«Зенит» призвал оформить Fan ID: «Энергия 31 тысячи гнала вперед. Оформите карту болельщика, чтобы побывать на всех домашних матчах»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Газпром Арена (Крестовский) стадионы Fan ID Футбол

«Зенит» поблагодарил фанатов за поддержку в матче с «Динамо» и призвал оформить Fan ID.

«Зенит» благодарит болельщиков, всех и каждого, за мощную и разнообразную поддержку на «Газпром Арене» 💙

Сине-бело-голубые выражают искреннюю признательность за фантастическую атмосферу, созданную на кубковом матче.

Вы еще раз доказали, что болельщики и команда – это единое целое! Энергия 31 тысячи болельщиков на трибунах гнала команду вперед, заставляя показывать свой максимум.

Несмотря на поражение в Кубке, сине-бело-голубые продолжают бороться за пятое подряд чемпионство и заветную золотую звезду. 

Мы ждем вас на «Газпром Арене»! Мы хотим отпраздновать нашу общую победу вместе!

Оформите карту болельщика, чтобы побывать на всех домашних матчах сине-бело-голубых!» – сказал в сообщении «Зенита».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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55 комментариев

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Ivan Petrov
Зенит призвал и уже тысячи фантиков из Санкт Петербурга ,вроде таких как Жердин, Швайни и Юрка Кечко побежали исполнять
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alexman1996
Это они Вираж за 31 тысячу посчитали?)))
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Ivan Petrov
Ответ Александр Жердин
Я опущу, как команда obosralas вчера при такой поддержке. А теперь вы ещё предлагаете нам опозориться? У вас вообще есть чувство собственного достоинства? Очень бы хотелось узнать поимённо, кто именно предлагает сделать собачий паспорт болельщикам.
Таков ваш удел
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damondiamond
с трибун кричат "фай айди - убийца футбола", а клуб говорит о том, что надо оформлять фан айди))) как же это бестолково
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s_kapa
Хервам
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Fomin525
Загнули цены на центр первого и второго яруса в итоге народу там было мало. как раньше уже не будет(
если бы не ваша жадность зрителей было бы еще больше.
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Ivan Petrov
Ответ Юрий Кечко
Миллер предлагает , легче стало ?)) Че ты его раз на раз вызовешь ?))
Юлька у тебя девичья память я погляжу? Это же ты в трусишки напрудила и не пришла. Ты их хоть простирала или так и ходишь😂
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Александр Жердин
Ответ Юрий Кечко
Миллер предлагает , легче стало ?)) Че ты его раз на раз вызовешь ?))
Да нет, я просто перестал ходить на стадион. Знаешь, миллеры, медведевы приходят и уходят, а Зенит остаётся. Если Миллеру не стыдно это его проблемы.
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Николай Мохнаткин
Хорошая попытка... Но - нет...
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Evgenusin
Зачем энергия, достаточно Кукуляк))
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Юрий Кечко
Ответ Александр Жердин
Я опущу, как команда obosralas вчера при такой поддержке. А теперь вы ещё предлагаете нам опозориться? У вас вообще есть чувство собственного достоинства? Очень бы хотелось узнать поимённо, кто именно предлагает сделать собачий паспорт болельщикам.
Миллер предлагает , легче стало ?))
Че ты его раз на раз вызовешь ?))
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Kyancey
Нет, нет и ещё сто триллионов миллиардов раз нет!
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Elvagor
Ответ Recreated
Сначала объясни нам, для чего он нужен!
смешная тактика однако)) отрицаю просто потому что отрицаю?)
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Дмитрий9779
Количество зрителей на вчерашнем матче занижено,было не меньше 40 тысяч
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Roman Araslanov
FAN ID-убийца футбола!
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Александр Жердин
Я опущу, как команда obosralas вчера при такой поддержке. А теперь вы ещё предлагаете нам опозориться? У вас вообще есть чувство собственного достоинства? Очень бы хотелось узнать поимённо, кто именно предлагает сделать собачий паспорт болельщикам.
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BeastI666I
Ответ Пётр Смирнов
При фанах в кубке обсер, а при бюджетниках бесплатных в чемпионате победы. Кто кого ещё вперёд гнал?
бюджетники те еще гонщики.... !
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BeastI666I
Ответ UNAFFECTED
Позорища, вы такую поддержку же не увидите больше, ваши нанятые клоуны за бесплатный обед разве что хот дог смогут передать команде, нежели такую поддержку. Продолжайте позорится дальше, продолжайте вербовать бюджетников на трибуны получая от этого никакого профита а лишь кринжовые видео с ними, продолжайте включать на стадионе интершум виража дабы создать иллюзию. Но главный вопрос, вы как на выезд будете вербовать людей? Наймете пару клоунов дадите им колонку с записанными зарядами вираж на гостевой трибуне?
а им пофиг. как и на митинги в Лужниках. Им плевать! Картинка есть поддержки и ладно. На все остальное плевать. Все и так стало фейковым.
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Иван Балашов
И тут все каааак побежали в МФЦ...
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MuadDib
поверьте мне Фаны пойдут и будут оформлять, а обычные болельщики не пойдут. Потому что у вторых есть гордость и мозги.
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Recreated
Ответ Elvagor
Чем так плох фан айди для обычного болельщика? кто-нибудь может объяснить?
Сначала объясни нам, для чего он нужен!
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BeastI666I
они совсем тупые? акция была в то, чтобы показать, что болельщики ходят туда, где нет фанУйди.
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Торна
Это их еще болельщики гнали вперед? А что будет на выезде? Будут в 11 стоять в штрафной?
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Severfan
открыл новость, думал в топе будет комент:
зашквар
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Elvagor
Чем так плох фан айди для обычного болельщика? кто-нибудь может объяснить?
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