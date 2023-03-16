Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Теги сборная России жен FIE Кубок мира Политика Фехтование

Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после допуска российских и белорусских спортсменов.

Соревнования должны были пройти 5-6 мая в Таубербишофсхайме.

«Обсуждения последних дней после решения конгресса FIE снова разрешить участие в соревнованиях россиян и белорусов вызвали бурные дискуссии как внутри организации, так и за ее пределами.

Сейчас мы хотим дать четкий сигнал, что нам хотелось бы другого результата и что все еще остается ряд открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным.

Как бы нам ни хотелось представить наших лучших спортсменок немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства не позволяют принять другое решение», – сказала глава DFB Клаудия Бокель.

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

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80 комментариев

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Bayern2004
Старший брат с Капитолийского холма одобряет.
Вассал должен быть вассалом во всём.
Да и флаг можно было бы сменить,к чему условности.
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Misson
Ответ Александр Гороховик
Тем, что многие спортсмены по-настоящему служили. И сжигали евреев в газовых камерах, например. Ничего подобного сечас нет.
Если это доказано, то они должны нести уголовную ответственность, не находите? Тогда и вопроса о допуске такого спортсмена автоматически не возникнет. Но лишили допуска ведь все спортивные федерации и всех спортсменов скопом. Т.е. налицо политическое решение. Ну и сейчас всё то же самое. И чего тогда возмущаться? А то, что в СССР и РФ спорт и политика были и остаются связанными самым тесным образом - это понятно любому, и не стоит считать, что другие прямо такие дурачки, что не замечают этого.
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Ковид 07.10.52
Ответ ДМ-1чемпион
Ну по виду не скажешь!
Ну вы хоть поняли, что в Европе и Америке одни и те же люди рулят и повторять глупость, что европа легла по америку не надо....за теми, кому за это деньги платят...
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gerr_max
Ответ Al22cm
Значит проведут в другом месте! Это не кубок или чемпионат европы, где они в большинстве!
ЧМ в Милане будет.
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Фан Рубина
Неудивительный шаг от тамошнего режима. Как капризные дети.
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Serge Vendino
Ответ Pikachu Pikachu
А почему у них права показать свое Фи? Например, наших также по демократически отстранили во многих других видах спорта, но наши что-то кричат о незаконности и вовсю фикают.
Ну у нас много чего говорят, поделать ничего с этим не могут. А тут получается, что на легитимный международный орган управление оказывается давление даже после принятого решения, за которое проголосовало большинство. Федерация теперь понесет серьезные расходы, связанные с организацией в другом месте. Ну и сама суть: каким образом тогда должны приниматься решения по мнению немцев, если не большинством голосов членов комиссии, раз они фи показывают?
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Vitto
Ответ Александр Гороховик
Я не достаточно четко свою мысль донес. Я про камеры написал в дополнение, как абсолютный античеловечный факт. Которого нет в настоящее время, чтобы их сравнивать.
Равнять города - это человечно!
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Александр Горлов
Ответ Ира15577
Комментарий удален модератором
Почему тебя и бет "гос.переворот" в другой стране?
Ой, Бидону голоса приписали, Господи; в РФ же конкурентные выборы, да?
Югославию "бомбила" ната вами всеми ватолюбимая, потому что Милошевич несколько лет морозился, тип не понимаю, что вы от меня хотите
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алексей любовь
Как я и говорил, ещё ничего не решено в плане допуска фехтовальщиков
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PolarBear
Давно ли все отказывались от участия самой Германии во всём
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Misson
Ответ arspurs9
Напомню, что во времена второй мировой многие спортсмены так или иначе так же участвовали в боевых действиях.
Так вот, если опираться на исторические и юридические преценденты, то российских спортсменов не должны еще минимум 3 года после окончания войны допускать до международных соревнований. Логично? Логично и справедливо.
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Pikachu Pikachu
Ответ Serge Vendino
Все же понимают, что дело не в этапе, а просто в показе своего фи на "неправильное" решение
А почему у них права показать свое Фи? Например, наших также по демократически отстранили во многих других видах спорта, но наши что-то кричат о незаконности и вовсю фикают.
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Александр Гороховик
Ответ Edberg
Свидетели говорят что кое чего было, особенно в Киевской области в начале НЕвойны
Говорят, в Москве кур доят.
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ДМ-1чемпион
Ответ Ковид 07.10.52
А Африка была колонией европы, так что и эти свои....
Ну по виду не скажешь!
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imaxim
Ответ Edberg
МОК как в любительском боксе организует альтернативный отбор, только и всего..
Скоро мы узнаем новые рекомендации МОК и будет ясна их позиция на их счёт. Хотя на них конечно очень давят
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Александр Гороховик
Ответ Vitto
Комментарий удален модератором
Я не достаточно четко свою мысль донес. Я про камеры написал в дополнение, как абсолютный античеловечный факт. Которого нет в настоящее время, чтобы их сравнивать.
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Edberg
Ответ imaxim
Вот и посмотрим, если перенести этапы в Азию, то им придётся выходить против России или они останутся без лицензий
МОК как в любительском боксе организует альтернативный отбор, только и всего..
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BeastI666I
Ответ Serge Vendino
Решения в демократии как принимаются? Если каждый действует в соответствии со своими идеалами, это лебедь, рак и щука. Они вступили в международную федерацию, признали ее легитимность и участвуют в голосованиях. Но почему-то считают себя в праве не соглашаться с решениями, если они не нравятся. Ну пусть выходят из федерации тогда и делают все по принципам и идеалам, никто не помешает.
проводить соревнования на территории Германии или нет право суверенного государства. Они вправе принимать решения, менять их и прочее... они никому не обязаны. Нет таких договоров, которые бы обязывали их к чему-либо подобному!
Более того, за любые нарушения предусмотрена ответственность. И они ее понесут, если их признают виновными. Так работает демократическая правовая система.
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Serge Vendino
Ответ imaxim
Ну как бы проведение этапа - дело добровольное. Германия в этом смысле поступает гораздо честнее, чем та же Польша
Все же понимают, что дело не в этапе, а просто в показе своего фи на "неправильное" решение
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Maxim Vasnechov
Ответ Александр Попков
Это Меченый сломал стенку в Германии,поджарят его черти на сковороде.
Такое ощущение, что у него был выбор.
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Ковид 07.10.52
Ответ ДМ-1чемпион
Да там уже не понятно, кто откуда переехал! Там из Африки уже половина скоро будет.
А Африка была колонией европы, так что и эти свои....
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Pikachu Pikachu
Ответ Александр Попков
В том, что и в 1933 году.
Они жгут евреев? Вроде нет. Они просто отказались проводить у себя этап кубка мира по лажовому виду спорта. Может у зетанутых это является фашизмом, но в мире это не так
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Misson
Ответ arspurs9
Напомню, что во времена второй мировой многие спортсмены так или иначе так же участвовали в боевых действиях.
Т.е. вы считаете, что спортсмены СССР, США, Британии, Франции, Китая, Бельгии, Австралии, Канады и др. в войне не участвовали? Про их участие в войнах даже с гордостью писали книги, статьи, снимали фильмы. Им давали награды и проч. https://realnoevremya.ru/articles/174122-kem-byli-sovetskie-sportsmeny-frontoviki
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Виктор Войнов
Ответ smiryar
Когда убивали законных президентов Ливии и Ирака никто не гавкал......
Это породистые, хорошо тренированные собачки. Они лают, только когда хозяин командует
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imaxim
Ответ Edberg
Я предупреждал тут несколько дней назад, все только начинается. Реакция запада будет однозначной: никаких соревнований с россиянами..
Вот и посмотрим, если перенести этапы в Азию, то им придётся выходить против России или они останутся без лицензий
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