Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший 130+ очков в сезоне НХЛ. У него 57+74 в 69 играх

Теги рейтинги Эдмонтон Даллас Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший 130+ очков в сезоне НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:1). 

В его активе 131 (57+74) очко в 69 играх. 

В предыдущий раз 130+ очков набирали Марио Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и Яромир Ягр («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96.

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36 комментариев

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Андрей Богаткин
Если за оставшиеся 13 матчей отдаст 26 передач, то станет 4 игроком в истории со 100 передачами в РС. Предыдущие - Орр, Лемье (по одному разу), Грецки (11 раз, причем подряд).
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каток Третьяка
150+ будет... но для многих упорантов он так и будет бегунком, на которого играет команда)))) и вообще он ничего не выиграет....
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YoRHa
Ответ Jetter
Вот она, цель - перебить результат Ягра. Это будет одно из величайших достижений, учитывая время.
Результативность сейчас на уровне тех лет как бы, там что ссылки на время уже не так актуальны.
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Пинающий Достоинства
Там 2 игры с Анахаймом и Аризоной и 3 с Сан-Хосе …
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dosatuy
Ответ RDF
Комментарий удален модератором
По голам может не побить. А по очкам вопрос, у Гретцки там чертова куча их.
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YoRHa
Ответ alexbor083
Если Ови вдруг обгонит Грецки, то не долго он побудет вверху,Макдэвид какой то инопланетянин..просто машина по клепанию голов
Где была эта "машина" в предыдущие годы?)
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Алекс Я
Ответ Alextuio
Лучший игрок в мире! Перепишет все рекорды!
Этот сезон у него пик,дальше будет спад
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Алекс Я
Ответ alexbor083
Если Ови вдруг обгонит Грецки, то не долго он побудет вверху,Макдэвид какой то инопланетянин..просто машина по клепанию голов
По голам то Макдевид не вписывается в график Овечкина очень сильно
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Кино Музыка
Хорошее достижение. Появится Бедард, будет еще веселей.
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RDF
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Teokrat
Ответ Jetter
Даже сегодня с его передач обязаны были еще парочку забивать. Человек просто выдает на пустые ворота передачи. Второй Гретцки, не иначе.
Первый, чего уж там))))))))))))
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Teokrat
Ответ Tungus85
По очкам точно второй в истории будет. Кто знает, что он на следующий год выдаст. Может 1000 уже в будущем сезоне преодолеть, а ему только 27 будет.
Бугага, ему Кросбяна достать это проблема, не то что Мессье
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Александр Балабанов
Ответ AILD
88/89 - Лемье.
Чтобы чистые 1-е места - да. А так еще в 95/96 он был 1-м по голам, а по передачам разделил 1-е место.
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Teokrat
Ответ Витольд Бубеный
Космический человек
Марио и Ягр космос, а это так, погулять вышел
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electrofood
Ответ alexbor083
Если Ови вдруг обгонит Грецки, то не долго он побудет вверху,Макдэвид какой то инопланетянин..просто машина по клепанию голов
К примеру у Овечкина к его восьмому сезону в лиге уже было четыре сезона с 50+ шайб, а у Макдэвида это первый. Я уже не говорю о шайбах (у Овечкина больше штук на 70). Короче я бы не торопился
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Kanan Jarrus
Ответ AILD
88/89 - Лемье.
😳😨 это достижение еще более редкое, чем то, что в новости
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Андрей Попов
Ответ Tungus85
По очкам точно второй в истории будет. Кто знает, что он на следующий год выдаст. Может 1000 уже в будущем сезоне преодолеть, а ему только 27 будет.
Надо ещё играть без травм
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Витольд Бубеный
Космический человек
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-1
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AILD
Ответ Kanan Jarrus
когда в последний раз один человек был и лучшим по ассистам и голам и очкам одновременно?
88/89 - Лемье.
+11
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Эдмонтона" ( вся история ) :
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матч
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 828 ( 296 + 532 ) - 556 матчей.
+4
-1
+3
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k.vlad
Такое впечатление, что он включил "топ гир" и ушёл от всех за горизонт
+1
0
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sportnsk
Эта статистика для хоккеистов с планеты Земля, у Макдэвида должна быть своя.
+3
-2
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Batmanogor
Ответ alexbor083
Если Ови вдруг обгонит Грецки, то не долго он побудет вверху,Макдэвид какой то инопланетянин..просто машина по клепанию голов
В свои лучшие годы Ови забивал не меньше! Да, Макдевид действительно гений, но рекорд по голам навряд ли им будет побит! Посмотрим, что будет дальше!
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-2
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Jetter
Ответ alexbor083
Если Ови вдруг обгонит Грецки, то не долго он побудет вверху,Макдэвид какой то инопланетянин..просто машина по клепанию голов
Он центр, у него совершенно другие задачи в игре. Ему важно контролировать игру, дирижировать партнерами, а не тупо шмалять. По голам он к Овечкину не приблизится, а по очкам обойдет легко.
+28
-2
+26
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Tungus85
По очкам точно второй в истории будет. Кто знает, что он на следующий год выдаст. Может 1000 уже в будущем сезоне преодолеть, а ему только 27 будет.
+5
0
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