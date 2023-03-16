ЭСК: Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и не удалил Бакаева

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва видеоповторы Зелимхан Бакаев Клаудиньо Евгений Кукуляк ЭСК РФС Константин Тюкавин Футбол

ЭСК выявил ошибки в работе судьи Евгения Кукуляка на матче «Зенита» против «Динамо».

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращения «Динамо» и департамента судейства РФС после игры Фонбет Кубка России, завершившейся победой московского клуба по пенальти.

«1. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Зенит» №11 Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет атакующего игрока команды «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади. Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности. Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле.

2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Зенит» №7 Зелимхана Бакаева на 73-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Зенит» №7 Зелимхан Бакаев демонстрирует явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами. Комиссия особо подчеркивает, что это направленное очевидно в адрес судьи и ассистента судьи действие, выражающееся в ударе руками о газон футбольного поля и дальнейших апелляциях и жестикуляциях. 

В данной ситуации арбитр обязан выносить предупреждение за неспортивное поведение, и ассистент судьи также несет ответственность за невынесение дисциплинарной санкции в открытой для него ситуации», – говорится в решении ЭСК РФС.

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95 комментариев

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Виктор Юрин
Ответ GLASGOW
С Кукуляком всё понятно. Его не на полиграф надо везти, а сразу на зону. А вот на полиграф надо тащить Миллера и Дюкова.
Нет не на полиграф а на кол!
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иван кочубей
Просто жуть сколько косяков, пора всем объединиться , написать требование в ЭСК, для переигровки матча!!
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Sektor 33
Ответ Саша Пушкин
А как же так вышло, что Зенит выбросили из розыгрыша кубка на свалку? Товарищ Миллер, произошла чудовищная ошибка! Надеюсь в следующем сезоне сделают дополнительный путь для футбольных жуликов, раз даже через региональную сетку региональная команда Зенит не проходит. Надо перестраховаться, чтобы уж наверняка проползти.
Этим и интересен спорт, что де-факто более слабая команда выигрывает более сильную, такое случается
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Ак-Шaкaл
Это решение ЭСК наглядная иллюстрация "административного ресурса" Зенита.
В этом матче у Кукуляка одна серьёзная ошибка, он не поставил пенальти, когда явно свалили Бакаева. А с Тюкавиным тоже всё понятно, малец нагло лжёт в телекамеру, а ему аплодируют. НЕ БИЛИ его по ноге, когда шел пас в штрафную, Не БИЛИ. От него уже успел отскочить мяч, когда его икры коснулся своим голеностопом Клаудиньо, который максимально сдерживал, как мог движение своей ноги по инерции. Касание там было минимальное, совершенно безболезненное, но Тюкавин сыграл роль страдальца на пятёрку. Опытный Кукуляк чётко увидел все нюансы этого эпизода, о чем и сказал "недостаточное воздействие". Ведь мы все хотим, чтобы судьи разбирались в футболе и понимали суть борьбы в игровых эпизодах, ну и соответственно этому принимали решения. Но нет, сейчас ради пресловутой интриги всем подавай решения в стиле "было касание - значит фол". Но такие решения впору машине, а не опытному арбитру. "Касание руки - пенальти" - тоже чисто машинное видение игры. Вам это надо? Да никому в мире это не нужно, кроме сиюминутной выгоды для отдельных команд и их болельщиков. И когда Каманцев заявляет, что раз было касание, значит пенальти, а в других случаях у него же проходит формулировка о недостаточно сильном контакте, то главный коньюнктурщик и уничтожитель нормального судейства именно он.
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Михаил Савченко
Ответ Дунга Рольф
Нормальная логика , ты на вопрос то себе ответь почему он не поставил 100% пенальти?
А черт же его знает почему. Я смотрел матч вживую, видел эпизод вблизи и это пенка, хоть вживую контакт и казался неакцентированным. Просто ни до, ни после этого Кукуляк не делал ошибок в пользу одной команды и, например, симуляцию Бакаева свистнул сразу, ещё и напихал ему на хорошем матерном так, что на трибуне слышно было.
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Valentin Kompaneytsev
Когда Бакаев оправдывал судья в эпизоде Клаудиньо с Тюкавиным, я подумал, а почему он это делает. Теперь понял.
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Сергей Старцев
Ответ Тёма Тёма
Неистово плюсую. Ку-ку - просто выгнать на хрен из судейского корпуса.
Пусть судит матчи в какой нибудь 23 лиге!!! Тащил Зенит за уши, видно сразу.
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WhatZ
Ответ Sektor 33
Ну да, динамо ведь такая машина по набору очков, что ее только таким способом и можно остановить
А причем здесь "машина по набору очков", если идет матч на выбывание? Или вы не понимаете разницу между матчем чемпионата и матчем на вылет?
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AVSamaranch
Ответ Злодей Спб
Все решили еще по разу оттоптаться на СБГ, хотя Зенит вроде уже вылетел из Кубка. Или разгоном этой темы готовят задел на будущее - типо надо судейский должок взыскать уже в РПЛ. Кстати как я понял дисквы Малкома, Родригао и Барриоса переносятся. Им придётся еще 4ре игры в следующем Кубке отбывать дискву.
А ты как хотел? По УДО за хорошее поведение?
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Иосиф Сталин
Ответ SMART789
Да впервые такое молниеносное решение ФК Зенит всегда наказывается по всей строгости всех законов, просто удивляет такое пристальное внимание
Если бы Зенит наказали по всей строгости, то сейчас у нас бы не было такого футбольного клуба как Зенит
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Сергей Вольфрам
"Ошибочно")))))
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Звиздунов
Ответ Алексей Иванов
Ещё Кузеев в первом тайме должен быть удалён за свои фолы
зато он не забил пенку.
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Тайосич
Ответ PalPal
Вторую результативную ошибку где узрел?
Неудаление и пенальти. Это две серьёзные результативные ошибки.
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Bleffinho
Это мы знаем. А когда ЭСК озвучит сколько газпром им заносит за такое судейство?
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Тайосич
Ответ Геннадий Киселев
Зенит вряд ли можно обозвать врагом. Болтался он между лигами всё своё существование и никому не мешал. А вот непомерные амбиции некоторых господ, не только газовых, но и повыше, делают чёрное дело.
С одной стороны вы правы, но с другой Зенит наваривается на данной ситуации, даже жирует, чувствует вседозволенность и безнаказанность. Так что тоже враг.
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AlexZhano__
А что на счёт пенки на Бакаеве (и если они про тот момент со спорами, то это как раз было там)?
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Карл_Иваныч
Клуб "Зенит" ошибочно приобрёл права на бесполезного бегунка Бакаева, который регулярно не готов физически работать более 40-50 минут, не успевает на пасы, не попадает в ворота, зато считает себя звездой равной всем бразилам РПЛ.
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Albert58
Ответ Тёма Тёма
Неистово плюсую. Ку-ку - просто выгнать на хрен из судейского корпуса.
Лучше всех судеек распустить.
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Дунга Рольф
Ответ Михаил Савченко
Вот я чего не понимаю. Если стояла задача вытянуть Зенит - почему Бакаеву дали жёлтую за симуляцию в штрафной на 72 минуте? Этот эпизод был почти сразу после неназначенного пенальти. И почему защитников Динамо не посадили на жёлтые сразу с начала матча? И офсайдов парочку можно было не свистеть тогда уж, они не совсем очевидные были. Согласен, судья не поставил 100% пенальти, но все остальные его действия вообще не укладываются в логику вытягивания одной команды.
Нормальная логика , ты на вопрос то себе ответь почему он не поставил 100% пенальти?
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Алексей Иванов
Ещё Кузеев в первом тайме должен быть удалён за свои фолы
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freeman123
Ответ мутятя
https://www.championat.com/football/_russiacup/tournament/5135/match/1071563/#stats
В протоколе матча у Кузяева нет карточки на 28й минуте, у него одна карточка в матче
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siragh@yandex.ru
Вы что такие злые?!Ну не хватает судье квалификации,не тянет человек..ну отстранили де от работы,так нет-некоторые его посадить предлагают..
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Денис Бояров
Ответ Михаил Савченко
Вот я чего не понимаю. Если стояла задача вытянуть Зенит - почему Бакаеву дали жёлтую за симуляцию в штрафной на 72 минуте? Этот эпизод был почти сразу после неназначенного пенальти. И почему защитников Динамо не посадили на жёлтые сразу с начала матча? И офсайдов парочку можно было не свистеть тогда уж, они не совсем очевидные были. Согласен, судья не поставил 100% пенальти, но все остальные его действия вообще не укладываются в логику вытягивания одной команды.
Не согласен, что стояла такая задача, скорее перемкнуло Кукуляка, но то, что Кукуляк на ошибался гораздо больше именно в сторону Зенита - очевидно. С карточкой Бакаеву за симуляцию согласен, а жёлтые защитникам негде было давать, за офсайды отвечают боковые, при этом удивительно, как не дали жёлтую Кузяеву на 28-й за жёсткую накладку, плюс опасный штрафной за попадание в лицо Макарова. В общем, случись бы подобное ещё через пару матчей, я бы сам поверил в заговор
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иван кочубей
давно пора в нерезиновой один клуб оставить, а бабло в регионы двинуть и на развитие судейского корпуса
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Звиздунов
сколько там на карту прилетело?
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