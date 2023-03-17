Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший 130+ очков в сезоне НХЛ. У него 57+74 в 69 играх
Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 27 лет, набравший 130+ очков в сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:1).
В его активе 131 (57+74) очко в 69 играх.
В предыдущий раз 130+ очков набирали Марио Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и Яромир Ягр («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96.
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матч
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 828 ( 296 + 532 ) - 556 матчей.