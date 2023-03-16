Месси готов перейти в «Барсу», все зависит от предложения. Семья Лео хочет вернуться в Барселону (Жоан Фонтес)

хочет вернуться в «Барселону».

Журналист Жоан Фонтес пишет, что 35-летний форвард готов перейти в «Барсу», но все зависит от предложения каталонского клуба. Также отмечается, что жена Месси Антонелла и дети хотят вернуться в Барселону.

Кроме того, Фонтес пишет, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта в телефоном звонке извинился перед Месси за ситуацию, в связи с которой аргентинец ушел из «Барсы» в «ПСЖ».

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