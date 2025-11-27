«Спартаку» предлагали вернуть Джикию – клуб отказался. 32-летний защитник готов рассмотреть предложения из РПЛ зимой (Metaratings)
«Спартак» отказался вернуть Георгия Джикию.
«Спартак» не согласился подписать Георгия Джикию.
По информации Metaratings.ru, посредники предложили красно-белым услуги 32-летнего защитника. Московский клуб отказался от этого варианта.
Сам футболист готов зимой рассматривать предложения от клубов Мир РПЛ.
Джикия выступал за «Спартак» с 2016 по 2024 год. В составе клуба он провел более 200 матчей, был капитаном команды и выиграл вместе с ней чемпионат и Кубок России.
С 2025 года Джикия представляет «Антальяспор». В нынешнем сезоне на счету защитника 13 матчей, в которых он забил 2 гола и заработал 3 желтые карточки. Контракт игрока с турецким клубом действует до лета 2027 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
