«Спартаку» предлагали вернуть Джикию – клуб отказался. 32-летний защитник готов рассмотреть предложения из РПЛ зимой (Metaratings)

«Спартак» отказался вернуть Георгия Джикию.

«Спартак» не согласился подписать Георгия Джикию.

По информации Metaratings.ru, посредники предложили красно-белым услуги 32-летнего защитника. Московский клуб отказался от этого варианта.

Сам футболист готов зимой рассматривать предложения от клубов Мир РПЛ .

Джикия выступал за «Спартак » с 2016 по 2024 год. В составе клуба он провел более 200 матчей, был капитаном команды и выиграл вместе с ней чемпионат и Кубок России.

С 2025 года Джикия представляет «Антальяспор ». В нынешнем сезоне на счету защитника 13 матчей, в которых он забил 2 гола и заработал 3 желтые карточки. Контракт игрока с турецким клубом действует до лета 2027 года.