«Зенит» призвал оформить Fan ID: «Энергия 31 тысячи гнала вперед. Оформите карту болельщика, чтобы побывать на всех домашних матчах»
«Зенит» поблагодарил фанатов за поддержку в матче с «Динамо» и призвал оформить Fan ID.
«Зенит» благодарит болельщиков, всех и каждого, за мощную и разнообразную поддержку на «Газпром Арене» 💙
Сине-бело-голубые выражают искреннюю признательность за фантастическую атмосферу, созданную на кубковом матче.
Вы еще раз доказали, что болельщики и команда – это единое целое! Энергия 31 тысячи болельщиков на трибунах гнала команду вперед, заставляя показывать свой максимум.
Несмотря на поражение в Кубке, сине-бело-голубые продолжают бороться за пятое подряд чемпионство и заветную золотую звезду.
Мы ждем вас на «Газпром Арене»! Мы хотим отпраздновать нашу общую победу вместе!
Оформите карту болельщика, чтобы побывать на всех домашних матчах сине-бело-голубых!» – сказал в сообщении «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
если бы не ваша жадность зрителей было бы еще больше.
Че ты его раз на раз вызовешь ?))
зашквар