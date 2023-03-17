Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший 130+ очков в сезоне НХЛ. У него 57+74 в 69 играх

– 1-й игрок за 27 лет, набравший 130+ очков в сезоне .

Капитан « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с « » (4:1).

В его активе 131 (57+74) очко в 69 играх.

В предыдущий раз 130+ очков набирали Марио Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96.