ЭСК: Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и не удалил Бакаева
ЭСК выявил ошибки в работе судьи Евгения Кукуляка на матче «Зенита» против «Динамо».
Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращения «Динамо» и департамента судейства РФС после игры Фонбет Кубка России, завершившейся победой московского клуба по пенальти.
«1. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 62-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Зенит» №11 Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет атакующего игрока команды «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади. Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности. Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле.
2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Зенит» №7 Зелимхана Бакаева на 73-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Зенит» №7 Зелимхан Бакаев демонстрирует явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами. Комиссия особо подчеркивает, что это направленное очевидно в адрес судьи и ассистента судьи действие, выражающееся в ударе руками о газон футбольного поля и дальнейших апелляциях и жестикуляциях.
В данной ситуации арбитр обязан выносить предупреждение за неспортивное поведение, и ассистент судьи также несет ответственность за невынесение дисциплинарной санкции в открытой для него ситуации», – говорится в решении ЭСК РФС.
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В этом матче у Кукуляка одна серьёзная ошибка, он не поставил пенальти, когда явно свалили Бакаева. А с Тюкавиным тоже всё понятно, малец нагло лжёт в телекамеру, а ему аплодируют. НЕ БИЛИ его по ноге, когда шел пас в штрафную, Не БИЛИ. От него уже успел отскочить мяч, когда его икры коснулся своим голеностопом Клаудиньо, который максимально сдерживал, как мог движение своей ноги по инерции. Касание там было минимальное, совершенно безболезненное, но Тюкавин сыграл роль страдальца на пятёрку. Опытный Кукуляк чётко увидел все нюансы этого эпизода, о чем и сказал "недостаточное воздействие". Ведь мы все хотим, чтобы судьи разбирались в футболе и понимали суть борьбы в игровых эпизодах, ну и соответственно этому принимали решения. Но нет, сейчас ради пресловутой интриги всем подавай решения в стиле "было касание - значит фол". Но такие решения впору машине, а не опытному арбитру. "Касание руки - пенальти" - тоже чисто машинное видение игры. Вам это надо? Да никому в мире это не нужно, кроме сиюминутной выгоды для отдельных команд и их болельщиков. И когда Каманцев заявляет, что раз было касание, значит пенальти, а в других случаях у него же проходит формулировка о недостаточно сильном контакте, то главный коньюнктурщик и уничтожитель нормального судейства именно он.