Татьяна Тарасова: «За что наказывать Плющенко? Мне плевать на эту комиссию по этике. Уверена, что никакого решения не будет»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко ФФКР Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что комиссия по этике не должна наказывать Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Сегодня стало известно, что комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассмотрит его слова 20 марта.

«За что его (Плющенко) наказывать? У себя в стране, где ты родился и вырос, где ты приносил медали, где ты годами выигрывал, нельзя сказать то, что ты думаешь. Это что еще такое? Что за новости такие? Мне плевать на эту комиссию по этике. Это что такое, что нельзя ничего сказать? Не знаю, что это за комиссия. Пусть они взглянут на себя и на всю свою жизнь.

Я уверена, что никакого решения не будет. Ему что, работать запретят? Нет. Остальное ничего не волнует. Каждый в этой комиссии должен посмотреть на себя и на свой жизненный путь и вспомнить, что он делал такого, чтоб можно было на комиссии обсуждать. Мне это чуждо и отвратительно», – сказала заслуженный тренер СССР.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pele_kan
"Каждый в этой комиссии должен посмотреть на себя и на свой жизненный путь и вспомнить, что он делал такого, чтоб можно было на комиссии обсуждать. "
Сперва добейся, ага. Казнить и миловать может только ТАТ, а челядь всякая не смеет обсуждать поступки и высказывания Его Носейшества.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Вот и создавай комиссии по этике. Ходи потом оплёванный и веди себя этично)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Тарасову тоже пора вызвать на комиссию
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Ненахова
ТАТ наглеет, знает, что никто связываться с ней не будет.
Просто из-за возраста...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философия
А я вот считала, что даже наличие золотой медали, не даёт разрешение, делать всё, что хочешь, и оставаться безнаказанным. Хотя, Тарасова права, погрозят пальчиком и отпустят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Если он медали выигрывал, то теперь всю жизнь может вести себя по свински и плевать на любые законы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Месть Тарасовой за отстранение от комментаторов на первом канале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AAPolyansky
Плющенко наказывать за очередное проявление систематического неэтичного и неспортивного поведения, выражающегося в публичной компрометации судейства и чужих спортсменов, причем, в хамской форме, а также переманивании спортсменов и тренеров из других клубов
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marya Y
" Мне плевать на эту комиссию по этике." Этика так и прёт.
И после этого она ждёт приглашений комментировать?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
- Мне плевать на эту комиссию по этике.

А нам нет.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Калугина
А для чего эта комиссия создавалась?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bund3s
Типичная хабалка
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий