозеф, Радноти, Гроф, Тот, Ромао
Подробнее
27 ноября 17:45, Фейеноорд
Матч окончен
86’
Макгрегор
84’
Донован Ралстон
83’
Хатате Паулу Бернарду
82’
Нюгрен
Лотомба ван Перси
81’
78’
Энгельс
Валенте Тимбер
76’
71’
Ян Хен Чжун Тунекти
70’
Тирни Мюррей
63’
Маккоуэн Нюгрен
Смал Ниукоп
62’
Сауэр Диарра
62’
Таргаллин
56’
2тайм
Перерыв
43’
Хатате
39’
Хатате
30’
Ян Хен Чжун
Уэда
11’
Фейеноорд
Велленройтер, Смал, Ватанабе, Ахмедходжич, Лотомба, Валенте, Таргаллин, Стейн, Сауэр, Уэда, Хадж-Мусса
Запасные: Тимбер, Ауарги, Слити, Боссен, Ниукоп, ван Перси, Плюг, Гонсалу Боржеш, Диарра, Бейло, Крайевельд, Тенгстедт
1тайм
Селтик:
Шмейхель, Тирни, Скейлз, Трасти, Донован, Макгрегор, Энгельс, Ян Хен Чжун, Хатате, Маккоуэн, Маэда
Запасные: Мюррей, Ралстон, Нюгрен, Паулу Бернарду, Хейл, Ихеаначо, Тунекти, Баликвиша, Кенни, Исигузо, Дуан, Синисало
Подробнее
27 ноября 17:45, Пьер Моруа
Завершен
4 - 0
Матч окончен
87’
Валера
Андре
86’
Харальдссон Фернандес Пардо
84’
Перро Сантуш
78’
76’
Зайц Вильяр
71’
Лисица Видович
Феликс Коррейя Сахрауи
71’
Игаман Жиру
70’
Бенталеб Мбаппе
70’
Игаман
69’
62’
Бакрар Куленович
62’
Ходжа Валера
61’
Любичич Стойкович
Нгой
61’
2тайм
Перерыв
Мукау
36’
Игаман
31’
Феликс Коррейя
21’
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Андре, Бенталеб, Харальдссон, Мукау, Феликс Коррейя, Игаман
Запасные: Гоффи, Рагубер, Буадди, Сахрауи, Диауне, Мбемба, Сантуш, Фернандес Пардо, Сажу, Жиру, Мбаппе, Бодар
1тайм
Динамо Загреб:
Филипович, Винлеф, Маккенна, Домингес, Микич, Зайц, Мишич, Ходжа, Любичич, Лисица, Бакрар
Запасные: Бельо, Невистич, Галешич, Якирович, Вильяр, Солдо, Года, Куленович, Валера, Теофиль-Катрин, Стойкович, Видович
Подробнее
27 ноября 17:45, Тумба
Матч окончен
Десподов
90’
+1’
89’
Корнвиг
87’
Драгснес Солтведт
Якумакис Чалов
84’
Тайсон Десподов
79’
77’
Гудмундссон Педерсен
72’
Сери де Руве
72’
Матисен Финне
72’
Кастро Холанд
Иванушец
64’
Бьянко Оздоев
62’
Иванушец
53’
2тайм
Перерыв
18’
Корнвиг
11’
Соренсен
ПАОК
Павленка, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни, Мейте, Бьянко, Тайсон, Иванушец, Живкович, Якумакис
Запасные: Вольякко, Тимьянис, Чалов, Ловрен, Монастирлис, Цифцис, Састре, Тэйлор, Миту, Десподов, Оздоев, Хацидис
1тайм
Бранн:
Дюнгеланн, Драгснес, Сери, Кнудсен, Хелланн, Гудмундссон, Соренсен, Корнвиг, Кастро, Матисен, Хольм
Запасные: Клаусен, Боакье, Педерсен, де Руве, Финне, Солтведт, Реммем, Санде, Холанд, Хансен
Подробнее
27 ноября 17:45, Лудогорец Арена
Матч окончен
Бонманн
90’
+7’
90’
+6’
Эль-Абделлауи
90’
+5’
Аспас
Кайо Видал Биле
84’
Педриньо Калоч
76’
Недялков Маркус
76’
70’
Дуран
67’
Лаго Старфельт
64’
Лаго
Станич
62’
Камара Чочев
59’
58’
Роман
57’
Иглесиас Аспас
57’
Аркос Сарагоса
Камара
53’
Станич
49’
46’
Д. Родригес Роман
46’
Жуджла Дуран
2тайм
Перерыв
Станич
11’
Лудогорец
Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Вердон, Сон, Дуарте, Педриньо, Йорданов, Камара, Кайо Видал, Станич
Запасные: Калоч, Стефанов, Текпетей, Падт, Биле, Маркус, Христов, Димитров Шишков, Чочев, Машадо, Нахмиас
1тайм
Сельта:
Вильяр, Ристич, Фернандес, Лаго, Мингеса, Мориба, Д. Родригес, Аркос, Эль-Абделлауи, Иглесиас, Жуджла
Запасные: Старфельт, Каррейра, Роман, Сотело, Раду, Дуран, У. Альварес, Аспас, Алонсо, Хави Родригес, Сведберг, Сарагоса
Подробнее
27 ноября 20:00, Ренато Далль'Ара
Матч окончен
Орсолини
86’
Даллинга Кастро
81’
81’
Байду Конате
Побега Моро
75’
74’
Бишофф Лукич
74’
Вертессен Агилар
Одгор Фаббиан
69’
Бернардески Домингес
69’
Хеггем Витик
69’
59’
Йео Ратков
59’
Диабате Алайбегович
Бернардески
53’
Даллинга
51’
46’
Йео
2тайм
Перерыв
44’
Вертессен
33’
Вертессен
Одгор
26’
Болонья
Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Дзортеа, Побега, Фергюсон, Бернардески, Одгор, Орсолини, Даллинга
Запасные: Казале, Домингес, Пессина, Matteo Franceschelli, Моро, Фаббиан, Кастро, Витик, Хольм
1тайм
Ред Булл:
Шлагер, Терзич, Расмуссен, Гаду, Лайнер, Бишофф, Диабате, Бидструп, Йео, Вертессен, Байду
Запасные: Крэтциг, Агилар, Труммер, Ратков, Хамзич, Шустер, Диамбу, Алайбегович, Лукич, Конате
Подробнее
27 ноября 20:00, Райко Митич
Завершен
1 - 0
Матч окончен
Арнаутович Катаи
85’
84’
Микулеску Политик
84’
Крецу Пантя
Хэндель Милсон
81’
74’
Олару Попеску
Бруно Дуарте Родригао
69’
61’
Олару
Бруно Дуарте
50’
46’
Ликсандру Тэнасе
46’
Тиам Чисотти
2тайм
Перерыв
Соль Ен У
27’
Тебо Ученна
27’
Црвена Звезда
Матеус, Тикнизян, Тебо Ученна, Велькович, Соль Ен У, Элшник, Крунич, Иванич, Бруно Дуарте, Хэндель, Арнаутович
Запасные: Лекович, Катаи, Дамьянович, Глазер, Гутеша, Баджо, Авдич, Милсон, Костов, Станкович, Зарич, Родригао
1тайм
ФКСБ:
Зима, Радунович, Граовац, Нгезана, Крецу, Шут, Ликсандру, Тиам, Олару, Микулеску, Бырлиджа
Запасные: Попеску, Альхассан, Политик, Эджума, Чисотти, Удря, Пантя, Тэнасе
Подробнее
27 ноября 20:00, Де Аделарсхорст
Завершен
0 - 4
Матч окончен
90’
+3’
Буанани
90’
Шабо
88’
Левелинг Йованович
85’
Буанани
Адельгор
83’
Суре Адельгор
81’
80’
Штиллер Нарти
80’
Ундав Буанани
75’
Ундав
74’
Штиллер
Эдвардсен
74’
Твигт Эдвардсен
71’
68’
Эль-Ханнус Фюрих
68’
Хендрикс Хакес
Дирксен ван Звам
60’
59’
Эль-Ханнус
Салах Рамуни Линтхорст
46’
Гаудмейн Сивертсен
46’
2тайм
Перерыв
Джеймс
37’
35’
Левелинг
20’
Левелинг
Гоу Эхед Иглс
де Бюссер, Джеймс, Крамер, Дирксен, Дейл, Салах Рамуни, Меленстен, Суре, Твигт, Гаудмейн, Смит
Запасные: Янсен, Вердони, ван Звам, Эдвардсен, Стоккерс, Бреум, Линтхорст, Плогманн, Адельгор, Сивертсен, Петтерссон
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Левелинг, Эль-Ханнус, Миттельштедт, Ассиньон, Штиллер, Каразор, Ундав
Запасные: Вагноман, Хакес, Андрес, Хельштерн, Йованович, Бредлов, Фюрих, Нарти, Буанани
Подробнее
27 ноября 20:00, Люминус Арена
Матч окончен
Грошовски Бангура
90’
+4’
Медина Паласиос
90’
+1’
Карецас
89’
87’
Отеле Шотичек
Сметс
86’
79’
Цунэмото Шакири
79’
Бачанин Куандреди
76’
Траоре
Хейманс Заттльбергер
75’
О Хен Гю Мирисола
75’
Хейманс
62’
Адедеджи-Стернберг
62’
60’
Брошински Айети
60’
Леруа Агбонифо
57’
Отеле
Сор Адедеджи-Стернберг
46’
2тайм
Перерыв
Карецас