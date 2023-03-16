Месси готов перейти в «Барсу», все зависит от предложения. Семья Лео хочет вернуться в Барселону (Жоан Фонтес)
Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
Журналист Жоан Фонтес пишет, что 35-летний форвард готов перейти в «Барсу», но все зависит от предложения каталонского клуба. Также отмечается, что жена Месси Антонелла и дети хотят вернуться в Барселону.
Кроме того, Фонтес пишет, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта в телефоном звонке извинился перед Месси за ситуацию, в связи с которой аргентинец ушел из «Барсы» в «ПСЖ».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Этот "жадный" даже согласился на понижение ЗП на 50%.
А вообще ,гелевый, как мило, что ты за Барсу переживаешь😁
Грандоли или Ньюэллс Олд Бойз ?
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Сам Месси с этим однозначно не согласится.
Но я всё же написал ответ на "сильнее/слабее".
В этом сезоне в большинстве больших матчей (не считая одну игру с Мадридом в суперкубке) Барселона выглядела не очень убедительно.
Их нельзя упрекнуть в отсутствии энтузиазма и энергии, но с точки зрения качества претензии есть ко всем линиям. С обороной всё понятно, там временами жесть творилась, но и полузащита не всегда была хороша (опять же против Баварии, а также против МЮ сыграли не айс), а 50 навесов за матч, когда нужно отыгрываться, уже стали мемом. В атаке-то Месси многое может исправить, но в других линиях... Нужны трансферы (и для усиления, и для глубины), а денег нет.
А теперь представь: ты суперпрофи, но тебе 50 , тебе предлагают снизить оклад со 100к до 60к в силу возраста. Тебя бы это задело?