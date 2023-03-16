Татьяна Тарасова: «За что наказывать Плющенко? Мне плевать на эту комиссию по этике. Уверена, что никакого решения не будет»

считает, что комиссия по этике не должна наказывать .

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми. Сегодня стало известно, что комиссия по этике Федерации фигурного катания России ( ) рассмотрит его слова 20 марта.

«За что его (Плющенко) наказывать? У себя в стране, где ты родился и вырос, где ты приносил медали, где ты годами выигрывал, нельзя сказать то, что ты думаешь. Это что еще такое? Что за новости такие? Мне плевать на эту комиссию по этике. Это что такое, что нельзя ничего сказать? Не знаю, что это за комиссия. Пусть они взглянут на себя и на всю свою жизнь.

Я уверена, что никакого решения не будет. Ему что, работать запретят? Нет. Остальное ничего не волнует. Каждый в этой комиссии должен посмотреть на себя и на свой жизненный путь и вспомнить, что он делал такого, чтоб можно было на комиссии обсуждать. Мне это чуждо и отвратительно», – сказала заслуженный тренер СССР.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?