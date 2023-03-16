ЭСК: Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и не удалил Бакаева

ЭСК выявил ошибки в работе судьи Евгения Кукуляка на матче « » против «Динамо».

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращения «Динамо» и департамента судейства РФС после игры Фонбет Кубка России, завершившейся победой московского клуба по пенальти.

«1. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Зенит» №11 , опаздывая сыграть в мяч, бьет атакующего игрока команды « » по ноге сзади. Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности. Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле.

2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Зенит» №7 на 73-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Зенит» №7 Зелимхан Бакаев демонстрирует явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами. Комиссия особо подчеркивает, что это направленное очевидно в адрес судьи и ассистента судьи действие, выражающееся в ударе руками о газон футбольного поля и дальнейших апелляциях и жестикуляциях.

В данной ситуации арбитр обязан выносить предупреждение за неспортивное поведение, и ассистент судьи также несет ответственность за невынесение дисциплинарной санкции в открытой для него ситуации», – говорится в решении ЭСК РФС.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас