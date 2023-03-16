Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после допуска российских и белорусских спортсменов.
Соревнования должны были пройти 5-6 мая в Таубербишофсхайме.
«Обсуждения последних дней после решения конгресса FIE снова разрешить участие в соревнованиях россиян и белорусов вызвали бурные дискуссии как внутри организации, так и за ее пределами.
Сейчас мы хотим дать четкий сигнал, что нам хотелось бы другого результата и что все еще остается ряд открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным.
Как бы нам ни хотелось представить наших лучших спортсменок немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства не позволяют принять другое решение», – сказала глава DFB Клаудия Бокель.
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Более того, за любые нарушения предусмотрена ответственность. И они ее понесут, если их признают виновными. Так работает демократическая правовая система.