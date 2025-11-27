Энрике о 5:3: «ПСЖ» проявил характер. Это был тяжелый матч, «Тоттенхэм» сыграл отлично. Рады, что у нас есть Витинья»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча с «Тоттенхэмом».
Парижане обыграли лондонцев (5:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Об игре
«Мы проявили характер. Это был тяжелый матч, соперник был непростой. «Тоттенхэм» сыграл отлично, с характером, особенно в первом тайме. Они все перекрывали и очень хорошо оборонялись».
О Витинье, сделавшем хет-трик и признанном лучшим игроком матча
«Витинья растет, как и команда. Если хочешь завоевать индивидуальные трофеи, нужно выигрывать их вместе со своим клубом. Он очень особенный, такой другой. Я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. Он так много работает, проявляет характер – даже когда пропустил гол, он показал, что он на месте. Он забил пенальти, он великолепен, и мы рады, что он у нас есть», – сказал Энрике.