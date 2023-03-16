«Ак Барс» забил два гола «Адмиралу» в большинстве в 1-м периоде. Команду Тамбиева два раза оставляли в формате «3 на 5»

«Ак Барс» реализовал два большинства в первом периоде матча с « ».

Команды проводят первую игру серии второго раунда Кубка Гагарина. Казанцы ведут со счетом 2:0 после первого периода.

В первом периоде дальневосточники два раза оставались в формате «3 на 5».

Оба случая хоккеисты « » использовали – отличились и .

Команда тренера Леонида Тамбиева получила 10 минут штрафа (один из штрафов – четырехминутный за игру высоко поднятой клюшкой) в первом периоде, «Ак Барс» – две минуты.

Антон Гофман и Виктор Гашилов работают главными арбитрами матча.