«Ак Барс» забил два гола «Адмиралу» в большинстве в 1-м периоде. Команду Тамбиева два раза оставляли в формате «3 на 5»

Теги Ак Барс Александр Радулов Виктор Гашилов КХЛ Кубок Гагарина Антон Гофман Станислав Галиев Адмирал Хоккей

«Ак Барс» реализовал два большинства в первом периоде матча с «Адмиралом».

Команды проводят первую игру серии второго раунда Кубка Гагарина. Казанцы ведут со счетом 2:0 после первого периода.

В первом периоде дальневосточники два раза оставались в формате «3 на 5».

Оба случая хоккеисты «Ак Барса» использовали – отличились Александр Радулов и Станислав Галиев.

Команда тренера Леонида Тамбиева получила 10 минут штрафа (один из штрафов – четырехминутный за игру высоко поднятой клюшкой) в первом периоде, «Ак Барс» – две минуты.

Антон Гофман и Виктор Гашилов работают главными арбитрами матча.

28 комментариев

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Tina
Ответ Казань АК БАРС
Нытики всплыли. Ну как же это же Ак барс, это же татары, они же без судей не могут!!! 🤣🤣🤣 Кто так пишет вы хоть матч смотрите? Как всегда у Ак барса судьи виноваты. А если наших удаляют то это нормально, так и должно быть.)))
✊✊🤝
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Дмитрий Галкин
Удаления то хоть по делу ? Или Казань судьи тащат?
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Игорь Климов
Адмирал победы в матче!
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Серый
Ответ Сергей Бакин
при чем тут хоккей Билла? олимпиаду просрал так что дело не в нём
получается, у Быкова тоже нет своего стиля?
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Ралина Силякова
Ответ V.igor67
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Харэ загадывать
Харэ бежать вперёд паравоза
Ишь ты зачастил загадывать тут
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V.igor67
Ответ Ралина Силякова
Цыц Ак Барс победа и точка
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Ответ Rjcnbr
Смешной момент был, когда Мосалёв перебил Вайсфельда и не дал тому сказать своё мнение про задержку на Радулове
Потому что в повторе показали не тот момент, гений, на Радулове и не было никакой задержки. Смешно было, когда Вайсфельду пришлось придумывать за что удалили Панюкова в первом периоде, да еще и с формулировкой "задержка"
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V.igor67
Ответ V.igor67
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Вылитит вслед за саловатом
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Ралина Силякова
Ответ V.igor67
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Цыц
Ак Барс победа и точка
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Нагрузки Сборной
Ответ Георгий Волков
Татарское судейство. Классическое! Эталонное даже. Десятилетиями ничего не меняется. Позорище
Какого из этих удалений Адмирала не было и за что удалили Панюкова?
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vladimiratm
как же хорошо, что всегда можно поныть про судейство
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-5
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V.igor67
Ответ Ралина Силякова
Болельщики Адмирала это вам за пацанов из ХК Салават Юлаев 😹😹😹😹😹😹😹Бумеранг никто не отменял
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Джек Шэпард
Ответ Number79
Так это уже другой Гофман. Тот Рома был, этот Антон. Династия)
Буланов, кто помнит хаха. Этот судья с Казани на крузаке уезжал после плейофф))
+10
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+9
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vladimiratm
Ответ Rjcnbr
Смешной момент был, когда Мосалёв перебил Вайсфельда и не дал тому сказать своё мнение про задержку на Радулове
только задержка была не на Радулове
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Огюст
Моряки уже счёт сравняли 2-2 !
+3
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Ралина Силякова
Ответ Игорь Климов
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Отстань
Это моё мнение
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Игорь Климов
Ответ Ралина Силякова
Болельщики Адмирала это вам за пацанов из ХК Салават Юлаев 😹😹😹😹😹😹😹Бумеранг никто не отменял
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Казань АК БАРС
Нытики всплыли. Ну как же это же Ак барс, это же татары, они же без судей не могут!!! 🤣🤣🤣 Кто так пишет вы хоть матч смотрите? Как всегда у Ак барса судьи виноваты. А если наших удаляют то это нормально, так и должно быть.)))
+2
-3
-1
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Number79
Ответ Xell
Ну так судит Гофман. Это норм))
Так это уже другой Гофман. Тот Рома был, этот Антон. Династия)
+3
0
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Xell
Ну так судит Гофман. Это норм))
+14
0
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Георгий Волков
Татарское судейство. Классическое! Эталонное даже. Десятилетиями ничего не меняется. Позорище
+37
-6
+31
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Серый
Ответ Lahtenpohia
какое же позорище каждый год у татар во время плей офф. то люди в больницу попадают то вот эта вот работа свжей
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+2
-11
-9
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Сергей Бакин
Ответ Hola Hola
Кто смотрит - по делу удаляли?
так бояться срать Адмиралу что бегут забивать
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Rjcnbr
Смешной момент был, когда Мосалёв перебил Вайсфельда и не дал тому сказать своё мнение про задержку на Радулове
+3
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Сергей Бакин
Ответ Габорик
Почти все по делу, тупо не успевали, командой полуВХЛ билловский Ак Барс не обыграть :)
при чем тут хоккей Билла? олимпиаду просрал так что дело не в нём
+6
-4
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