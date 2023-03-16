«Зенит» призвал оформить Fan ID: «Энергия 31 тысячи гнала вперед. Оформите карту болельщика, чтобы побывать на всех домашних матчах»

« » поблагодарил фанатов за поддержку в матче с « » и призвал оформить Fan ID.

«Зенит» благодарит болельщиков, всех и каждого, за мощную и разнообразную поддержку на « » 💙

Сине-бело-голубые выражают искреннюю признательность за фантастическую атмосферу, созданную на кубковом матче.

Вы еще раз доказали, что болельщики и команда – это единое целое! Энергия 31 тысячи болельщиков на трибунах гнала команду вперед, заставляя показывать свой максимум.

Несмотря на поражение в Кубке, сине-бело-голубые продолжают бороться за пятое подряд чемпионство и заветную золотую звезду.

Мы ждем вас на «Газпром Арене»! Мы хотим отпраздновать нашу общую победу вместе!

Оформите карту болельщика, чтобы побывать на всех домашних матчах сине-бело-голубых!» – сказал в сообщении «Зенита».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас