Месси готов перейти в «Барсу», все зависит от предложения. Семья Лео хочет вернуться в Барселону (Жоан Фонтес)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

Журналист Жоан Фонтес пишет, что 35-летний форвард готов перейти в «Барсу», но все зависит от предложения каталонского клуба. Также отмечается, что жена Месси Антонелла и дети хотят вернуться в Барселону.

Кроме того, Фонтес пишет, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта в телефоном звонке извинился перед Месси за ситуацию, в связи с которой аргентинец ушел из «Барсы» в «ПСЖ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ Wild91688
Зачем Барсе этот ненужный пешеход,будет опять интриги плести,в самый трудный момент он кинул барсу и перешёл в ПСЖ ради денег,Барса сейчас перестраивается,вернётся жадный гном и опять будет тянуть на себя одеяло
а как он кинул барсу? 😁 тем что лапорта сказал ему, что не сможет зарегистрировать его?
Этот "жадный" даже согласился на понижение ЗП на 50%.
А вообще ,гелевый, как мило, что ты за Барсу переживаешь😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Vinnipukh Vinni
И то ему необьязательно играть каждый матч по 90 мин ------------ Сам Месси с этим однозначно не согласится.
Ну как бы Хави может тот самый человек, который как раз объяснит ему что так надо. У него то есть авторитет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftre65fr65t
Ответ Мовсар Германия
у Месси есть всё, выиграл всё, почему бы как Дани Алвес не помочь своему родному клубу (играя на маленькую ЗП)? или им с Роналду так важно до конца жизни мериться у кого больше ЗП🤦‍♂️
Можно еще как Дани Алвес нанюханным изнасиловать женщину и в тюрьму сесть. Выиграл все ведь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Легенда питерского Зенита
Ответ Мовсар Германия
у Месси есть всё, выиграл всё, почему бы как Дани Алвес не помочь своему родному клубу (играя на маленькую ЗП)? или им с Роналду так важно до конца жизни мериться у кого больше ЗП🤦‍♂️
Ты про который родной клуб ?

Грандоли или Ньюэллс Олд Бойз ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9f99s5s6fr
Ответ Мовсар Германия
почему? я летом каждый день на одной и той же речке купаюсь
Хорошая шутка, если это шутка😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Ответ Nj S
Без Лео Барса 2 года вылетает из группы ЛЧ Тут просто все 50 на 50 У ПСЖ нету норм проекта и налаженного механизма В Барсе же думаю Хави придумает как его внедрить в состав И то ему необьязательно играть каждый матч по 90 мин
С месси ПСЖ тоже два гола подряд вылетает в 1/8 ЛЧ,у барсы перестройка и месси им не нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Ответ Hella black
Верится с трудом,но если всё же вернётся,шороху наведут будьте уверены. Хоть в Испании,хоть в Европе
Он в Европе уже 8 лет как проваливается,ты о чем,какой шорох
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иг0рямба
Ответ Мовсар Германия
у Месси есть всё, выиграл всё, почему бы как Дани Алвес не помочь своему родному клубу (играя на маленькую ЗП)? или им с Роналду так важно до конца жизни мериться у кого больше ЗП🤦‍♂️
Конечно важно . Для них это уже просто бизнес ! Играть не так уж много осталось , на пенсию собирают . Неизвестно как у них с заработком будет после завершения карьеры .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Hella black
Верится с трудом,но если всё же вернётся,шороху наведут будьте уверены. Хоть в Испании,хоть в Европе
В Испании - да, в Европе - 😉😂😂😂!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wild91688
Зачем Барсе этот ненужный пешеход,будет опять интриги плести,в самый трудный момент он кинул барсу и перешёл в ПСЖ ради денег,Барса сейчас перестраивается,вернётся жадный гном и опять будет тянуть на себя одеяло
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Iamliam
С чего бы им меньше денег требовать? С того что они уже старые и менее полезные? Даже если так и есть, сознанию человека свойственно всячески вытеснять такие мысли из сознания - никто не хочет признавать себя старым и бесполезным. Тем более если речь идет о таких глыбах спорта. А теперь представь: ты суперпрофи, но тебе 50 , тебе предлагают снизить оклад со 100к до 60к в силу возраста. Тебя бы это задело?
В спорте - нет. Я бы с удовольствием играл бы за меньшую сумму, если бы в старости мне предложили поиграть за меньшие деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Nj S
Без Лео Барса 2 года вылетает из группы ЛЧ Тут просто все 50 на 50 У ПСЖ нету норм проекта и налаженного механизма В Барсе же думаю Хави придумает как его внедрить в состав И то ему необьязательно играть каждый матч по 90 мин
И то ему необьязательно играть каждый матч по 90 мин
------------
Сам Месси с этим однозначно не согласится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
А Месси готов снизить зарплату до уровня Рафиньи? 😉
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ UnforgivenX2
Барса на аптренде, а ПСЖ - на даунтренде. Стареет Неймар, стареет Верратти, уйдёт или стареет Рамос, не полностью мотивированный Мбаппе (Месси исключаем, ибо под вопросом перехода). Так что отнюдь...
Это верно, у ПСЖ главные игроки возрастные (Маркиньос, Верратти, Неймар) и соотношение сил может измениться. И даже можно сказать, что с большой вероятностью изменится, если Барселоне не придётся из-за финансовых проблем устроить-таки распродажу.
Но я всё же написал ответ на "сильнее/слабее".
В этом сезоне в большинстве больших матчей (не считая одну игру с Мадридом в суперкубке) Барселона выглядела не очень убедительно.
Их нельзя упрекнуть в отсутствии энтузиазма и энергии, но с точки зрения качества претензии есть ко всем линиям. С обороной всё понятно, там временами жесть творилась, но и полузащита не всегда была хороша (опять же против Баварии, а также против МЮ сыграли не айс), а 50 навесов за матч, когда нужно отыгрываться, уже стали мемом. В атаке-то Месси многое может исправить, но в других линиях... Нужны трансферы (и для усиления, и для глубины), а денег нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Мовсар Германия
у Месси есть всё, выиграл всё, почему бы как Дани Алвес не помочь своему родному клубу (играя на маленькую ЗП)? или им с Роналду так важно до конца жизни мериться у кого больше ЗП🤦‍♂️
С чего бы им меньше денег требовать? С того что они уже старые и менее полезные? Даже если так и есть, сознанию человека свойственно всячески вытеснять такие мысли из сознания - никто не хочет признавать себя старым и бесполезным. Тем более если речь идет о таких глыбах спорта.
А теперь представь: ты суперпрофи, но тебе 50 , тебе предлагают снизить оклад со 100к до 60к в силу возраста. Тебя бы это задело?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasilij Petrow
Для этого Барсе пришлось бы изобретать новые рычаги (до того ли ей сейчас?) либо Месси должен играть за з/п условного Гави. Притом что от ПСЖ он, если верить слухам, требует после ЧМ больше, чем до. Думаю, толки о его возвращении кончатся только с окончанием его карьеры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Nj S
Без Лео Барса 2 года вылетает из группы ЛЧ Тут просто все 50 на 50 У ПСЖ нету норм проекта и налаженного механизма В Барсе же думаю Хави придумает как его внедрить в состав И то ему необьязательно играть каждый матч по 90 мин
Ты уэрэн, что Хави придумает как вписать Месси в команду? 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Мовсар Германия
у Месси есть всё, выиграл всё, почему бы как Дани Алвес не помочь своему родному клубу (играя на маленькую ЗП)? или им с Роналду так важно до конца жизни мериться у кого больше ЗП🤦‍♂️
как Данни Алвес, пожалуйста, не надо🤦🤦🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Мовсар Германия
у Месси есть всё, выиграл всё, почему бы как Дани Алвес не помочь своему родному клубу (играя на маленькую ЗП)? или им с Роналду так важно до конца жизни мериться у кого больше ЗП🤦‍♂️
Второе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Верится с трудом,но если всё же вернётся,шороху наведут будьте уверены. Хоть в Испании,хоть в Европе
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ Мовсар Германия
у Месси есть всё, выиграл всё, почему бы как Дани Алвес не помочь своему родному клубу (играя на маленькую ЗП)? или им с Роналду так важно до конца жизни мериться у кого больше ЗП🤦‍♂️
Чет сильно сомневаюсь, что он на меньшую зарплату чем в псж пойдет. У него с отцом всегда большие запросы были, сколько раз ультиматумы по зарплате в барсе ставили
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ Мовсар Германия
у Месси есть всё, выиграл всё, почему бы как Дани Алвес не помочь своему родному клубу (играя на маленькую ЗП)? или им с Роналду так важно до конца жизни мериться у кого больше ЗП🤦‍♂️
У Месси хотя бы сеть отелей а не бутик трусилей CR7🤣
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Los Galácticos
Нынешняя Барселона точно интереснее чем ПСЖ, который только умеет забрасывать деньгами а на поле абсолютно мёртвая команда.
Да, потому что в Псж строят клуб по устаревшей модели Галактикос. Нужно выращивать своих талантов и плавно интегрировать их в основу. Только такие игроки будут действительно биться за клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
78РУС
Ответ Мовсар Германия
почему? я летом каждый день на одной и той же речке купаюсь
Ты не понял прикола. Он пишет НЕЛЬЗЯ, потому что если ты выжил после второго раза и не утонул, то обязательно ты войдешь в реку и трижды и четырежды..... и ... пятижды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Набросы, вбросы, но пробросы.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий