«Ак Барс» забил два гола «Адмиралу» в большинстве в 1-м периоде. Команду Тамбиева два раза оставляли в формате «3 на 5»
«Ак Барс» реализовал два большинства в первом периоде матча с «Адмиралом».
Команды проводят первую игру серии второго раунда Кубка Гагарина. Казанцы ведут со счетом 2:0 после первого периода.
В первом периоде дальневосточники два раза оставались в формате «3 на 5».
Оба случая хоккеисты «Ак Барса» использовали – отличились Александр Радулов и Станислав Галиев.
Команда тренера Леонида Тамбиева получила 10 минут штрафа (один из штрафов – четырехминутный за игру высоко поднятой клюшкой) в первом периоде, «Ак Барс» – две минуты.
Антон Гофман и Виктор Гашилов работают главными арбитрами матча.
Харэ бежать вперёд паравоза
Ишь ты зачастил загадывать тут
Ак Барс победа и точка
Это моё мнение