Энрике о 5:3: «ПСЖ» проявил характер. Это был тяжелый матч, «Тоттенхэм» сыграл отлично. Рады, что у нас есть Витинья»

Луис Энрике после 5:3: «Тоттенхэм» сыграл отлично, но «ПСЖ» проявил характер.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике подвел итоги матча с «Тоттенхэмом ».

Парижане обыграли лондонцев (5:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Об игре

«Мы проявили характер. Это был тяжелый матч, соперник был непростой. «Тоттенхэм» сыграл отлично, с характером, особенно в первом тайме. Они все перекрывали и очень хорошо оборонялись».

О Витинье, сделавшем хет-трик и признанном лучшим игроком матча

«Витинья растет, как и команда. Если хочешь завоевать индивидуальные трофеи, нужно выигрывать их вместе со своим клубом. Он очень особенный, такой другой. Я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. Он так много работает, проявляет характер – даже когда пропустил гол, он показал, что он на месте. Он забил пенальти, он великолепен, и мы рады, что он у нас есть», – сказал Энрике.